Перед ПДД все равны — об этом вспомнил новосибирский общественник, увидев неправильно припарковавшегося водителя мэра. К слову, ГИБДД поддержал общественника и назначил автомобилисту административное наказание.

Член общественного совета при минтрансе НСО Алексей Носов обратил внимание на стоящую на тротуаре возле научной библиотеки машину мэра 23 декабря 2016 года. В этот же день обратился с заявлением в ГИБДД, попросив стражей порядка провести проверку по данному факту.

Ответ не заставил себя ждать и 2 февраля Носову пришел официальный ответ от ГИБДД за подписью командира полка ДПС на Станционной Александра Бойко. В письме указывалось, что водитель автомобиля Ауди А8 с госномером О101ОО 154 привлечен к административной ответственности.

Добавим, что согласно статье КоАП, парковка на тротуаре наказывается штрафом в размере 1000 рублей.