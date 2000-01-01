Жители Прокопьевска обеспокоены обрушением козырька над входом в одну из школ города. Представители образовательной организации прокомментировали ситуацию.
Снимок с упавшим козырьком появился в соцести в воскресенье, 5 февраля. Сообщалось, что ЧП произошло в школе № 4. Новость облетела местные СМИ.
Как рассказала ВашГород.ру представитель образовательной организации, обрушения козырька не было. По её словам, демонтаж конструкции был запланирован уже давно, а на днях проводились соответствующие работы. В настоящее время ведутся работы по установке нового козырька над зданием школы. Дата окончания ремонта не уточняется. Он будет завершён в ближайшее время, заверила собеседница.