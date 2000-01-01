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Оклады россиян хотят привязать к зарплате президента

06 февраля 13:13
2894

Депутаты предлагают ограничить доходы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров всех государственных и муниципальных учреждений, предприятий, компаний, а также госкорпораций и внебюджетных фондов. Парламентарии предлагают привязать их оклады с одной стороны — к зарплате президента, с другой — к средним зарплатам работников всех этих организаций, а с третьей — к трудовым успехам начальников. Об этом пишет SU.

По мнению авторов инициативы, доходы представителей всех руководящих должностей любых государственных и муниципальных компаний нужно формировать с учётом технической сложности предприятия. При этом их зарплаты не должны превышать среднемесячное денежное вознаграждение президента России по показателям прошлого года.

К тому же зарплата руководителей и главбухов должна быть кратной по отношению к доходам всех остальных работников предприятий и учреждений: 1 к 8. На выходные пособия и компенсации в связи с прекращением трудовых договоров поправки распространяться не будут.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: khabnews.net
поправки зарплаты Трудовойкодекс

Комментарии (20)

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Горожанин
14 0
Т.е. доход будет согласно табелю о рангах и никак выше?
Холопы должны получать меньше?
ответить
Прохожий
19 0
Помнится на прямой линии спросили у президента:Какая у вас зарплата?На что он ответил не знаю мол приносят какую-то, я ее в тумбочку складываю.
ответить
Виктор
0 0
О как интересно!!!
Примерно 2 недели назад я сделал свой новый сайт, где на странице http://referendumrf.ru/зарплаты_чиновников.htm
предлагал привязать зарплаты чиновников к прожиточному минимуму, и оперировал именно зарплатой Президента. И как бы хотел это выносить на референдум. Власть не хочет референдума)))
ответить
Я
17 0
Придёт такой как Трамп. Скажет -мне з/п один рубль. Вот и пригодиться такая привязка....
ответить
!
0 0
Вот если бы к панаме президента!
ответить
...
6 0
Эти инвалиды умственного труда не хотят обратить свое внимание на систему разнообразных единовременных, единоразовых выплат, вознаграждений, премий, систему золотых парашютов?
ответить
Илья
5 0
Уж лучше к представительским расходам президента в месяц. Зарплата у него 100 тыров, а вот по статье "представительсткие расходы" по 25 млн в месяц получает )))))
ответить
местный-2
5 0
Нет...надо предложить депутатам приравнять зарплаты россиян к доходам жен и тещ народных избранников.
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z
7 0
Детсад. За такую инициативу надо отправлять в магаданище.

Жили 2 товарища, оба попали в армию и служили в радиовойсках, потом отучились в вузе в этой же сфере. И устроились в телекоммуникационную компанию. Один быстро дорос доначальника, а второй стал замом. И пришел научно-технический прогресс, и стали появляться цифровые устройства вместо аналоговых и разошлись пути. Зам решил на волне подняться, так как понимал, что за цифрой будущее, а начальник побоялся все бросать, но на друга обиделся. Прошло время наступил капитализм. Начальника сократили, хоть его товарищ и звал к себе замом, но тот не пошел, гордыня заела. И пошел он в чиновники, да не простые, а рулить всей отраслью. И вырос начальник до министерства. А зарплаты то, средненькие, по сравнению с коммерческим сектором, то совсем женонесодержательные. И стал он думать, как ему бабла поднять, как своей властью распорядиться. И вспомнил он о своем товарище, да пригласил его на переговоры. Говорит, давай я твоих конкурентов прижму, а ты мне денег отвалишь. Подумал товарищ и согласился. И вот растет и пухнет компания, но не от качества и правильных решений, а от нечестной конкуренции.
Выросла компания, уродливая и некрасивая, но крупная. И стали из нее умные да красивые уходить, ибо не гармонично. Разваливаться стала, ведь любое дело на людях держится. И стали завлекать зарплатами, но не купишь преданности за деньги, да и дорого это. Пришлось поднимать цены, да и качество, то совсем стало плохиньким. Стали люди жаловаться президенту, а президент вызвал министра и говорит, что же такое у вас твориться. А министр, сразу давай вину валить на товарища. Мол совсем все под себя поджал, не могу справиться, дайте еще полномочий. И дал ему президент еще полномочий, но через год уже вся губерния, а через два и весь округ. Вызвал тогда президент коммерсанта, товарища министра и спрашивает, как же так, почему цены растут, а качество падает. Коммерсант давай валить все на министра, мол жизни не дает бизнес давит, в лишние траты вводит. А ведь так и оказалось, ведь свои полномочия министр использовал, чтобы больше денег отжимать у коммерсанта, а не для того чтобы с жалобами разобраться.
Смысл сей зарисовки в том, что деньги не решают проблему. Проблема в людях, точнее в кадрах.
Сталин, был прав утверждая что " кадры решают все", а результативность определяется "нужным человеком на своем месте и в свое время".
Технически зарплата, платиться сейчас не за результативность, а за "своего человека на месте, в удобное для хозяина время". Поэтому данная инициатива еще сильнее отрежет результативность от места и времени, что приведет к повышению цен и выделению дополнительных полномочий.
ответить
Ваше имя
7 0
Каждая семья по "Волге" уже получила, пенсионеров индексацией облагодетельствовали, сейчас остальных осчастливят!
ответить
Митрич
1 3
Помнится на прямой линии спросили у президента:Какая у вас зарплата?На что он ответил не знаю мол приносят какую-то, я ее в тумбочку складываю.
Это был фейк... Показательно что вы выдаете его за чистую монету.....:-)))
ответить
Митрич
0 8
Уж лучше к представительским расходам президента в месяц. Зарплата у него 100 тыров, а вот по статье "представительсткие расходы" по 25 млн в месяц получает )))))
Лично "слюнявите" или просто "с балды" цифру назвали?
ответить
Путина самого уже пора
9 0
садить на "паёк" в зависимомти от результата года, а не по его баблу равнять чиновников. От фонаря 11 апреля 2014 года Путин подписал указ о повышении в 2,65 раза СВОЕГО оклада и зарплаты российского премьер-министра Дмитрия Медведева.
А почему не на уровень инфляции по стране за год (?) - как великому народу России ? ?? ???

