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Об интимных подробностях человека можно узнать из соцсетей — учёные

07 февраля 00:30
2898

Учёные из Массачусетского университета провели исследование, по результатам которого выяснилось, что по постам в социальных сетях можно узнать некоторые сведения о сексуальной жизни человека, сообщает runews24.ru.

Исследователи выяснили, что даже безобидные посты пользователей могут указывать на сексуальные желания и предпочтения. Самый распространенный контент социальных сетей — публикация селфи пользователей. Зачастую такой контент указывает на несовпадение сексуальных потребностей с реальными возможностями.

Оказывается, 80% женщин, публикующих свои фотографии либо полностью лишены интимной жизни, либо крайне неудовлетворены имеющейся. У мужчин такой показатель составляет 60%.

Полностью удовлетворенных в сексуальном плане людей можно вычислить по публикациям живописных пейзажей. Слишком любвеобильными оказались поклонники животных. Умиление всякой живностью говорит о том, что человека не устраивает наличие лишь одного сексуального партнера.

Люди, которые любят постить фото своих детей и активно рассказывать об их успехах, считают интимную близость природной необходимостью, а вот любители мудростей и умных цитат, как оказалось, в постели довольно скромны. Зачастую они боятся экспериментов.

Источник: ВашГород.ру
Источник фото: eyeni.mobi
социальные сети исследования ученых селфи

Комментарии (8)

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Дон Хенаро 37018
16 0
Фото некоторых девушек в соц.сетях не оставляют простора для фантазии и говорят сами за себя без всякого психолога))))))))
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читатель
6 1
Надо наших журналистов направить к психологу,похоже они все сексуально озабоченные.
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*
4 0
Даже не знаю, кто круче. То ли британские ученые, то ли Массачусетские ))))
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z
9 0
А причем здесь посты из социальных сетей и ученые? Это бред вырванный из контекста.
Речь, записанная является отражением, индивидуальности человека, и вполне ясно, что у каждого индивидуума есть своя сексуальная жизнь, подчиненная определенным обстоятельствам и предпочтениям, выражаемых "поведением". Видеть сексуальные символы во всем, это скорее озабоченные, а не ученые.
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lex
2 2
"Умиление всякой живностью говорит о том, что человека не устраивает наличие лишь одного сексуального партнера." Т.е. склонность к зоофилии?
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*
2 0
Надо наших журналистов направить к психологу,похоже они все сексуально озабоченные.
Здоровые мужчина и женщина должны быть сексуально озабоченными. Вот отсутствие интереса к данной теме как раз и говорит о проблемах )))
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Акрихин
0 0
Во!..........
Сколько Кузбасских учёных))))
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