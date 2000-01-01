Учёные из Массачусетского университета провели исследование, по результатам которого выяснилось, что по постам в социальных сетях можно узнать некоторые сведения о сексуальной жизни человека, сообщает runews24.ru.

Исследователи выяснили, что даже безобидные посты пользователей могут указывать на сексуальные желания и предпочтения. Самый распространенный контент социальных сетей — публикация селфи пользователей. Зачастую такой контент указывает на несовпадение сексуальных потребностей с реальными возможностями.

Оказывается, 80% женщин, публикующих свои фотографии либо полностью лишены интимной жизни, либо крайне неудовлетворены имеющейся. У мужчин такой показатель составляет 60%.

Полностью удовлетворенных в сексуальном плане людей можно вычислить по публикациям живописных пейзажей. Слишком любвеобильными оказались поклонники животных. Умиление всякой живностью говорит о том, что человека не устраивает наличие лишь одного сексуального партнера.

Люди, которые любят постить фото своих детей и активно рассказывать об их успехах, считают интимную близость природной необходимостью, а вот любители мудростей и умных цитат, как оказалось, в постели довольно скромны. Зачастую они боятся экспериментов.