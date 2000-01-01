Исследователи выяснили причину негативной реакции на привычку чавкать. Проблема кроется в работе мозга. Об этом пишет издание «Моя планета» со ссылкой на The Daily Mail.

По утверждению учёных из Университета Ньюкасла (Великобритания), мисофония — неврологическое заболевание, характеризующееся нетерпимостью к звукам, — вызвана аномалией в мозге.

Исследователи просканировали мозг страдающих мисофонией и обнаружили расхождение в лобной доле, когда срабатывает «триггер», включающий раздражительную реакцию на звук. Изменение наблюдается в области мозга, отвечающей за «управление эмоционального механизма». Эта область испытывает перегрузки, когда пациент слышит раздражающий звук. Такое состояние сопровождается повышенным сердцебиением и потоотделением, добавляют учёные.

Результаты исследования, считают эксперты, помогут убедить скептически настроенное медицинское сообщество в том, что мисофония является весьма тревожным состоянием.

Обнаружение физиологической причины поможет медикам выработать методику лечения этого заболевания.