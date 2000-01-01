Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ЗИМАПРИШЛАНЕОЖИДАННО #ВОПРОСДНЯ
В Новокузнецке запретят остановку рядом с Сити Моллом

Обвиняемого в убийстве Виктории Реймер проверят на вменяемость

06 февраля 17:00
5866

В Кузбассе продолжается расследование уголовного дела по факту убийства 12-летней школьницы из Новокузнецка. Обвиняемому назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

Результаты исследований покажут, осознавал ли 40-летний мужчина свои действия.

В настоящее время решается вопрос о том, в каком из медицинских учреждений — Москвы или Красноярска — будет проводиться подобная экспертиза. От этого зависят и сроки её проведения, — рассказала «Комсомолке» официальный представитель СУ СК по Кемеровской области Ирина Мазеева.

Если мужчину признают невменяемым, его отправят на принудительное лечение в психиатрическую больницу. В другом случае обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Напомним, подозреваемого в убийстве Виктории Реймер задержали 31 января. На следующий день в вентиляционном штреке заброшенной шахты нашли тело ребёнка со следами насильственной смерти. Сам обвиняемый вину не признаёт и со следствием не сотрудничает.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: asc-ist.com
убийство экспертиза обвиняемый вменяемость ВикторияРеймер

Комментарии (35)

