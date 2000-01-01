Теперь в «Поликлинике Профмедосмотр Плюс» по адресу ул. 40 лет ВЛКСМ, 5 вы можете не только пройти медкомиссию для справки ГИБДД, но и поменять водительское удостоверение.
Для того, чтобы оперативно и без проблем поменять водительские права, минуя ГИБДД, мы позаботились, чтобы представитель многофункционального центра вел выездной прием документов для замены прав прямо в нашем медицинском центре (ул. 40 лет ВЛКСМ, 5).
Для этого нужно:
Первое — пройти медкомиссию и получить медсправку для ГИБДД (ул. 40 лет ВЛКСМ, 5)
Второе — принести с собой следующие документы:
- Паспорт
- Старое водительское удостоверение
- Квитанцию, свидетельствующую оплату гос. пошлины для производства нового водительского удостоверения (соседнее здание — с банкоматом сбербанка)
- Медицинскую Справку «Профмедосмотр», подтверждающую, что кандидат прошел медкомиссию.
Делаем для Вас процесс замены водительских прав простым и удобным !
Подробности по телефону: (3843) 204−635 и в регистратуре.
Оглашаем весь список акций:
с 1 января 2017 по адресу ул. 40 лет ВЛКСМ, 5:
- 20% скидка — на УЗИ всех органов на новейшем современном аппарате (прием ведет профессиональный врач — Винников Евгений Евгеньевич
- Периодический медосмотр для всех работников по личной медицинской книжке (наличный расчет) — всего 1100 рублей (все анализы, все врачи и ФЛГ)
- Первичный медосмотр для всех — всего 1790 рублей (все анализы, все врачи и ФЛГ)
Тел. (3843) 204−635
С Любовью и Заботой, Администрация Профмедосмотр Плюс!
Есть противопоказания, проконсультируйтесь с врачом