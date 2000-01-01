В Кузбассе продолжается расследование уголовного дела по факту убийства 12-летней школьницы из Новокузнецка. Обвиняемому назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.
Результаты исследований покажут, осознавал ли 40-летний мужчина свои действия.
В настоящее время решается вопрос о том, в каком из медицинских учреждений — Москвы или Красноярска — будет проводиться подобная экспертиза. От этого зависят и сроки её проведения, — рассказала «Комсомолке» официальный представитель СУ СК по Кемеровской области Ирина Мазеева.
Если мужчину признают невменяемым, его отправят на принудительное лечение в психиатрическую больницу. В другом случае обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
Напомним, подозреваемого в убийстве Виктории Реймер задержали 31 января. На следующий день в вентиляционном штреке заброшенной шахты нашли тело ребёнка со следами насильственной смерти. Сам обвиняемый вину не признаёт и со следствием не сотрудничает.