Добавить комментарий
1**
29 13
А почему ему инкриминируют только статью за убийство? А насилие не он совершил? Слухи идут, что это сынок и он в бегах, скрывается.. Очень даже логично. Девчонка села на снегокат к его сыну. Он старше ее, ему- 16лет. Был соседом. Ей конечно было лестно, что на нее обратил внимание пацан постарше. Только она не ожидала такого поворота событий... У него то другие мысли были. Он привез ее домой, изнасиловал. У девчонки началось кровотечение. Этот урод испугался. Позвонил отцу... А отец уже наученный в этих делах (не зря же 2 года назад, летом пропала его предыдущая жена и так и не нашли). Он знал, где навсегда можно спрятать тело. Ночью и вывез и сбросил. По слухам: из штрека подняли 2 тела....
ответить
[[[
24 3
А почему ему инкриминируют только статью за убийство? А насилие не он совершил? Слухи идут, что это сынок и он в бегах, скрывается.. Очень даже логично. Девчонка села на снегокат к его сыну. Он старше ее, ему- 16лет. Был соседом. Ей конечно было лестно, что на нее обратил внимание пацан постарше. Только она не ожидала такого поворота событий... У него то другие мысли были. Он привез ее домой, изнасиловал. У девчонки началось кровотечение. Этот урод испугался. Позвонил отцу... А отец уже наученный в этих делах (не зря же 2 года назад, летом пропала его предыдущая жена и так и не нашли). Он знал, где навсегда можно спрятать тело. Ночью и вывез и сбросил. По слухам: из штрека подняли 2 тела....
Это все пока слухи, слухи, слухи...Из серии "одна баба сказала". Вы думаете, в полиции экспертизы не проводили, а только его сказочки слушали и верили им? А психолого-психиатрическая экспертиза - это стандартная процедура в такого рода делах.
ответить
Апр
3 5
Это все пока слухи, слухи, слухи...Из серии "одна баба сказала". Вы думаете, в полиции экспертизы не проводили, а только его сказочки слушали и верили им? А психолого-психиатрическая экспертиза - это стандартная процедура в такого рода делах.
Так то нашли 2 трупа и еще чьито кости
ответить
да я это я
15 0
Щас он окажется невменяемым и будет лечится, получать пенсион, жрать, спать . Здорово. А если это правда сынок...
ответить
да я это я
4 0
Так то нашли 2 трупа и еще чьито кости
А откуда инфа про еще один труп?
ответить
горожанин
22 2
Знакомый участвовал в подъёме Вики. Подняли ещё 1 тело. Женское. Инфа 100 процентов.
ответить
Марыся
42 3
снегоход, оружие, машина-все это у невменяемого?! Тогда под суд на долгие годы, кто выдал разрешения на все это
ответить
не знакомый
14 14
Знакомый участвовал в подъёме Вики. Подняли ещё 1 тело. Женское. Инфа 100 процентов.
Плюньте в лицо своему знакомому и не разводите сплетни.Инфа 100 процентов.
ответить
...
12 10
снегоход, оружие, машина-все это у невменяемого?! Тогда под суд на долгие годы, кто выдал разрешения на все это
ТАК,ТОЧНО..т.КОМАНДИР..но,он(шкура) указал место ..а,ваши СЛЕДАКИ без НАВОДКИ-в жизни бы не нашли..а,если" подкопать" Киселевск,Осинники,Прокопьевск и т.д.-КлАдбище можно откопать..но ,денег НЕТУ..
ответить
111
6 2
Жесть. Реально логично предположить, что это сынок 16-летний сделал...
ответить
Житель Новокузнецка
0 0
Парень ходит на учебу. Инфа от сотрудников колледжа. Его допросили. К нему от органов претензий нет.
ответить
Пр
3 3
Первую жену он скинул она сыновей хотела забрать. и второе тело подняли это его жена первая. Вика ребёнок живи счастливо там на небесах. Царствие тебе небесного.
ответить
Анна
6 5
Первую жену он скинул она сыновей хотела забрать. и второе тело подняли это его жена первая. Вика ребёнок живи счастливо там на небесах. Царствие тебе небесного.
Ужас,ну и вы сплетник. Жена его первая жива, здорова в абашево живет. Сына его ни кто не разыскивает, они какое-то время находились под конвоем, дабы не было людского суда. Сейчас не знаю. Тела там не было никакого , там Вику поднять было ... не говоря о другом уже теле.
ответить
Светлана
6 2
КАСТРИРОВАТЬ ГАДА, И РАССТРЕЛЯТЬ ТВАРЬ
ответить
петя
4 1
Ужас,ну и вы сплетник. Жена его первая жива, здорова в абашево живет. Сына его ни кто не разыскивает, они какое-то время находились под конвоем, дабы не было людского суда. Сейчас не знаю. Тела там не было никакого , там Вику поднять было ... не говоря о другом уже теле.
Ну,всё,Вы знаете..а,он -ВМЕНЯЕМЫЙ..не..? ОТВЕТ-СРОЧНО,для органов..всё фильтруется..
