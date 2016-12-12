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Тулеев вручил награды за раскрытие убийства 12-летней школьницы из Новокузнецка

06 февраля 15:04
5617

Сотрудники уголовного розыска, Следственного комитета и МЧС получили высокие награды за раскрытие убийства Виктории Реймер. Награды вручил губернатор Кузбасса Аман Тулеев, сообщает пресс-служба областной администрации.

Медали «За честь и мужество» получили оперуполномоченный отдела уголовного розыска УМВД России по Новокузнецку лейтенант полиции Максим Дубинин и старший оперуполномоченный по особо важным делам межрайонного отдела управления уголовного розыска ГУ МВД по Кемеровской области майор полиции Дмитрий Плешаков.

Медалями «За служение Кузбассу» награждены следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Кемеровской области, майор юстиции Татьяна Косякова и спасатель первого класса Кемеровского областного поискового аварийно-спасательного отряда Алексей Бычков.

Напомним, Виктория Реймер пропала 26 января. В поисках девочки были задействованы сотрудники полиции, МЧС, военизированной горноспасательной части, военнослужащие и волонтёры. Тело школьницы со следами насильственной смерти подняли из вентиляционного штрека 1 февраля.

В убийстве ребёнка обвиняется 40-летний житель Новокузнецка.

Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: ako.ru
убийство преступление ребенок школьница награды раскрытие ВикторияРеймер

Комментарии (32)

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Читатель
113 7
"Расследование дела продолжается", а награды уже вручили? И вообще, это же их работа. Я чего-то не понимаю...
ответить
руся
85 5
Да уж...хорошо чужими руками жар загребать...Я прям поверила,как майор юстиции Т.Косякова грызла землю в поисках девочки....Ай,браво!
ответить
Илья
75 1
Так вы вначале преступление раскройте до конца!,, пусть виновные сядут! А то вообще еще следствие продолжается!!!
Потом раздавайте награды!!
ответить
Горожанин
71 4
Так вы вначале преступление раскройте до конца!,, пусть виновные сядут! А то вообще еще следствие продолжается!!!
Потом раздавайте награды!!
Спасатель заслужил: такой риск для жизни при поднятии тела из шахты
ответить
непонятно
77 1
областной спасатель Бычков??? а где награды нашим, новокузнецким спасателям, которые придумали устройство, с помощью которого они же и достали девочку???
ответить
Vasya
48 3
После таких новостей и действительно закрадываются мысли, а того ли человека обвиняют?!
ответить
Население
97 0
Новокузнецкие спасатели обнаружили место шахты, обнаружили девочку на глубине свышк 80м. Дежурили там двое суток, придумали приспособление и достали девочку. Кемеровские спасатели приезжали три дня абсолютно не подготовленные. В итоге награда в щегловку.... стыдно товарищи..
ответить
я
49 1
опять показуха.... ну что за чмошная реальность, в которой мы живем.....
ответить
Да уж
59 1
Ну раз награждение непричастных, то вполне вероятно что и наказание невиновных
ответить
георгич
5 22
"Расследование дела продолжается", а награды уже вручили? И вообще, это же их работа. Я чего-то не понимаю...
есть резонансные преступления, раскрытие которых, особенно в короткие сроки, имеет большое значение, респект победителям
ответить
Русин
12 0
Новокузнецкие спасатели обнаружили место шахты, обнаружили девочку на глубине свышк 80м. Дежурили там двое суток, придумали приспособление и достали девочку. Кемеровские спасатели приезжали три дня абсолютно не подготовленные. В итоге награда в щегловку.... стыдно товарищи..
Ну, так добейтесь, чтобы наградили достойных. Это тоже своего рода подвиг, чтобы справедливость восторжествовала.
ответить
Житель
37 0
Может я что то не понимаю, но виновным человека может признать только суд. Суда не было - за что наградили? Со спасателями понятно, хоть и не совсем. А вот с правоохранителями как то не очень. Но после такого выступления губернатора уже не сомневаешься и в судебном решении.
ответить
Русин
21 16
Ну раз награждение непричастных, то вполне вероятно что и наказание невиновных
Не надо ля-ля. Установлено место преступления, изъяты следы крови в доме подозреваемого, проведена экспертиза, подтвердившая что это кровь потерпевшей девочки, установлено место где находилось тело деточки и куда вели следы снегохода, установлен факт сексуального насилия, что скоре всего дало биологический материал насильника. Так что фактов и вещественных доказательств достаточно. Версия о том, что подозреваемый мог покрывать своего сына легко опровергается при наличии биоматериала и тот факт, что подозреваемый до сих пор отказывается давать показания отметает версию о том, что это совершил сын. В таком случае подозреваемый должен был бы активно давать показания о том, что это преступление совершил он и никто другой.
ответить
катя
35 11
А за что награды то.. За то что пока они тележились ребенка это чучело изувечело. Надо было сразу рыть и переворачивать все дома. Тем более что это в их компетенции .. Домов там три калеки в одну улицу. Это понятно было сразу что её кто то перехватил, 10 мин до остановки и ребёнок не дошёл. А они теперь награды носят. Дурачье.
ответить
#
2 7
Не надо ля-ля. Установлено место преступления, изъяты следы крови в доме подозреваемого, проведена экспертиза, подтвердившая что это кровь потерпевшей девочки, установлено место где находилось тело деточки и куда вели следы снегохода, установлен факт сексуального насилия, что скоре всего дало биологический материал насильника. Так что фактов и вещественных доказательств достаточно. Версия о том, что подозреваемый мог покрывать своего сына легко опровергается при наличии биоматериала и тот факт, что подозреваемый до сих пор отказывается давать показания отметает версию о том, что это совершил сын. В таком случае подозреваемый должен был бы активно давать показания о том, что это преступление совершил он и никто другой.
Логично.
ответить
lex
18 0
есть резонансные преступления, раскрытие которых, особенно в короткие сроки, имеет большое значение, респект победителям
А раскрытие ли? Много непонятно. Посадил девочку на снегоход при всех. Повёз к себе домой. Он,что полный дурак?
ответить
1**
28 0
Логично.
Так в том то и дело, что только статья за убийство, а не за насилие. Значит биологический материал не подтверждает версию его на изнасилование? Скорее всего сынок. Где то он же скрывается? А Тулеев то надо же как прогнулся... Награды раздал.. Нет чтобы оказать материальную помощь в поисках из областного бюджета, наградил и то не по заслугам... Слышал, что даже следователи из Москвы здесь были... Конечно для Тулеева минус.... Надо же только летом ребенок пропал в шахте погиб, второй осенью задушен и еще один... Хреновые показатели в деятельности губернатора... Наградить только тех, кто принимал непосредственное участие в поисках и расследовании, а не тех кто по званию выше....
ответить
jil
0 0
Да уж, хорошо бы награждали за то, чтоб хотя бы 5 лет кряду не было таких инденторов и дети не пропадали.
ответить
Митрич
17 0
"Расследование дела продолжается", а награды уже вручили? И вообще, это же их работа. Я чего-то не понимаю...
Да все предельно ясно! Заказуха чистой воды, причем, даже не скрывают! Сама постановка фраз в статье: сначала "....за раскрытие убийства", и потом в конце: "...расследование уголовного дела продолжается"....
ТАК ЗА ЧТО НАГРАДИЛИ, если расследование еще продолжается? А если в ходе следствия выяснится что убийца - вообще третий человек? Медальки назад возвратят? :-((((

