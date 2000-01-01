А почему ему инкриминируют только статью за убийство? А насилие не он совершил? Слухи идут, что это сынок и он в бегах, скрывается.. Очень даже логично. Девчонка села на снегокат к его сыну. Он старше ее, ему- 16лет. Был соседом. Ей конечно было лестно, что на нее обратил внимание пацан постарше. Только она не ожидала такого поворота событий... У него то другие мысли были. Он привез ее домой, изнасиловал. У девчонки началось кровотечение. Этот урод испугался. Позвонил отцу... А отец уже наученный в этих делах (не зря же 2 года назад, летом пропала его предыдущая жена и так и не нашли). Он знал, где навсегда можно спрятать тело. Ночью и вывез и сбросил. По слухам: из штрека подняли 2 тела....

Это все пока слухи, слухи, слухи...Из серии "одна баба сказала". Вы думаете, в полиции экспертизы не проводили, а только его сказочки слушали и верили им? А психолого-психиатрическая экспертиза - это стандартная процедура в такого рода делах.