На предстоящей неделе погода в Кемеровской области будет переменчивой. Синоптики прогнозируют осадки и усиление ветра.

Во вторник, 7 февраля, местами ожидается небольшой снег, изморозь. Юго-восточный ветер будет с порывами до 12 метров в секунду. Днём температура воздуха составит −7…−12°, по северу до -17 градусов.

В ночь на среду, 8 февраля, столбик термометра опустится −11…−16 градусов, при прояснениях до -23. Днём потеплеет до 6…11 градусов со знаком «минус», местами пройдёт небольшой снег, метели. Южный ветер усилится до 16 метров в секунду.

В ночь на четверг, 9 февраля, ожидается от 8 до 13 градусов мороза, при прояснениях до минус 18. Днём столбик термометра повысится до отметки −1…−6, местами до -11 градусов. Ветер сменит направление на юго-западное, будет усиливаться до 17−22 метров в секунду. В этот день ожидается снег от небольшого до умеренного, мокрый снег, метели.

Ночью в пятницу, 10 февраля, температура останется в тех же пределах: около -3 градусов. Днём, предупреждают синоптики, ожидаются неблагоприятные метеоусловия. В утренние часы ещё будет относительно тепло: минус 1 минус 6 градусов, но начнётся похолодание. Юго-западный ветер сменит направление на северо-западное и усилится до 17−22 метров в секунду. Мокрый снег и метель будут ухудшать обстановку на дорогах.

В ночь на субботу, 11 февраля, похолодает. Столбик термометра опустится до −17…−22, местами до -27 градусов. Днём температура воздуха составит −14…−19 градусов, местами до -24. Северо-западный ветер усилится до 10−15 метров в секунду.

Воскресной ночью ожидается 17…22, местами до 27 градусов мороза. Днём температура существенно не изменится: −15…−20 градусов. Западный ветер будет дуть с порывами до 15 метров в секунду. Местами возможен небольшой снег, метели.