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Новокузнечанку возмутили презервативы на полке с детскими игрушками в магазине

06 февраля 14:32
2314

В редакцию ВашГород.ру обратилась новокузнечанка Ольга, которую возмутила расстановка товара в «Магнит Косметик». Женщину не устроило, что презервативы в магазине лежат на одной полке с детскими предметами.

«Сегодня ходила в „Магнит Косметик“ с дочкой, а там презервативы прям рядом с игрушками лежат! Дочка туда потянулась, хотела игрушки посмотреть, я еле отвлекла её! Они бы ещё что похуже туда положили, я уж не буду говорить, что! Такие товары разве не должны в магазинах лежать в недоступных местах, на высоких прилавках, например? А если бы дочка взяла коробку, как бы я ей объяснила, что это такое и зачем?» — поделилась с ВашГород.ру Ольга.

Женщина отметила, что её дочь учится в 1-м классе.

Добавим, мерчендайзеры советуют располагать презервативы и другие «товары для взрослых» на полках выше взгляда ребёнка.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: читатели ВашГород.ру
дети жалоба Магнит презервативы

Комментарии (30)

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Нака
28 18
Так бы и объяснили, что если бы мама пользовалась этими волшебными штучками, то дочь бы не появилась на свет.
ответить
Дали
3 3
Так бы и объяснили, что если бы мама пользовалась этими волшебными штучками, то дочь бы не появилась на свет.
Забавно было бы объяснять механику "не появления на свет".
ответить
Тото
14 3
С детскими товарами это конечно слишком! Но и в принципе на той же кассе они доступны детским глазам...
ответить
*
35 6
Какой кошмар!!! Какая психологическая травма! ЗЫ можно подумать ребёнок понимает, что там лежит и для чего. Даже если бы взяла в руки и что дальше? Даже если бы распечатала-ну шарик и шарик.
ответить
Галинка
24 1
Еле отвлекла, пока фотографировала :-)
ответить
*
29 4
Страх-ужас!

Мерчендайзера - под суд! Директора магазина - на каторгу!
Руководителя городского Потребнадзора - с треском выпороть и бросить на периферию!
Шокированную девочку - на месяц в Белокуриху, восстанавливаться.

А новокузнечанку Ольгу - ко мне! На переаттестацию.
И да, со своими презервативами.
ответить
z
9 4
Ну так не ходите в тот магазин. Или скандалить сил хватает, а воли нет?
ответить
Галинка
22 5
Какой кошмар!!! Какая психологическая травма! ЗЫ можно подумать ребёнок понимает, что там лежит и для чего. Даже если бы взяла в руки и что дальше? Даже если бы распечатала-ну шарик и шарик.
Согласна полностью.
Маме совет - меньше акцентировать СВОЕ внимание, и ребенок меньше цепляться будет.
Кстати там еще тесты на беременность рядом лежат :-)))
ответить
Дон Хенаро 37018
6 4
Какой кошмар!!! Какая психологическая травма! ЗЫ можно подумать ребёнок понимает, что там лежит и для чего. Даже если бы взяла в руки и что дальше? Даже если бы распечатала-ну шарик и шарик.
Люди это такие...лишь бы поскандалить)))
ответить
К.
15 10
Согласна полностью.
Маме совет - меньше акцентировать СВОЕ внимание, и ребенок меньше цепляться будет.
Кстати там еще тесты на беременность рядом лежат :-)))
Презервативы должны лежать в недоступном или неприметном для маленьких детей месте. Это аксиома. И не надо тут изгаляться в остроумии. Может быть тогда с детскими игрушками и водку с сигаретами расположим? Мамы только пусть внимание детей не акцентируют на этих товарах.:)))
ответить
мимо проходил
14 3
нынешние дети уже знают больше вас самих интернет в помощь
ответить
Галинка
7 9
Презервативы должны лежать в недоступном или неприметном для маленьких детей месте. Это аксиома. И не надо тут изгаляться в остроумии. Может быть тогда с детскими игрушками и водку с сигаретами расположим? Мамы только пусть внимание детей не акцентируют на этих товарах.:)))
Классический способ переводить с больной головы на здоровую, намеренно обостряя и упрощая. Сравнение не катит: по алкогольной и табачной продукции есть законодательные нормы по расположению и правилам продажи.
ответить
К.
8 9
Классический способ переводить с больной головы на здоровую, намеренно обостряя и упрощая. Сравнение не катит: по алкогольной и табачной продукции есть законодательные нормы по расположению и правилам продажи.
Есть и действует ещё федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", по которому дети ограждаются от книг, фильмов, аудиовизуальных и информационных продуктов, не соответствующих их возрасту. Видимо, пришло время расширить его правилами продажи тех или иных товаров.
ответить
Елена
13 7
нынешние дети уже знают больше вас самих интернет в помощь
Знала когда-то я одну молодую женщину, которая своей дочери разрешала про всё читать (тогда интернет ещё не был так развит, были в основном только книги и журналы). Десятилетняя девочка с удовольствием начала читать мамины книги и журналы про отношения мужчин и женщин, про зачатие и рождение детей и т. п.. Знакомая говорила: "Пусть лучше узнает из книг и от меня, чем от улицы". Результат - в 14 лет девочка уже гуляла с мальчиками по-настоящему. Захотелось перейти поскорее от теории к практике. Правильно всё-таки в народе говорят: "Всякому овощу своё время".
ответить
Хренаре
1 0
Дон Хенаро:
Люди это такие...лишь бы поскандалить)))
А ты то чего влез? У тебя же давно на полшестого!
ответить
Макс
10 2
У меня как-то знакомая рассказывала, не знала, как 7-и летней дочери ответить на вопрос: почему группа "ВИАГРА" в одних плавочках на сцене пела? Так она сообразила сказать, что девочки так торопились на концерт, что юбочки дома позабыли )))) Так и эта могла бы не акцентировать внимание, объяснить полушуткой. Истеричка, да и и только!
ответить
:)))
4 0
У меня как-то знакомая рассказывала, не знала, как 7-и летней дочери ответить на вопрос: почему группа "ВИАГРА" в одних плавочках на сцене пела? Так она сообразила сказать, что девочки так торопились на концерт, что юбочки дома позабыли )))) Так и эта могла бы не акцентировать внимание, объяснить полушуткой. Истеричка, да и и только!
Совесть и мозги они дома забыли.:))) Если, правда, там было что забывать.
ответить
*
8 9
Есть и действует ещё федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", по которому дети ограждаются от книг, фильмов, аудиовизуальных и информационных продуктов, не соответствующих их возрасту. Видимо, пришло время расширить его правилами продажи тех или иных товаров.
Настоящую угрозу здоровью и развитию ребенка несет не коробка от презервативов, а идиотские действия взрослых.

