Кузбасская ветеринарная служба в 2016 году не допустила к продаже 100 тонн некачественного мяса животных и птицы, а также 20 тонн сырого молока. Вся продукция уничтожена.

«В 2016 году провела 150 тыс. экспертиз мяса, 20 млн — птицы и 16 тыс. — молока. Как сообщает областное управление ветеринарии, в том числе количество исследований мяса сельхозживотных выросло на 20 тыс. по сравнению с 2015 годом, что связано с открытием в минувшем году убойного пункта в Кемеровском районе, ставшего в регионе 23-м по счету», — сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области.

Отмечается, что ветеринары также проверяют овощи, фрукты и грибы, которые поступают в Кемеровскую область из других регионов. Специалисты исследуют каждую партию продукции на уровень радиологического фона и на содержание нитратов.

В 2016 году торговые точки оштрафованы на 900 тыс. рублей за нарушение законодательства ветеринарно-санитарных требований. Для сравнения, в прошлом году сумма штрафов составляла 750 тыс. рублей.