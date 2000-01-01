Житель Новокузнецка заработал новый срок, отбывая наказание за кражу. На этот раз он попался на мошенничестве. Очередное уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины передано в суд, сообщает пресс-служба УМВД по Новокузнецку.

Жертвами новокузнечанина стали жители Краснодарского и Хабаровского краёв, Бурятии, Оренбургской и Владимирской областей. Общая сумма причинённого им ущерба составила около 160 000 рублей.

Совершать преступления по телефону мужчина научился в исправительной колонии Мариинска. Мобильный телефон он приобрёл у одного из заключённых. Новокузнечанин находил на интернет-сайте объявления о продаже мебели и связывался с их авторами, проживающими в разных городах России. Аферист сообщал продавцам, что хочет приобрести товар и готов внести предоплату. Он убеждал продавцов дойти до ближайшего банкомата, якобы для того, чтобы подтвердить входящий платёж.

На самом же деле под диктовку обвиняемого граждане подключали его телефонный номер к своему «мобильному банку». В результате мошенник получал доступ ко всем сбережениям продавцов, сразу же переводил их деньги на другой счёт. Как установило следствие, фигурант перечислял деньги на банковские карты знакомых, проживавших в Новокузнецке, — уточняет пресс-служба ведомства.

Свою вину мужчина признал полностью. Следователь собрал достаточную доказательственную базу о причастности мошенника к совершению преступлений. Теперь мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Сотрудники кузбасской полиции призывают граждан быть бдительными при совершении сделок купли-продажи через интернет.