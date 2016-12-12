Сотрудники уголовного розыска, Следственного комитета и МЧС получили высокие награды за раскрытие убийства Виктории Реймер. Награды вручил губернатор Кузбасса Аман Тулеев, сообщает пресс-служба областной администрации.
Медали «За честь и мужество» получили оперуполномоченный отдела уголовного розыска УМВД России по Новокузнецку лейтенант полиции Максим Дубинин и старший оперуполномоченный по особо важным делам межрайонного отдела управления уголовного розыска ГУ МВД по Кемеровской области майор полиции Дмитрий Плешаков.
Медалями «За служение Кузбассу» награждены следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Кемеровской области, майор юстиции Татьяна Косякова и спасатель первого класса Кемеровского областного поискового аварийно-спасательного отряда Алексей Бычков.
Напомним, Виктория Реймер пропала 26 января. В поисках девочки были задействованы сотрудники полиции, МЧС, военизированной горноспасательной части, военнослужащие и волонтёры. Тело школьницы со следами насильственной смерти подняли из вентиляционного штрека 1 февраля.
В убийстве ребёнка обвиняется 40-летний житель Новокузнецка.
Расследование уголовного дела продолжается.