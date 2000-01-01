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Сибирячки записали кавер на Игру Престолов

07 февраля 10:03
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В соцсетях набирает просмотры кавер на саундтрек из «Игры престолов». Мелодию из сериала переиграли красноярки из квартета Iron Strings.

Саундтрек сибирячки исполнили на двух скрипках, виолончели и альте. Как призналась ВашГород.ру участница квартета Юлия Романова, успеха группа не ожидала. За несколько дней видео посмотрели более 40 000 просмотров.

Начинали девушки, как и популярная кавер-группа «Apocalyptica», с песен мэтров металла «Metallica».

«Стало очень интересно, как рок будет звучать на струнных инструментах в составе классического квартета. Сделали обработки, поиграли для публики, опыт увенчался успехом», — рассказала Юлия Романова.

В планах музыкального квартета — каверы на саундтреки из «Пиратов Карибского Моря», «Шерлока» и других популярных фильмов и сериалов.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о музыкальном клипе группы «Twenty One Pilots», который за несколько суток посмотрели более 3 миллионов человек.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: кадр видео
Красноярск музыка игра престолов кавер

Комментарии (3)

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Зайка
2 0
Девушки умницы! Мелодия понравилась очень.
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Аби
1 0
Супер,супер,супер.Молодчинки,очень красиво,прям в душу пробирает.
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