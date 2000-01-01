И что ж вы такие занимательные допустили подобное?
Прошлое это хорошо и риторика понятна, но где ваши предложения, где четкая стратегическая программа по изменению роли Сталинска.
Вот у щегловчан все понятно - нвкз - дойная коровка, они даже не смогли извлечь пользу из "кадрового и научного потенциала", просто тупо прикапывают конкурентов либо зарабатывают на
разрушении и деградации, с помощью предателей либо наймитов, либо ставят бараньши во главку.
Сами же играете в их игры, по их правилам ... фу
А столицу разместили в Щемерово (сельпо), как раз чтобы не допустить создания мощного индустриального центра, способного иметь свои интересы.
Более того, существовала целая программа по разжиганию нелюбви между городами и областями.
Исполнители до сих пор живы, но в связи с ухудшением экологии по сравнению с прошлым веком, многие перебрались к родственникам по ближе к европей.
"давать им ненавидеть центральную власть, которая забирает все, когда эту ненависть можно направить на их соседей, так лучше".
А что мощный индустриальный центр на юге области не создали? Кузня всегда была мощным индустриальным центром и продолжает им быть.
Программа по розжигу нелюбви между городами и областями? Вам надо срочно к врачу! Это уже серьезно!