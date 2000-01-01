И что ж вы такие занимательные допустили подобное?



Прошлое это хорошо и риторика понятна, но где ваши предложения, где четкая стратегическая программа по изменению роли Сталинска.

Вот у щегловчан все понятно - нвкз - дойная коровка, они даже не смогли извлечь пользу из "кадрового и научного потенциала", просто тупо прикапывают конкурентов либо зарабатывают на

разрушении и деградации, с помощью предателей либо наймитов, либо ставят бараньши во главку.

Сами же играете в их игры, по их правилам ... фу



А столицу разместили в Щемерово (сельпо), как раз чтобы не допустить создания мощного индустриального центра, способного иметь свои интересы.

Более того, существовала целая программа по разжиганию нелюбви между городами и областями.

Исполнители до сих пор живы, но в связи с ухудшением экологии по сравнению с прошлым веком, многие перебрались к родственникам по ближе к европей.

"давать им ненавидеть центральную власть, которая забирает все, когда эту ненависть можно направить на их соседей, так лучше".

Вона оказывается где ворог лютый. А ранее все на пиндосов грешили. Спасибо друг. Глаза открыл.