Имхо, более убедительного доказательства того, что в области напрочь попрали закон и порядок - и не придумаешь! Если с тулеем и так все ясно: маразм, то вот как эти, с позволения сказать, "профессиАналы" себя чувствовали на награждении? :-(((
ответить
Митрич
0 5
Так в том то и дело, что только статья за убийство, а не за насилие. Значит биологический материал не подтверждает версию его на изнасилование? Скорее всего сынок. Где то он же скрывается? А Тулеев то надо же как прогнулся... Награды раздал.. Нет чтобы оказать материальную помощь в поисках из областного бюджета, наградил и то не по заслугам... Слышал, что даже следователи из Москвы здесь были... Конечно для Тулеева минус.... Надо же только летом ребенок пропал в шахте погиб, второй осенью задушен и еще один... Хреновые показатели в деятельности губернатора... Наградить только тех, кто принимал непосредственное участие в поисках и расследовании, а не тех кто по званию выше....
Хватит сидеть на ж.... и "домысливать"! Неужели вы не понимаете что это страшное кощунство? :-(((
Какой интерес *********************** базарным бабам у Малахова на "телепосиделках"? :-(((
ответить
Митрич
15 0
Может я что то не понимаю, но виновным человека может признать только суд. Суда не было - за что наградили? Со спасателями понятно, хоть и не совсем. А вот с правоохранителями как то не очень. Но после такого выступления губернатора уже не сомневаешься и в судебном решении.
Могу вас успокоить: вы не один, кто "чего-то не понимает"... :-(((
Внаглую, беспардонно, попирают закон, при этом, ничуть не стесняясь, вешают друг другу на грудь побрякушки... :-((( Просто дичайшая ситуация! Какой спрос с дурналюг, если САМА ВЛАСТЬ ведет себя подобным образом?
Никогда не думал, что мне придется хоть в чем-то, пусть в самой малости, но согласиться с Васильевым: Тулеев не просто маразматик, он преступник!

