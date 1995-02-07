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Как избавиться от назойливых звонков интернет-провайдеров

07 февраля 07:00
1995

Редко какой россиянин сегодня не получает звонков от интернет-провайдеров, банков, страховых компаний и других организацией, к которым он не обращался. Собеседники убеждают абонента воспользоваться выгодными акциями и услугами своей компании.

Вежливо отвадить звонящих получается не всегда, ведь собеседнику важно продать свою услугу, при этом отнимая время абонента. На вопрос, откуда у компании чужой номер телефона, ФИО и даже адрес, человек обычно получает: не знаем, нам директор базы предоставляет. Законны ли такие звонки, и как от них избавиться, редакция ВашГород.ру узнала у специалистов юридического агентства «Дорофеева и партнёры».

Обращаясь в организации, клиент обычно сам даёт свой номер телефона, ФИО и другую информацию. В каждом договоре присутствуют слова «даю согласие на обработку своих персональных данных». Этот пункт даёт возможность банку или страховым компаниям внести человека в свою базу данных.

А последняя не всегда защищена должным образом — возможны «утечки», недобросовестные работники. Похожее происходит и на просторах интернета.

«Звонки компаний законны только в том случае, если Вы давали разрешение этому оператору на обработку ваших данных, либо в других случаях, предусмотренных статьёй 6 Федерального Закона от 27.07.2016 № 152-ФЗ „О персональных данных“. В остальном такие звонки являются нарушением», — рассказали ВашГород.ру юристы.

Оградить себя от постоянных звонков вполне возможно. Для этого надо узнать ФИО собеседника, организацию, которую он представляет, и откуда у компании номер телефона.

«Если вы не давали своего согласия на обработку персональных данных, то звонок оператора является несоблюдением закона, объясните, что вы обратитесь в организацию с заявлением о нарушении ваших прав. Как правило, на этом этапе назойливые операторы «сдуваются».

Но, если это не помогло, пишите заявление, пользуясь Федеральным законом № 152, а именно статьёй 14 этого закона, требуйте уничтожить ваши данные из их базы. В течение 30 дней должен будет прийти ответ", — советуют специалисты юридического агентства «Дорофеева и партнёры».

Если звонки продолжатся, абоненту стоит обратиться с жалобой в Роскомнадзор.

Ранее ВашГород.ру сообщал об отказе сотовых операторов от безлимитных тарифов на интернет.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: forcesofnature.ca
звонки юристы интернет-провайдер

Комментарии (21)

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я
46 1
Легче провайдеров послать подальше, чем бегать с заявлением.
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олег
10 0
заметил один факт- чем дряннее организация, тем активнее телефонные продавалы их услуг
кое-как развязался с яйцеголовым, три месяца как на работу к ним, то очереди по часу, то нет возможности на месте оплатить. это при том, что подключали они меня без договора, подписи нигде не ставил. зато ежедневными прозвонами с "уважаемый заплати иначе суд турма" достали. когда уже написал им официальную претензию с требованием отстать, разобрались, нашли что они не правы. через три года опять предлагают подключиться, думают, память короткая
сейчас сс стали косячить, как призналась мне оператор, компания сливается с яйцеголовыми, так что еще год по инерции поработают, а потом надо искать другого

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Никита
10 10
Могу интересный факт сказать. Что у каждой компании есть наше согласие на обработку персональных данных. Спросите откуда. Нет это не при подключении к оператору мы даем согласие. Мы все хотя бы хоть раз пользовались мультикассами для пополнения счета. Вот в этих кассах и есть электронные документы, по которому по пополняя счет даем согласие на распространение. Так что Дорофеевым нужно более внимательнее выкладывать свою рекламу.
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Гоша
36 1
Самая назойливая и конченая компания это Goodline... Отвязаться от их назойливых звонков практически невозможно. Позвонил я как то в их головную контору, по доброму попросил не звонить... спросили адрес... на следующий день в трех домах (наверно плохо расслышали номер дома) вырезали интернет кабель... кроме Goodline...Пришлось ставить блокировку звонков.... 6 номеров сотовых заблокировал... потом позвонили с городского НОВОСИБИРСКОГО!!!! номера... потом с городского Кемеровского...Из-за них пришлось поставить блокировку на все неизвестные и скрытые номера.. Пока все спокойно...
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Саша
21 0
Если мне звонят с Гудлайна, я говорю. что работаю в МТС и предлагаю послушать наши предложения. Если звонят с МТС, говорю, что я сотрудник Гудлайна... Действует безотказно
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хожу-брожу
0 0
В последнее время некоторые особо жлобливые звонари даже на звонки не хотят тратиться, обнаружил у себя в телефоне неизвестный непринятый вызов, из предосторожности перезвонил с другого телефона, и там проникновенный голос робота мне объяснил что "менеджер не смог дозвониться до меня!", (хотя на этот телефон он и не звонил), и тут же предложил мне взять микрозайм.
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авыаыв
1 0
Только РСКН ничем не поможет. Они на инфу о сливе страховой компанией контактной информации сомнительным юр конторам, помогающим получить деньги с этой же страховой по ОСАГО разводят руками и говорят что фактически не могут привлечь. При том, что есть и факт обращения в страховую и следом практически сразу звонок от юр конторы, запись которого даже предлагалось предоставить. И то, что полицейского щас судят за слив инфы похоронщикам - это какая-то случайность. Единичный случай на фоне повального слива инфы страховыми, ГИБДДшники сливают инфу аварийным комиссарам и т.п.
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Неудобный
16 0
"даю согласие на обработку своих персональных данных"

