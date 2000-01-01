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Журналист ВашГород.ру получил престижную награду

07 февраля 10:08
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В Новокузнецке подвели итоги открытого городского конкурса журналистского мастерства имени А.Н. Сосимовича. Журналист сайта ВашГород.ру Ольга Кривощапова победила в спецноминации «Новокузнецк — город добрых дел».

Члены жюри высоко оценили интервью с фотографом-волонтёром Юрием Лобачёвым. Отметим, всего в конкурсе участвовало более 50-ти работ от печатных и интернет СМИ.

Источник: ВашГород.ру
Источник фото: birzha.ru
конкурс союз журналистов награда

Комментарии (7)

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z
8 5
Балаган, жуналист хвалит жуналиста и премируют друг друга ...
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Татьяна
1 4
К сожалению везде все продажные!!!!!!!!!! Кто боевее и наглее, тот везде пролазит.
ответить
Читатель
5 5
Грамота городского конкурса - это ПРЕСТИЖНАЯ награда?
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Татьяна
8 4
Грамота городского конкурса - это ПРЕСТИЖНАЯ награда?
А вы знаете, даже городская награда, это тоже награда. И чем больше любых наград для работника СМИ, тем больше ему зачёт на его работу!
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правда
2 1
К сожалению везде все продажные!!!!!!!!!! Кто боевее и наглее, тот везде пролазит.
А что вы минусите? Разве не так, что, все продажные? Вот скажите, справедливо ли? Уважаемый профессор гидува! намеренно, взял и исключил человеку заболевание ревматизма, а списал на врождённую аномалию соединительной ткани и всего организма, да ещё после сорокалетнего возраста. Вы только вдумайтесь от таких действий профессора. А статус инвалидности не меняют на соответствующий. Это нормально! Если так, значит и делайте так как должно быть. Но нет. А причём здесь человек, почему он должен страдать из-за чьих то продажных мозгов? Разве это не резонансное дело? Но оказывается это не популярная тема. И ни один журналист не берётся осветить данное изуверство над человеком. Всем пофигу друг на друга!!!! Та же Бейльман, как то заверяла что она уже на пенсии и не занимается журналистикой. А если посмотреть в новостях по НОВО-ТВ награждение, то можно увидеть обратное. Вот так и убивают доверие друг к другу!
ответить
Екарный Бабай
3 0
А что вы минусите? Разве не так, что, все продажные? Вот скажите, справедливо ли? Уважаемый профессор гидува! намеренно, взял и исключил человеку заболевание ревматизма, а списал на врождённую аномалию соединительной ткани и всего организма, да ещё после сорокалетнего возраста. Вы только вдумайтесь от таких действий профессора. А статус инвалидности не меняют на соответствующий. Это нормально! Если так, значит и делайте так как должно быть. Но нет. А причём здесь человек, почему он должен страдать из-за чьих то продажных мозгов? Разве это не резонансное дело? Но оказывается это не популярная тема. И ни один журналист не берётся осветить данное изуверство над человеком. Всем пофигу друг на друга!!!! Та же Бейльман, как то заверяла что она уже на пенсии и не занимается журналистикой. А если посмотреть в новостях по НОВО-ТВ награждение, то можно увидеть обратное. Вот так и убивают доверие друг к другу!
Таня,зачем ник поменяла?
ответить
Татьяна
0 0
Таня,зачем ник поменяла?
Чтобы такие как вы, спрашивали!
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