ответить
Пр
1 6
Ужас,ну и вы сплетник. Жена его первая жива, здорова в абашево живет. Сына его ни кто не разыскивает, они какое-то время находились под конвоем, дабы не было людского суда. Сейчас не знаю. Тела там не было никакого , там Вику поднять было ... не говоря о другом уже теле.
Если вы не знаете. Он жил уже со второй женой. А сыновья у него от первого брака. Сыновей забрал. Не знаете и не говорите. Он может тоже ни чего не делал Вика с женой сами упали.
ответить
Анна
9 1
А почему ему инкриминируют только статью за убийство? А насилие не он совершил? Слухи идут, что это сынок и он в бегах, скрывается.. Очень даже логично. Девчонка села на снегокат к его сыну. Он старше ее, ему- 16лет. Был соседом. Ей конечно было лестно, что на нее обратил внимание пацан постарше. Только она не ожидала такого поворота событий... У него то другие мысли были. Он привез ее домой, изнасиловал. У девчонки началось кровотечение. Этот урод испугался. Позвонил отцу... А отец уже наученный в этих делах (не зря же 2 года назад, летом пропала его предыдущая жена и так и не нашли). Он знал, где навсегда можно спрятать тело. Ночью и вывез и сбросил. По слухам: из штрека подняли 2 тела....
Что за пургу Вы несете?какие два трупа были подняты??детективов насмотрелся?!тело Вики было поднято,и никаких больше трупов там не было, фантазёры ёптить!Жена его первая жива и здорова живёт в Мундыбаше.С чего вообще решили что сын в бегах?нет официальной инфы,что он в бегах!А если даже и додумывают некоторые штатские,что он в бегах,так я бы тоже бежала куда глаза глядят от такого-Стыда,за своего папашу!Не приведи Господь
ответить
Да я это я
7 6
После похорон детки, народ поутих, СМИ тоже.. Надеются все поутихнет и встанет на круги своя. Петиция ,где каждую минуту дня два назад прибавлялись голоса, не обновлялась уже сутки.. Люди не молчим, не забываем.. Как сынуля не боится из дома выйти, сверстниками в глаза смотреть. Стыдно за папашу. ...пусть валят из города..А лахудра его рыжая женушка все поудалила из сетей..По любому знала наклонности своего уродца
ответить
Анна
4 3
Если вы не знаете. Он жил уже со второй женой. А сыновья у него от первого брака. Сыновей забрал. Не знаете и не говорите. Он может тоже ни чего не делал Вика с женой сами упали.
Знаю я про то, что с женой он со второй жил, я и написала , что первая жена, и про сыновей которых забрал он это уже тоже все знают. Я разве написала, что он не виновен? Я написала то, что вы про кости какую-то ересь пишете и про сына о розыске сплетни цепляете. Они живут в соседнем доме от меня , я уж поверьте по-больше вашего вижу. PS : ДЛЯ ПЕТИ - я в защиту этой твари ни слова не написала.
ответить
Анна
7 1
Меня теперь только один вопрос интересует...Как теперь детей на улицу выпускать??или не выпускать вовсе,бросать работу и сидеть дома((((
ответить
Да я это я
0 0
После похорон детки, народ поутих, СМИ тоже.. Надеются все поутихнет и встанет на круги своя. Петиция ,где каждую минуту дня два назад прибавлялись голоса, не обновлялась уже сутки.. Люди не молчим, не забываем.. Как сынуля не боится из дома выйти, сверстниками в глаза смотреть. Стыдно за папашу. ...пусть валят из города..А лахудра его рыжая женушка все поудалила из сетей..По любому знала наклонности своего уродца
Выпустил его щас ворота открой не пойдёт. Жаба. Взяли да отпустили б его .
ответить
Акрихин
6 0
Парень ходит на учебу. Инфа от сотрудников колледжа. Его допросили. К нему от органов претензий нет.
Да???
А вот жена подозреваемого видно не выдержала этого....и уволилась с одного из образовательных учреждений.
ответить
Да я это я
11 11
Да???
А вот жена подозреваемого видно не выдержала этого....и уволилась с одного из образовательных учреждений.
Попросили, щас и сынулю попрут. Пусть валят отсюда. Я больше чем уверена , она знала об ублюдошных наклонностях его и молчала жабье. У сынулей тоже все вылезет с возрастом. От осинки не родятся апельсинки
ответить
Житель Новокузнецка
10 1
Сына никто не выгонит. Будет учиться. А за что его выгонять?
ответить
....
2 6
Осинки, апельсинки, мандаринки. Отец в 40 лет с катушек съехал. Пацану 16, тоесть в 20 примерно его зачали. Доучиться,человеком станет.
ответить
Ш
6 8