А если не подпишешь - фиг тебе, а не работу, фиг тебе банковские операции и вообще большой фиг.
Что, не смешно - это Россия!
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Финеамин
5 6

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

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Гоша
2 0

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

Финеамин, за такие слова могу тебе подправить морду лица... будь осторожен в выражениях... ты ведь с незнакомым человеком общаешься...
P.S. Вот такие "специалисты" в Goodline...
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z
1 0
Разводить обзвонильщиков это такая прелесть, зачем лишать народ такого удовольствия?
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Финеамин
0 2
Финеамин, за такие слова могу тебе подправить морду лица... будь осторожен в выражениях... ты ведь с незнакомым человеком общаешься...
P.S. Вот такие "специалисты" в Goodline...
А ты за слова отвечаешь? Может тебе подправить овал лица? Прежде чернить людей которые пашут от зари до зари, думай что пишешь.
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ХХХ
3 0
Подала заявку на открытие счета для юр.лица через он-лайн, так мне потом три дня со сторонних банков звонили предлагали счет у них открыть. Так что все они базами торгуют, без исключения.
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ХХХ
0 0
Это Сбер был, забыла указать в предыдущем комментарии.
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777
2 0
В последнее время взял в привычку вообще не брать с не знакомых номеров.
В нужные мне банковские и прочие службы уведомляют по смс.
А достали даже гудлайнв и МТСы всякие, а конкретно мутные предложения страховщиков, микрозаймов и прочей шушеры.
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Katya
3 0
Гудлайн, Сбербанк - это хотя бы безобидно. Вот кто на самом деле задолбал - студия красоты "Эстетик плаза" (никогда там не была) со своими дурацкими акциями, розыгрышами и т.д.
-Поздравляем! Вы выйграли в нашем салоне посещение специалиста!
-Мне ничего не надо.
-Как??? Кому тогда вы хотите подарить свой выигрыш?-диктуйте номер."(без комментариев).

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Katya
1 0
Мало того что номер неизвестно где взяли, так еще ж и по имени обращаются, вот где взяли? Бесят они уже меня
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Местная 6311
4 0
Гудлайн - вообще вне конкуренции! Более назойливой организации не встречала. Пару лет названивают на все номера стабильно. Даже если и возникало когда-то желание воспользоваться их услугами, то после такого напора оно точно сдохло в муках - терпеть не могу навязывание услуг. На этих деятелей действительно впору жалобу писать.
Чуть меньше раздражения (потому что реже названивают!) вызывают разнообразные центры здоровья и красоты. На последнем месте МТС - всего-то раза три за год позвонили))
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Н
0 0
Спортмастер и летуаль базы продают с инфой, которую для карт заполняем, в эстетик плазу и иже с ними.
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Н
1 0
Борменталь ещё достал названивать, это же надо иметь совесть сказать человеку типа "вы жирная, приходите к нам на программу похудения". У меня знакомая расстроилась ужасно из-за такого звонка.
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Гоша
2 0
Бедолага "Финеамин"... как ни тужся-ничего хорошего из тебя не выйдет...Посмотри сколько согласных с моей точкой зрения... Если ты и вправду работаешь в гудлайне, пересмотрите свою прессинго-рекламную акцию... вы же сами отпугиваете своих клиентов.... Даже в магазине, когда подходят сайлзмены (по новой классификации манагеры) и спрашивают чем вам помочь, 80% покупателей ретируются.... Умнее надо быть...Вы ведь пользуетесь шаблоном, который устарел еще в начале 70 годов...
P.S. И будьте взаимовежливы, креативные выражения вы начали ********** первыми, не надо *********** интернет хомячкам и разнообразным троллям... моську вам почистить никогда не поздно...
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