В Шерегеше пройдёт традиционный фестиваль «Грелка Фест». В этом году он будет особенным, обещают организаторы.

Участников и зрителей приглашают на горнолыжный курорт с 7 по 23 апреля. С 7 по 9 апреля состоится карнавальный спуск. С 21 по 23 апреля — спуск в купальниках.

В этом году «Грелка Фест» отмечает пятилетний юбилей. Гостей будут ждать как традиционные события мероприятия, так и новинки. В программе — концерты, вечеринки, конкурс «Мисс Шерегеш». Впервые организуют снежный батл. Профессиональные танцоры будут соревноваться прямо под открытым небом.

По традиции участники спуска поставят рекорд, но какой именно — пока неизвестно.