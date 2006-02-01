В редакцию ВашГород.ру обратилась новокузнечанка Ольга, которую возмутила расстановка товара в «Магнит Косметик». Женщину не устроило, что презервативы в магазине лежат на одной полке с детскими предметами.

«Сегодня ходила в „Магнит Косметик“ с дочкой, а там презервативы прям рядом с игрушками лежат! Дочка туда потянулась, хотела игрушки посмотреть, я еле отвлекла её! Они бы ещё что похуже туда положили, я уж не буду говорить, что! Такие товары разве не должны в магазинах лежать в недоступных местах, на высоких прилавках, например? А если бы дочка взяла коробку, как бы я ей объяснила, что это такое и зачем?» — поделилась с ВашГород.ру Ольга.

Женщина отметила, что её дочь учится в 1-м классе.

Добавим, мерчендайзеры советуют располагать презервативы и другие «товары для взрослых» на полках выше взгляда ребёнка.