А эти "деятели в погонах": интересно, у них когда их награждали, в одном месте не свербело? Я имею в виду совесть....
ответить
жлд
13 0
О чём и писалось еще несколько дней назад, что органы получат медали, а мужика признают нев- меняемым. Позорище раздавать медали не имея на руках решения суда, в открытую попирают закон. Отсюда и множество бед нашей современной страны, законы для определённой части населения просто не существуют им можно многое: гонять по городам, сбивать людей, мутить дела и делишки, брать взятки, воровать миллиардами, подтасовывать результаты выборов, и т.д. и ничего им за это не будет.
ответить
*
0 0
12 декабря 2016
13:27
доброе утро. Есть еще какая-либо информация по Павлу Ванчугову в Новокузнецке, кроме той, которую опубликовали в СМИ?
На какой адрес он должен был вернуться домой?

27 января
16:02
Виктория Реймер
16:13
[представитель ЛА]-Здравствуйте
я никакой информации не даю и никаких комментариев тоже. То что есть в нашей группе - это тот максимум, который мы даем.
16:15
Благодарю
Прошло менее суток, есть высокая вероятность что Виктория жива..
16:18
[представитель ЛА] - И? Если вы хотите помочь или у вас есть свои соображения - приезжайте на поиск, либо обращайтесь в полицию за информацией. Мы никому не даем подробностей поисков
16:29
Виктория Реймер, частный дом, внешняя штукатурка белого цвета, крыша темная, окна окрашены голубым цветом, вход в дом около 7 ступенек, под углом чуть меньше 45 градусов, в доме печь, изнутри на окне возможно полиэтилен, обстановка очень простая, мебели почти нет, с южной стороны дома сильный уклон вниз, возможно долина большой реки
Никита Евдокимов, стройка промышленного или торгового здания, потолки высокие, каркас стальной, перекрытия железобетонные, есть только каркас и перекрытия, стройка огорожена рифленым забором металлического цвета
...
стройка около 5 этажей

28 января
20:10
Виктория Реймер, мужчина 20-30 лет, худощавого телосложения, рост около 180 см, короткая стрижка, белая майка без рукавов, щетина или небольшая борода. Женщина, 20-30 лет, волосы до плеч, в руках что типа белых с черным бус или четок
Есть навыки препятствования "входу"

30 января
16:42
[представитель ЛА]-спасибо
17:10
Нашли?
17:10
[представитель ЛА] - нет
а должны уже были?
17:18
К сожалению, у меня сейчас пока нет транспорта, чтобы отрабатывать информацию
17:20
[представитель ЛА]-жалко

31 января
15:57
[представитель ЛА] - ...
Что вы сейчас видите, расскажите?
15:58
Добрый день
Вижу что у Вас кардинально изменилось отношение )
16:03
[представитель ЛА] ...
нет, мне просто хочется понять что вы видите,
16:06
В СМИ прошла информация что девочку нашли, это так?
16:16
[представитель ЛА] - никак
вы же экстрасенс, вы ж должны видеть, на сколько достоверна эта информация
девочку не нашли
16:27
[представитель ЛА] ...
просто вы спросили почему я так отношусь ...
16:29
Когда я такое спросил?
16:30
[представитель ЛА] - еще на Алтае
16:32 В крайний раз нашего с Вами разговора очень настойчиво "уводили" к реке, тем не менее в Турочаке детей нашли рядом с их домом..
На следующий день после нашего с Вами разговора..
...
16:35
Сейчас прошло 4 суток после моего первого контакта с Вами по Виктории
...
16:35
И почему-то Вы только сейчас "раскачались"
Я бы скорее вынуждал Вас думать и сопоставлять
ответить
777
0 1
Спасатель заслужил: такой риск для жизни при поднятии тела из шахты
Кто вам сказал что он её нашол и доставал???
ответить
пенсионер
0 1
Новость хорошая и плохая. Плохая для семьи убиенной. Сказать хорошая для жителей просто в голове не укладывается.Преступление ещё не наказано и не доведено для жителей Кузбасса, территории "ДОБРА", когда на такой территории совершаются такие злодейские, повторяющиеся одиночные и массовые убийства людей . Как малых детей, так и взрослых. Совершено злодейское преступление. И преступление должно быть наказано самым строгим наказанием. Только вот со стороны руководства области, прокурорского надзора, средств СМИ нет раскрытого,правдивого сообщения, как об этом чудовищном преступлении, как и замыленном деле с убийцей Мовшиным , который совершил ДТП, сгубив четыре жизни, что с убийцами, уничтожившие почти 100 шахтёров на шахте Распадская. Так и по этому делу через недели две начнут замыливать данное преступление.
ответить
*
0 0
Вика Вылегжанина, Томск, пропала 14 августа 2014 г.
Вечером 18 августа 2014 г. информация предоставлена ЛизеАлерт:
"Старый частный дом, возможно барак, большой деревянный стол, рядом с которым стоят мужчина и женщина, на столе большой черный мешок, в котором, труп, ребенка, женщина-мать плачет,
мужчина-отец закрывает на молнию мешок, у него холодное лицо, говорит - Вот так, подходит и обнимает женщину"