Нельзя просто так , вдруг съехать с катушек в 40 лет! Значит у него были наклонности. И сын вырастет такой же. Любой удобный момент - и все откроется, и что нибудь натворит. Не зря раньше из одного урода, ВЕСЬ род вырезали- уничтожали, чтобы ни одного наследника не было. Чтобы мразь эта не плодила дальше себе подобных. Это так и пойдет Гниль эта на ВЕСЬ род!!
ответить
Дон Хенаро 37018
10 1
Нельзя просто так , вдруг съехать с катушек в 40 лет! Значит у него были наклонности. И сын вырастет такой же. Любой удобный момент - и все откроется, и что нибудь натворит. Не зря раньше из одного урода, ВЕСЬ род вырезали- уничтожали, чтобы ни одного наследника не было. Чтобы мразь эта не плодила дальше себе подобных. Это так и пойдет Гниль эта на ВЕСЬ род!!
"И сын вырастет такой же." Это научно не доказанный факт.
Съехать с катушек человек может в любом возрасте, возможно это годами накапливалась, потом случилось какое нибудь событие, которое послужило спусковым крючком - и появился маньяк,это поведенческая психология. Страшно другое, никогда не знаешь что у людей в голове которые рядом тебя окружают,соседи по дому, например, коллеги по работе.
Вообще эта история вся покрыта слухами,чего только не пишут на просторах интернета, почитал комментарии выше, я бы посоветовал многим комментаторам не повторять эти слухи, все будет сказано следственным комитетом прессе перед выдвижением обвинение в официальном пресс-релизе СК. По крайней мере хочется на это надеяться.
Всем мир, берегите близких...
ответить
Гоша
1 2
Сына никто не выгонит. Будет учиться. А за что его выгонять?
Одногрупники помогут свалить.
ответить
Житель Новокцзнецка
3 4
Одногрупники его не трогают. Относятся с пониманием. 2/3 детей колледжа живут и воспитываются в более худших условиях. Кто знает, что вычудит их папка?
ответить
Просто так
5 0
Дон Хенаро:
"И сын вырастет такой же." Это научно не доказанный факт.
Съехать с катушек человек может в любом возрасте, возможно это годами накапливалась, потом случилось какое нибудь событие, которое послужило спусковым крючком - и появился маньяк,это поведенческая психология. Страшно другое, никогда не знаешь что у людей в голове которые рядом тебя окружают,соседи по дому, например, коллеги по работе.
Вообще эта история вся покрыта слухами,чего только не пишут на просторах интернета, почитал комментарии выше, я бы посоветовал многим комментаторам не повторять эти слухи, все будет сказано следственным комитетом прессе перед выдвижением обвинение в официальном пресс-релизе СК. По крайней мере хочется на это надеяться.
Всем мир, берегите близких...
Правды мы к сожалению не узнаем никогда!Никто нам ее не расскажет!
ответить
Андрей
0 0
Как уже достали с этой темой...
ответить
Гость
1 0
Знакомый участвовал в подъёме Вики. Подняли ещё 1 тело. Женское. Инфа 100 процентов.
Не пи......ка ты гвоздика из за таких слухи и рождаются подняли только тело девочки и ни костей или других тел там не было
ответить
Alisa
1 0
Попросили, щас и сынулю попрут. Пусть валят отсюда. Я больше чем уверена , она знала об ублюдошных наклонностях его и молчала жабье. У сынулей тоже все вылезет с возрастом. От осинки не родятся апельсинки
Кто виновен, тот и должен понести наказание. Я ничего не знаю про мальчишку, но как можно так огульно обвинять его да ещё и какие-то прогнозы делать. Не слишком ли много Вы на себя берёте. А насчет наказания скажу,что я за смертную казнь, если вина доказана и призываю всех, кто считает так-же подписать петицию.
ответить
Анна
0 0
Как уже достали с этой темой...
Что значит достали с этой темой??Вы кто простите?!У вас дети есть? Для меня случившееся с Викой это горе ,страх за своих троих детей!До сих пор в голове не укладывается,почему так у нас, в нашем государстве происходит,где законы защищающие наших несовершеннолетних детей...и долго это будет продолжаться?!А скоро весна и таких Упырей как этот бухарин,возможно живут рядом с нами,это же вообще сейчас никому доверять нельзя!!!!!
ответить
Анна
0 0
Осинки, апельсинки, мандаринки. Отец в 40 лет с катушек съехал. Пацану 16, тоесть в 20 примерно его зачали. Доучиться,человеком станет.
Ребенок то в чем виноват?Нельзя так
ответить
Оставить комментарий
Реклама от YouDo
Услуги автоюристов в Зеленогорске на http://spb.youdo.com/lawyer/autolawyer/geo/ivangorod/.
Заменить акб на iPhone 4s, смотрите ссылку.
Сварка полипропиленовых труб цена за работу прайс Красноярск - отзывы.
ВСЕ НОВОСТИ