Детсад. За такую инициативу надо отправлять в магаданище.



Жили 2 товарища, оба попали в армию и служили в радиовойсках, потом отучились в вузе в этой же сфере. И устроились в телекоммуникационную компанию. Один быстро дорос доначальника, а второй стал замом. И пришел научно-технический прогресс, и стали появляться цифровые устройства вместо аналоговых и разошлись пути. Зам решил на волне подняться, так как понимал, что за цифрой будущее, а начальник побоялся все бросать, но на друга обиделся. Прошло время наступил капитализм. Начальника сократили, хоть его товарищ и звал к себе замом, но тот не пошел, гордыня заела. И пошел он в чиновники, да не простые, а рулить всей отраслью. И вырос начальник до министерства. А зарплаты то, средненькие, по сравнению с коммерческим сектором, то совсем женонесодержательные. И стал он думать, как ему бабла поднять, как своей властью распорядиться. И вспомнил он о своем товарище, да пригласил его на переговоры. Говорит, давай я твоих конкурентов прижму, а ты мне денег отвалишь. Подумал товарищ и согласился. И вот растет и пухнет компания, но не от качества и правильных решений, а от нечестной конкуренции.

Выросла компания, уродливая и некрасивая, но крупная. И стали из нее умные да красивые уходить, ибо не гармонично. Разваливаться стала, ведь любое дело на людях держится. И стали завлекать зарплатами, но не купишь преданности за деньги, да и дорого это. Пришлось поднимать цены, да и качество, то совсем стало плохиньким. Стали люди жаловаться президенту, а президент вызвал министра и говорит, что же такое у вас твориться. А министр, сразу давай вину валить на товарища. Мол совсем все под себя поджал, не могу справиться, дайте еще полномочий. И дал ему президент еще полномочий, но через год уже вся губерния, а через два и весь округ. Вызвал тогда президент коммерсанта, товарища министра и спрашивает, как же так, почему цены растут, а качество падает. Коммерсант давай валить все на министра, мол жизни не дает бизнес давит, в лишние траты вводит. А ведь так и оказалось, ведь свои полномочия министр использовал, чтобы больше денег отжимать у коммерсанта, а не для того чтобы с жалобами разобраться.

Смысл сей зарисовки в том, что деньги не решают проблему. Проблема в людях, точнее в кадрах.

Сталин, был прав утверждая что " кадры решают все", а результативность определяется "нужным человеком на своем месте и в свое время".

Технически зарплата, платиться сейчас не за результативность, а за "своего человека на месте, в удобное для хозяина время". Поэтому данная инициатива еще сильнее отрежет результативность от места и времени, что приведет к повышению цен и выделению дополнительных полномочий.