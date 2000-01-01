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Кемеровчанке привезли суши с гнилым авокадо

06 февраля 17:30
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жалоба суши роллы Студия суши
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kashtanova.te.ua, https://kemerovo.flamp.ru

Кемеровчанку не устроило качество суши, заказанных в службе доставки «Студия суши». Девушка утверждает, что повар положил в роллы гнилой авокадо.

Помимо якобы протухшего фрукта, клинтку не устроило количество рыбы в суши. По словам девушки, повар «зажал» морепродукты, и ломтики в итоге просвечивали.

«Таких поваров надо гнать взашей, они рушат ваш бизнес и стирают прочь вашу репутацию!» — написала кемеровчанка на известном сайте для отзывов.

В компании жалобу девушку услышали. Представитель заявил, что повара, готовившего заказ для кемеровчанки, уволили.

«Мы всегда стремимся к высокому качеству. Что касается этого повара, он устроился к нам недавно. В его работе были небольшие недочёты, но не настолько. После этого случая решили уволить его. Теперь ищем другого сотрудника, который будет работать добросовестно», — подтвердили ВашГород.ру в «Студии суши».

Недовольные качеством суши могут обратиться по телефону 770−770, уточнили в службе доставки. Жалобу клиента обязательно учтут.

Ранее ВашГород.ру сообщал о кузбасской кофейне, в которой некачественным салатом отравились четыре человека. Мы также писали о кемеровчанине, который нашёл в конфетах червей.

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