12 декабря 2016

13:27

доброе утро. Есть еще какая-либо информация по Павлу Ванчугову в Новокузнецке, кроме той, которую опубликовали в СМИ?

На какой адрес он должен был вернуться домой?



27 января

16:02

Виктория Реймер

16:13

[представитель ЛА]-Здравствуйте

я никакой информации не даю и никаких комментариев тоже. То что есть в нашей группе - это тот максимум, который мы даем.

16:15

Благодарю

Прошло менее суток, есть высокая вероятность что Виктория жива..

16:18

[представитель ЛА] - И? Если вы хотите помочь или у вас есть свои соображения - приезжайте на поиск, либо обращайтесь в полицию за информацией. Мы никому не даем подробностей поисков

16:29

Виктория Реймер, частный дом, внешняя штукатурка белого цвета, крыша темная, окна окрашены голубым цветом, вход в дом около 7 ступенек, под углом чуть меньше 45 градусов, в доме печь, изнутри на окне возможно полиэтилен, обстановка очень простая, мебели почти нет, с южной стороны дома сильный уклон вниз, возможно долина большой реки

Никита Евдокимов, стройка промышленного или торгового здания, потолки высокие, каркас стальной, перекрытия железобетонные, есть только каркас и перекрытия, стройка огорожена рифленым забором металлического цвета

...

стройка около 5 этажей



28 января

20:10

Виктория Реймер, мужчина 20-30 лет, худощавого телосложения, рост около 180 см, короткая стрижка, белая майка без рукавов, щетина или небольшая борода. Женщина, 20-30 лет, волосы до плеч, в руках что типа белых с черным бус или четок

Есть навыки препятствования "входу"



30 января

16:42

[представитель ЛА]-спасибо

17:10

Нашли?

17:10

[представитель ЛА] - нет

а должны уже были?

17:18

К сожалению, у меня сейчас пока нет транспорта, чтобы отрабатывать информацию

17:20

[представитель ЛА]-жалко



31 января

15:57

[представитель ЛА] - ...

Что вы сейчас видите, расскажите?

15:58

Добрый день

Вижу что у Вас кардинально изменилось отношение )

16:03

[представитель ЛА] ...

нет, мне просто хочется понять что вы видите,

16:06

В СМИ прошла информация что девочку нашли, это так?

16:16

[представитель ЛА] - никак

вы же экстрасенс, вы ж должны видеть, на сколько достоверна эта информация

девочку не нашли

16:27

[представитель ЛА] ...

просто вы спросили почему я так отношусь ...

16:29

Когда я такое спросил?

16:30

[представитель ЛА] - еще на Алтае

16:32 В крайний раз нашего с Вами разговора очень настойчиво "уводили" к реке, тем не менее в Турочаке детей нашли рядом с их домом..

На следующий день после нашего с Вами разговора..

...

16:35

Сейчас прошло 4 суток после моего первого контакта с Вами по Виктории

...

16:35

И почему-то Вы только сейчас "раскачались"

Я бы скорее вынуждал Вас думать и сопоставлять