19 августа 2014 г. Вику Вылегжанину нашли..
ответить
Лена
2 0
Правду написали центральные сми, что Тулеев подмял в Кузбассе полицию и сми и всем медали раздает
ответить
Угрюмый валун
0 1
Спасатель заслужил: такой риск для жизни при поднятии тела из шахты
Какой там риск. Ее крюками за одежду подцепили и достали
ответить
Русин
1 9
Чувствуется группа поддержки подозреваемого оживилась и активно работает на изменение общественного мнения и настроения. Вот меня 33 года назад тоже наградили алюминиевым значком за то, что был первым при задержании особо опасного вооружённого преступника, сбежавшего из колонии и дважды уходившего от погони, отстреливаясь из "Макарова". при задержании поручил я от него в крепенько в челюсть. По оперативным данным он не собирался сдаваться живым и оставшиеся у него после перестрелки с милицией два патрона он собирался использовать так: один менту, а второй себе. Ему это не удалось. Нас наградили висюльками. Но сделали это не дожидаясь суда, как тут предлагают знатоки (а вдруг это был не он, и вообще, может это его надо было наградить?) Так что полагаю здесь трындят либо из группы поддержки подозреваемого, либо просто дол... бы безответственные.
ответить
читатель
4 0
Не понятное награждение. И особенно по смыслу. Эта работа блюстителей порядка и закона. А выходит показатель работы правоохранительных органов не на том уровне. Одни сплошные убийства: ДТП на со смертельными исходами, на посадочных площадках, переходах,пропажи детей,насилие и убийства детей, травля населения всяким сурогатом(под прикрытием тех же органов) продуктами питания, спиртосодержащими жидкостями, лекарствами, обвалом жилых домов, крыш, взрывами на шахтах, когда убивают по 100 шахтёров и преступников не наказывают,кражи, взлом и похищение банкоматов, поборы жителей всякими махинаторами из ЖКХ, махинаторами с кредитами, произвол реэлторов с недвижимостью с убийствами квартиросъемщиков, махинации, воровство из казны, взятки, подкуп адвокатов, судей,увод от наказания преступников. И данный вид преступлений лишь только нарастает. Декриминализация статей Уголовного Кодекса, отмену уголовного наказания в экономическом преступлении, перевод менее тяжких преступлений в административные лишь развязывает всяким рода преступникам руки и даёт им выход уходить от наказания. Где тогда находился местный участковый полицейский инспектор, чем он занимался, имел ли характеристику морального облика контингента жителей и был ли им изучен. под конторолем его участок???? Раздавать медали нужно тогда,когда народ будет жить спокойно, не бояться отпускать своих детей в школы, садики, переходить улицы на пешеходных дорожках,чтоб не сбил какой-нибудь отморозок,ожидать автобусы,чтобы какой нибудь убийца-адвокат, чиновник не по сшибал ожидающих , выйти вечером прогуляться либо за продуктами в магазин и не подвергнутся ограблению, нападению какого нибудь наркомана, бандита... В Советское время жили спокойнее, когда существовала смертная казнь, народные суды, народный контроль, партийная ответственность,честность,воспитанность, дружелюбие. А при нынешних временах один без придел, произвол, халатность, без ответственность. И вот снова пропал мальчик.
ответить
гость
2 0
а за что собсна награды то? накрыли ОПГ? уничтожили группу боевиков находящихся в международном розыске? ликвидировали канал поставок наркоты в страну?
ответить
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