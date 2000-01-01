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В кузбасской школе рассказали об обрушении козырька над входом в здание

06 февраля 12:40
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Жители Прокопьевска обеспокоены обрушением козырька над входом в одну из школ города. Представители образовательной организации прокомментировали ситуацию.

Снимок с упавшим козырьком появился в соцести в воскресенье, 5 февраля. Сообщалось, что ЧП произошло в школе № 4. Новость облетела местные СМИ.

Как рассказала ВашГород.ру представитель образовательной организации, обрушения козырька не было. По её словам, демонтаж конструкции был запланирован уже давно, а на днях проводились соответствующие работы. В настоящее время ведутся работы по установке нового козырька над зданием школы. Дата окончания ремонта не уточняется. Он будет завершён в ближайшее время, заверила собеседница.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: Сергей Клевцов
обрушение школа4 козырек

Комментарии (2)

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учитесь, салаги, как отмазки лепить
4 0
"На фото запечатлен плановый демонтаж козырька" - сказали в jбладминистрации, эту же информацию корреспонденту «Газете Кемерова» подтвердил и куратор школы в прокопьевском управлении образования.

Так что, в следующий раз, когда вам прилетит сверху, оглянитесь и вы увидете демонтажников.
ответить
z
3 0
"На фото запечатлен плановый демонтаж козырька" - сказали в jбладминистрации, эту же информацию корреспонденту «Газете Кемерова» подтвердил и куратор школы в прокопьевском управлении образования.

Так что, в следующий раз, когда вам прилетит сверху, оглянитесь и вы увидете демонтажников.
А чо, удачно отмазались. Ни кто же не пострадал, а если бы и пострадал, то наказали бы не причастных. Все как обычно, в чем новость?
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