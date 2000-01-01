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В Новосибирске водителя мэра оштрафовали за неправильную парковку после жалобы общественника

07 февраля 09:46
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Перед ПДД все равны — об этом вспомнил новосибирский общественник, увидев неправильно припарковавшегося водителя мэра. К слову, ГИБДД поддержал общественника и назначил автомобилисту административное наказание.

Член общественного совета при минтрансе НСО Алексей Носов обратил внимание на стоящую на тротуаре возле научной библиотеки машину мэра 23 декабря 2016 года. В этот же день обратился с заявлением в ГИБДД, попросив стражей порядка провести проверку по данному факту.

Ответ не заставил себя ждать и 2 февраля Носову пришел официальный ответ от ГИБДД за подписью командира полка ДПС на Станционной Александра Бойко. В письме указывалось, что водитель автомобиля Ауди А8 с госномером О101ОО 154 привлечен к административной ответственности.

Добавим, что согласно статье КоАП, парковка на тротуаре наказывается штрафом в размере 1000 рублей.

Автор: Ксения Лысенко
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: zuzino.mos.ru
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Комментарии (1)

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Аннет
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ой, подумаешь, достижение. вот если бы мэра штрафанули за какую-нибудь мелочь, было бы забавно)
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