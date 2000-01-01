Крупные сотовые операторы задумались об отмене всех безлимитных тарифов на мобильный интернет.

Массовый отказ от безлимитных тарифов ещё в конце 2016 года спрогнозировал «Билайн». По словам гендиректора компании, операторам придётся это сделать. Причина — перегруженность сетей 3G и 4G.

Первым от безлимитного интернета отказался оператор Yota. В январе 2017 года он убрал неограниченный доступ в сеть. Взамен абонентам предложили пакеты минут и гигабайтов.

Тренд поддержал Мегафон. С 1 февраля 2017 года опция «Безлимитный интернет» находится в архиве, и подключить её невозможно. Те, кто активировал услугу ранее, смогут пользоваться ею до смены тарифа. Абонентам со старыми тарифами теперь придётся платить за эту услугу 5 рублей в день. Раньше опция для них была бесплатной.

Сейчас об отмене «безлимитки» задумался МТС. Компания хочет убрать знаменитый тариф «Безлимитище». При этом скорость доступа в сеть у абонентов с купленными пакетами трафика может ухудшиться, пишут «Ведомости».

Другой крупный оператор — Tele2 — пока не планирует убирать безлимитный интернет. В компании намерены следить за изменениями на рынке, и менять тарифы только в случае необходимости.

На пользователях отмена безлимитных тарифов не скажется, считают в «Билайне». Неограниченный доступ в сеть — это якобы лишь маркетинговый ход, а пользователи не тратят много трафика, и в итоге переплачивают своим сотовым операторам.

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