Редко какой россиянин сегодня не получает звонков от интернет-провайдеров, банков, страховых компаний и других организацией, к которым он не обращался. Собеседники убеждают абонента воспользоваться выгодными акциями и услугами своей компании.

Вежливо отвадить звонящих получается не всегда, ведь собеседнику важно продать свою услугу, при этом отнимая время абонента. На вопрос, откуда у компании чужой номер телефона, ФИО и даже адрес, человек обычно получает: не знаем, нам директор базы предоставляет. Законны ли такие звонки, и как от них избавиться, редакция ВашГород.ру узнала у специалистов юридического агентства «Дорофеева и партнёры».

Обращаясь в организации, клиент обычно сам даёт свой номер телефона, ФИО и другую информацию. В каждом договоре присутствуют слова «даю согласие на обработку своих персональных данных». Этот пункт даёт возможность банку или страховым компаниям внести человека в свою базу данных.

А последняя не всегда защищена должным образом — возможны «утечки», недобросовестные работники. Похожее происходит и на просторах интернета.

«Звонки компаний законны только в том случае, если Вы давали разрешение этому оператору на обработку ваших данных, либо в других случаях, предусмотренных статьёй 6 Федерального Закона от 27.07.2016 № 152-ФЗ „О персональных данных“. В остальном такие звонки являются нарушением», — рассказали ВашГород.ру юристы.

Оградить себя от постоянных звонков вполне возможно. Для этого надо узнать ФИО собеседника, организацию, которую он представляет, и откуда у компании номер телефона.

«Если вы не давали своего согласия на обработку персональных данных, то звонок оператора является несоблюдением закона, объясните, что вы обратитесь в организацию с заявлением о нарушении ваших прав. Как правило, на этом этапе назойливые операторы «сдуваются». Но, если это не помогло, пишите заявление, пользуясь Федеральным законом № 152, а именно статьёй 14 этого закона, требуйте уничтожить ваши данные из их базы. В течение 30 дней должен будет прийти ответ", — советуют специалисты юридического агентства «Дорофеева и партнёры».

Если звонки продолжатся, абоненту стоит обратиться с жалобой в Роскомнадзор.

Ранее ВашГород.ру сообщал об отказе сотовых операторов от безлимитных тарифов на интернет.