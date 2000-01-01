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Сотовые операторы массово отменяют безлимитный интернет

06 февраля 15:26
8525

Крупные сотовые операторы задумались об отмене всех безлимитных тарифов на мобильный интернет.

Массовый отказ от безлимитных тарифов ещё в конце 2016 года спрогнозировал «Билайн». По словам гендиректора компании, операторам придётся это сделать. Причина — перегруженность сетей 3G и 4G.

Первым от безлимитного интернета отказался оператор Yota. В январе 2017 года он убрал неограниченный доступ в сеть. Взамен абонентам предложили пакеты минут и гигабайтов.

Тренд поддержал Мегафон. С 1 февраля 2017 года опция «Безлимитный интернет» находится в архиве, и подключить её невозможно. Те, кто активировал услугу ранее, смогут пользоваться ею до смены тарифа. Абонентам со старыми тарифами теперь придётся платить за эту услугу 5 рублей в день. Раньше опция для них была бесплатной.

Сейчас об отмене «безлимитки» задумался МТС. Компания хочет убрать знаменитый тариф «Безлимитище». При этом скорость доступа в сеть у абонентов с купленными пакетами трафика может ухудшиться, пишут «Ведомости».

Другой крупный оператор — Tele2 — пока не планирует убирать безлимитный интернет. В компании намерены следить за изменениями на рынке, и менять тарифы только в случае необходимости.

На пользователях отмена безлимитных тарифов не скажется, считают в «Билайне». Неограниченный доступ в сеть — это якобы лишь маркетинговый ход, а пользователи не тратят много трафика, и в итоге переплачивают своим сотовым операторам.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о повышении стоимости интернета для абонентов «Сибирских сетей».

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: appvisor.ru.
интернет сотовые операторы смартфоны

Комментарии (13)

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Хапаразигастус
41 3
Зажравшиеся гавнюки.
ответить
Ольга
8 3
для старых клиентов йота оставили безлимит
ответить
*
6 0
Ну вот...

Думал завести Йоту исключительно из-за безлимита.
Ну а теперь, получается, чем она лучше всех остальных?
ответить
rtb
1 0
Ну вот...

Думал завести Йоту исключительно из-за безлимита.
Ну а теперь, получается, чем она лучше всех остальных?
Йота подсос мегафона так что как он скажет так и будет.
ответить
Ильинец 1590
10 2
ООй я не могу)) Вот так реакция была у коллег.... все пользуются моб.инетом. Я же не пользуюсь ибо жаба давить платить за домашний+сотовый. Домой пришел и посидев в вк на очке нормально..
ответить
федя
25 0
На даче выручала безлимитка,через тел.раздачу делаеш по wi-fi и красота
ответить
Митрич
10 0
Ну вот...

Думал завести Йоту исключительно из-за безлимита.
Ну а теперь, получается, чем она лучше всех остальных?
У Йоты безлимит весьма условный. У них там куча ограничений. Как, впрочем, и у безлимита МТС-ного, билайнового, мегафоновского...
Примечательно, что именно оператор, у которого безлимит больше всего похож на безлимит как таковой, отменять его хоть и пока, но не собирается...
А вот на что я бы обратил внимание, так это на бред, который несут, со слов автора сей статьи, сотовые операторы... Заявляют, что отмена безлимита обсуловлена перегрузом сети И ТУТ ЖЕ заявляют что абоненты не почувствуют накладки, ибо мало кто пользуется интернетом действительно безлимитно. Я, пожалуй, соглашусь с этим утверждением: сам несколько месяцев пользовался безлимитным тарифом и больше 6-7 гигабайт в месяц как ни силился, не "съедал". Однако, если так, то когда о каком перегрузе может идти речь, если для абонентов как все было так и останется? Если свой персональный максимум они будут также "съедать" на пакетном тарифе, т.е. также грузить сеть? Зачем вуалировать свое стремление поднять цену за мобильный интернет? Так честно и признайте: !Хотим бабок, и побольше". Задерите стоимость безлимитных тарифов раза в 2-3, чтоб его подключали только те, кому он действительно реально нужен!

Похоже, или опсосы заврались "в доску", или ВГ, как всегда, "гонит пургу"....
ответить
Митрич
0 0
На даче выручала безлимитка,через тел.раздачу делаеш по wi-fi и красота
На каком тарифе?
ответить
Митрич
0 1
На даче выручала безлимитка,через тел.раздачу делаеш по wi-fi и красота
Сорри, на каком операторе?
ответить
фудя
1 0
Сорри, на каком операторе?
с какой целью интересуешься ?
ответить
Митрич
0 1
с какой целью интересуешься ?
"Белую книгу" операторов готовлю..... :-))))

А что, разве непонятно? :-))))
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Неудобный
4 0
В билайне совсем охреневшие сидят - на другой тариф перевели, да еще и с абонентской платой; цены высокие, интернет дохлый, в роуминге вообще без штанов останешься, родным по стране не набрать.
Зашел в офис в Бизнес сити, попросил заменить симку на мини для смартфона, а тело говорит давай паспорт в руки иначе фуй тебе, а не симку. В Сити Молле девочка все сделала без лишних требований.
Короче, забрал номер и к Йоте ушел. Всем рекомендую.
ответить
---
1 0
В билайне совсем охреневшие сидят - на другой тариф перевели, да еще и с абонентской платой; цены высокие, интернет дохлый, в роуминге вообще без штанов останешься, родным по стране не набрать.
Зашел в офис в Бизнес сити, попросил заменить симку на мини для смартфона, а тело говорит давай паспорт в руки иначе фуй тебе, а не симку. В Сити Молле девочка все сделала без лишних требований.
Короче, забрал номер и к Йоте ушел. Всем рекомендую.
Как тебе без паспорта симку поменяли? А вдруг ты не то тело, за которое себя выдаешь?
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