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Учёные раскрыли причину ненависти к чавканью

06 февраля 22:00
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Исследователи выяснили причину негативной реакции на привычку чавкать. Проблема кроется в работе мозга. Об этом пишет издание «Моя планета» со ссылкой на The Daily Mail.

По утверждению учёных из Университета Ньюкасла (Великобритания), мисофония — неврологическое заболевание, характеризующееся нетерпимостью к звукам, — вызвана аномалией в мозге.

Исследователи просканировали мозг страдающих мисофонией и обнаружили расхождение в лобной доле, когда срабатывает «триггер», включающий раздражительную реакцию на звук. Изменение наблюдается в области мозга, отвечающей за «управление эмоционального механизма». Эта область испытывает перегрузки, когда пациент слышит раздражающий звук. Такое состояние сопровождается повышенным сердцебиением и потоотделением, добавляют учёные.

Результаты исследования, считают эксперты, помогут убедить скептически настроенное медицинское сообщество в том, что мисофония является весьма тревожным состоянием.

Обнаружение физиологической причины поможет медикам выработать методику лечения этого заболевания.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: fashionista.top
причина ненависть чавканье раздражение мисофония

Комментарии (3)

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12 0
Да,блин,ЗУБОВ нету от нашей ЭКОЛОГИИ..Вот и ЧАВКАЮТ..Жевать -нечем..ДЕНЕГ НЕТУ,ну вот и ЧАВКАЕМ-ДЕРЖИМСЯ..Главное ,чтобы-Высшее руководство-НЕ ЧАВКАЛО..)))))))))))))
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£
6 0
Это исследование профинансировали чавкающие английские аристократы, так сказать шледи и джентюльмены? В сети можно посмотреть как они еще и нажираются до поросячьего визга на своих закрытых аристократических тусовках.
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z
0 0
Зачем делать копилефты левых гипотез иностранных ученых?
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