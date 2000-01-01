К сожалению везде все продажные!!!!!!!!!! Кто боевее и наглее, тот везде пролазит.

А что вы минусите? Разве не так, что, все продажные? Вот скажите, справедливо ли? Уважаемый профессор гидува! намеренно, взял и исключил человеку заболевание ревматизма, а списал на врождённую аномалию соединительной ткани и всего организма, да ещё после сорокалетнего возраста. Вы только вдумайтесь от таких действий профессора. А статус инвалидности не меняют на соответствующий. Это нормально! Если так, значит и делайте так как должно быть. Но нет. А причём здесь человек, почему он должен страдать из-за чьих то продажных мозгов? Разве это не резонансное дело? Но оказывается это не популярная тема. И ни один журналист не берётся осветить данное изуверство над человеком. Всем пофигу друг на друга!!!! Та же Бейльман, как то заверяла что она уже на пенсии и не занимается журналистикой. А если посмотреть в новостях по НОВО-ТВ награждение, то можно увидеть обратное. Вот так и убивают доверие друг к другу!