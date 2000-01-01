Теперь в «Поликлинике Профмедосмотр Плюс» по адресу ул. 40 лет ВЛКСМ, 5 вы можете не только пройти медкомиссию для справки ГИБДД, но и поменять водительское удостоверение.

Для того, чтобы оперативно и без проблем поменять водительские права, минуя ГИБДД, мы позаботились, чтобы представитель многофункционального центра вел выездной прием документов для замены прав прямо в нашем медицинском центре (ул. 40 лет ВЛКСМ, 5).

Для этого нужно:

Первое — пройти медкомиссию и получить медсправку для ГИБДД (ул. 40 лет ВЛКСМ, 5)

Второе — принести с собой следующие документы:

Паспорт

Старое водительское удостоверение

Квитанцию, свидетельствующую оплату гос. пошлины для производства нового водительского удостоверения ( соседнее здание — с банкоматом сбербанка)

соседнее здание — с банкоматом сбербанка) Медицинскую Справку «Профмедосмотр», подтверждающую, что кандидат прошел медкомиссию.

Делаем для Вас процесс замены водительских прав простым и удобным !

P. S. : СКОРО аналогичную схему запустим и по адресу: Курако, 17а .

Подробности по телефону: (3843) 204−635 и в регистратуре.

Оглашаем весь список акций:

с 1 января 2017 по адресу ул. 40 лет ВЛКСМ, 5:

20% скидка — на УЗИ всех органов на новейшем современном аппарате ( прием ведет профессиональный врач — Винников Евгений Евгеньевич

— на всех органов на новейшем современном аппарате прием ведет профессиональный врач — Винников Евгений Евгеньевич Периодический медосмотр для всех работников по личной медицинской книжке ( наличный расчет) — всего 1100 рублей ( все анализы, все врачи и ФЛГ)

наличный расчет) — всего все анализы, все врачи и ФЛГ) Первичный медосмотр для всех — всего 1790 рублей ( все анализы, все врачи и ФЛГ)

Тел. (3843) 204−635

http://medosmotr-nk.ru/

С Любовью и Заботой, Администрация Профмедосмотр Плюс!

Есть противопоказания, проконсультируйтесь с врачом