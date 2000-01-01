"На фото запечатлен плановый демонтаж козырька" - сказали в jбладминистрации, эту же информацию корреспонденту «Газете Кемерова» подтвердил и куратор школы в прокопьевском управлении образования.



Так что, в следующий раз, когда вам прилетит сверху, оглянитесь и вы увидете демонтажников.

А чо, удачно отмазались. Ни кто же не пострадал, а если бы и пострадал, то наказали бы не причастных. Все как обычно, в чем новость?