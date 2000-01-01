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Телефонный мошенник из Новокузнецка обманул россиян на сотни тысяч рублей

06 февраля 20:30
1960

Житель Новокузнецка заработал новый срок, отбывая наказание за кражу. На этот раз он попался на мошенничестве. Очередное уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины передано в суд, сообщает пресс-служба УМВД по Новокузнецку.

Жертвами новокузнечанина стали жители Краснодарского и Хабаровского краёв, Бурятии, Оренбургской и Владимирской областей. Общая сумма причинённого им ущерба составила около 160 000 рублей.

Совершать преступления по телефону мужчина научился в исправительной колонии Мариинска. Мобильный телефон он приобрёл у одного из заключённых. Новокузнечанин находил на интернет-сайте объявления о продаже мебели и связывался с их авторами, проживающими в разных городах России. Аферист сообщал продавцам, что хочет приобрести товар и готов внести предоплату. Он убеждал продавцов дойти до ближайшего банкомата, якобы для того, чтобы подтвердить входящий платёж.

На самом же деле под диктовку обвиняемого граждане подключали его телефонный номер к своему «мобильному банку». В результате мошенник получал доступ ко всем сбережениям продавцов, сразу же переводил их деньги на другой счёт. Как установило следствие, фигурант перечислял деньги на банковские карты знакомых, проживавших в Новокузнецке, — уточняет пресс-служба ведомства.

Свою вину мужчина признал полностью. Следователь собрал достаточную доказательственную базу о причастности мошенника к совершению преступлений. Теперь мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Сотрудники кузбасской полиции призывают граждан быть бдительными при совершении сделок купли-продажи через интернет.

Не передавайте посторонним лицам реквизиты своих банковских карт и другую конфиденциальную информацию, не выполняйте под диктовку неизвестных вам людей никаких операций со своими банковскими картами, — предупреждают полицейские.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: old.rk.karelia.ru
мошенничество кража новокузнечанин телефонныймошенник

Комментарии (9)

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хожу-брожу
5 0
Не было печали, а теперь вот мобильный банк.
ответить
Житель
5 1
На дурака не нужен нож... А я бы не судил таких, если у людей есть лишние деньги, но нет мозгов, то кто в этом виноват.
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Андрей
5 3
На дурака не нужен нож... А я бы не судил таких, если у людей есть лишние деньги, но нет мозгов, то кто в этом виноват.
вот ВАША мать попадет на такую удочку - посмотрим ,как закукарекаешь.
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СибирьПапа
0 0
Лох не мамонт, лох не вымрет :-)
ответить
СибирьПапа
0 0
Лох не мамонт, лох не вымрет :-)
ответить
Малая
0 0
Действительно,в наше время только так и заработаешь... От Государства-никакой помощи... Люди сами протупили...
ответить
Андрей
0 0
Каждый выживает как может и умеет!
ответить
z
0 0
Действительно,в наше время только так и заработаешь... От Государства-никакой помощи... Люди сами протупили...
С государством что ли протупили?
Когда уже нормальные статьи будут?
ответить
макар
0 0
На дурака не нужен нож... А я бы не судил таких, если у людей есть лишние деньги, но нет мозгов, то кто в этом виноват.
Интересно где такие наивные берутся , вот мне попадаются люди которые за копейку скорее удавятся ,
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