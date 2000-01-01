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В кузбасские магазины могли попасть 100 тонн некачественного мяса

06 февраля 13:19
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Кузбасская ветеринарная служба в 2016 году не допустила к продаже 100 тонн некачественного мяса животных и птицы, а также 20 тонн сырого молока. Вся продукция уничтожена.

«В 2016 году провела 150 тыс. экспертиз мяса, 20 млн — птицы и 16 тыс. — молока. Как сообщает областное управление ветеринарии, в том числе количество исследований мяса сельхозживотных выросло на 20 тыс. по сравнению с 2015 годом, что связано с открытием в минувшем году убойного пункта в Кемеровском районе, ставшего в регионе 23-м по счету», — сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области.

Отмечается, что ветеринары также проверяют овощи, фрукты и грибы, которые поступают в Кемеровскую область из других регионов. Специалисты исследуют каждую партию продукции на уровень радиологического фона и на содержание нитратов.

В 2016 году торговые точки оштрафованы на 900 тыс. рублей за нарушение законодательства ветеринарно-санитарных требований. Для сравнения, в прошлом году сумма штрафов составляла 750 тыс. рублей.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: media73.ru
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Комментарии (3)

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z
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Хорошо живём!
Ну нет у аграриев бабла на взятки, а ариант тлиевской школды простаивает, так как не торопятся туда местные за копейки скидывать бабло.
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Вы,"Кузбасская ветеринарная служба"-в подземных ПЕРЕХОДАХ "по-шукайте",очень интересные там люди..и главное-ДЁШЕВО)))и все довольны..
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