Да наведём порядок во всём мире !(Но не в карманах слуг народных.)
ответить
Семен
0 0
Заголовок жесть , слово Хотят все портит
ответить
горкалин
0 0
Придёт такой как Трамп. Скажет -мне з/п один рубль. Вот и пригодиться такая привязка....
у нас не придет Такой...!
ответить
Митрич
3 1
садить на "паёк" в зависимомти от результата года, а не по его баблу равнять чиновников. От фонаря 11 апреля 2014 года Путин подписал указ о повышении в 2,65 раза СВОЕГО оклада и зарплаты российского премьер-министра Дмитрия Медведева.
А почему не на уровень инфляции по стране за год (?) - как великому народу России ? ?? ???

Да наведём порядок во всём мире !(Но не в карманах слуг народных.)
А чего только в 2,65 а не в 8,44 скажем?
Я понимаю что верить во всякий бред большого ума не надо, да и никто не запретит, но зачем этот бред перекладывать на других?
ответить
Миша
0 0
Лично "слюнявите" или просто "с балды" цифру назвали?
Наберите в поисковике "Вакансия на должность Президента РФ на суперджобе".
"Вакансия: Президент Российской Федерации
Уровень дохода: от 281 500 руб. в месяц
Город Москва
ответить
Митрич
2 4
Наберите в поисковике "Вакансия на должность Президента РФ на суперджобе".
"Вакансия: Президент Российской Федерации
Уровень дохода: от 281 500 руб. в месяц
Город Москва
Я про 281 500 руб. в месяц ничего против не имею. Президенту страны вполне логично иметь доход и выше. Мне гораздо более интересна цифра в 25 лямов... :-)))
Это первый аспект.
И второй: а что, разве должность президента у нас вакантна, что вакансию на суперджобе выкладывают? :-)))

"Я б в презИденты пошел, пусть меня научат!" :-))))))
Миша, вы настолько зарылись в своем буквоедстве, что пересчитали различать с.т.е.б. от серьезной инфы... :-)))
ответить
Миша
4 0
Я про 281 500 руб. в месяц ничего против не имею. Президенту страны вполне логично иметь доход и выше. Мне гораздо более интересна цифра в 25 лямов... :-)))
Это первый аспект.
И второй: а что, разве должность президента у нас вакантна, что вакансию на суперджобе выкладывают? :-)))

"Я б в презИденты пошел, пусть меня научат!" :-))))))
Миша, вы настолько зарылись в своем буквоедстве, что пересчитали различать с.т.е.б. от серьезной инфы... :-)))
Вакансия была опубликована перед последними выборами для соблюдения ритуала демократии. "Кому бублик, кому дырка от бублика - вот что такое демократическая республика". О "лямах" ничего определённого не писал. Возможно слухи о предыдущем бизнесе в кооперативе "Озеро". Никакой информации о выходе из него не нашёл. Уголовное дело до сих пор не расследовано, специалисты посчитают, всё ещё впереди. ГПК РФ требует понимать всё буквально. Чиновники напрочь лишены чувства юмора, а серьёзная информация охраняется ими как смерть Кащея.
ответить
Людмила
0 0
Большая просьба привязать к зарплате президента пенсии населения-всем так всем мы тоже люди!
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