Такую шумиху подняли, что любой здоровый любознательный ребенок только больше станет интересоваться!

Надеюсь вид огурцов в "Ленте" родителей не шокирует? А шарики надувные в "Детском мире"? А еще "Детские крем" - вот уж просто кладезь сексуального опыта, который по странной прихоти неудовлетворенных депутатов причиняет непоправимый вред здоровью и развитию подрастающего поколения.
ответить
1
8 0
А меня больше пугает ЦЕНАЯ НА ЭТИ ПРЕЗЕРВАТИВЫ! Ахренеть! Примерно 50р штука! А потом болячки половые...
ответить
N
9 3
Настоящую угрозу здоровью и развитию ребенка несет не коробка от презервативов, а идиотские действия взрослых.

Такую шумиху подняли, что любой здоровый любознательный ребенок только больше станет интересоваться!

Надеюсь вид огурцов в "Ленте" родителей не шокирует? А шарики надувные в "Детском мире"? А еще "Детские крем" - вот уж просто кладезь сексуального опыта, который по странной прихоти неудовлетворенных депутатов причиняет непоправимый вред здоровью и развитию подрастающего поколения.
Ого! Сколько у вас интересных ассоциаций! Как говорится, "каждый думает в меру своей испорченности". С таким богатым сексуальным опытом вас надо выдвигать только в депутаты, ну или на худой конец в мерчендайзеры супермаркетов.:)))
ответить
*
4 0
Ого! Сколько у вас интересных ассоциаций! Как говорится, "каждый думает в меру своей испорченности". С таким богатым сексуальным опытом вас надо выдвигать только в депутаты, ну или на худой конец в мерчендайзеры супермаркетов.:)))
Ну а чо, я согласен!

И опыт богатый, и конец не худой!
(краснею и вожу пальчиком по столу)

:-)
ответить
lex
2 2
Презервативы должны лежать в недоступном или неприметном для маленьких детей месте. Это аксиома. И не надо тут изгаляться в остроумии. Может быть тогда с детскими игрушками и водку с сигаретами расположим? Мамы только пусть внимание детей не акцентируют на этих товарах.:)))
Кондомы ,они что ,надутые висят? Да по упаковке не сразу, если не приглядываться, поймёшь, что внутри.
ответить
Дали
2 3
Читаю коменты и думаю что тут одни школьники сидят))
ответить
Саня
5 2
У женщины проблемы видимо с этим серьёзные.
ответить
6+1
2 8
Кондомы ,они что ,надутые висят? Да по упаковке не сразу, если не приглядываться, поймёшь, что внутри.
Так скоро и надутые развесят. И опять заступники найдутся.
ответить
Оля
7 3
А какой вред здоровью несут презервативы? По Моему наоборот! И чем раньше узнают, тем лучше, потому что потом в 14-15 они думают, что с ними такое не случится и без презерватива" круче"
ответить
Вот так вот
14 7
А какой вред здоровью несут презервативы? По Моему наоборот! И чем раньше узнают, тем лучше, потому что потом в 14-15 они думают, что с ними такое не случится и без презерватива" круче"
Этот пост чем то напоминает успокоительные речи тех, кто разрешал марихуану, поддерживал однополые браки... Всё начинается с мелочей.
ответить
Гала
2 0
Читаю коменты и думаю что тут одни школьники сидят))
Плохо вы в людях разбираетесь!:)))
ответить
Железный
6 11
Этот пост чем то напоминает успокоительные речи тех, кто разрешал марихуану, поддерживал однополые браки... Всё начинается с мелочей.
Ну и что там такого случилось, наверное пенсию перестали индексировать или в КПЗ бутылки с шампанским использовать не по назначению. А может там наркомания самая высокая в мире? Всяко они начинали презервативов, а ведь когда-то они начинали даже руки мыть перед едой, ужас то какой....
ответить
*
5 2
Почему все прицепились к магазину и презервативам? Я предлагаю пойти другим путём. Магазины предназначены для взрослых, никто надеюсь с этим не поспорит? Значит убрать нужно не презервативы, а игрушки и прочий товар, привлекающий внимание детей. А если пойти дальше, то запретить посещение магазинов с детьми или детьми отдельно. Такой порядок мамочку устроит или ей нужно, чтобы взрослое население перед ней на цыпочках ходило, "она же мать"?
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