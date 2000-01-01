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Собственник разреза «Инской» опроверг информацию об аресте

06 февраля 19:00
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В понедельник, 6 февраля, ВашГород.ру сообщал о прекращении дела в отношении собственника разреза «Инской» Антона Цыганкова. Отмечалось, что суд в Новосибирске признал уголовное преследование руководителя предприятия незаконным. Антон Цыганков попросил сделать опровержение.

Во-первых, меня, Цыганкова Антона Михайловича, никогда не арестовывали. Во-вторых, постановление о прекращении уголовного дела было вынесено не судом, а следователем, — сообщил бизнесмен.

Напомним, в ноябре 2016 года вокруг «Инского» разгорелся скандал. В нём оказались замешаны заместители губернатора Алексей Иванов и Александр Данильченко, руководитель регионального следственного комитета Сергей Калинкин и олигарх Александр Щукин. Их обвинили в вымогательстве контрольного пакета акций, владельцем которого является Антон Цыганков.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: inbuildforum.ru
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