В понедельник, 6 февраля, ВашГород.ру сообщал о прекращении дела в отношении собственника разреза «Инской» Антона Цыганкова. Отмечалось, что суд в Новосибирске признал уголовное преследование руководителя предприятия незаконным. Антон Цыганков попросил сделать опровержение.

Во-первых, меня, Цыганкова Антона Михайловича, никогда не арестовывали. Во-вторых, постановление о прекращении уголовного дела было вынесено не судом, а следователем, — сообщил бизнесмен.

Напомним, в ноябре 2016 года вокруг «Инского» разгорелся скандал. В нём оказались замешаны заместители губернатора Алексей Иванов и Александр Данильченко, руководитель регионального следственного комитета Сергей Калинкин и олигарх Александр Щукин. Их обвинили в вымогательстве контрольного пакета акций, владельцем которого является Антон Цыганков.