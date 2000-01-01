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Почему Кемерово, а не Новокузнецк выбрали столицей Кузбасса — рассказ очевидца

07 февраля 10:24
2206

Многие новокузнечане считают несправедливым, что столицей Кузбасса является Кемерово, а не их родной город. Почему так произошло, рассказал известный в Новокузнецке преподаватель Василий Головей. Об этом пишет SU.

На встрече с представителями общественности Василий Головей поделился воспоминаниями о встрече с Романом Беланом — директором КМК с 1939 по 1953 год, а впоследствии депутатом Верховного Совета СССР.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: YouTube
Кузбасс столица

Комментарии (9)

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ага
13 3
Ну всё, сейчас кое-кого вывернет наизнанку ...
Затронули больную тему для местных обиженных.
ответить
Ильинец 1590
14 0
В 9 классе сдавал экзамен по географии, тема: "Сравнение 2 городов области"
Выбрал НВКЗ и КЕМ
Доп. вопрос от директора: "А почему Кем является столицей области, а не НВКЗ"
Ответ: "Да потому что ближе к ТрансСибирскойМагистарили" и в годы основания корреспонденцию и распоряжения получали они раньше чем кузня.
Директор: "Молодец. 5. Свободен.
И все, все в луну отмечать)))
ответить
z
2 7
И что ж вы такие занимательные допустили подобное?

Прошлое это хорошо и риторика понятна, но где ваши предложения, где четкая стратегическая программа по изменению роли Сталинска.
Вот у щегловчан все понятно - нвкз - дойная коровка, они даже не смогли извлечь пользу из "кадрового и научного потенциала", просто тупо прикапывают конкурентов либо зарабатывают на
разрушении и деградации, с помощью предателей либо наймитов, либо ставят бараньши во главку.
Сами же играете в их игры, по их правилам ... фу

А столицу разместили в Щемерово (сельпо), как раз чтобы не допустить создания мощного индустриального центра, способного иметь свои интересы.
Более того, существовала целая программа по разжиганию нелюбви между городами и областями.
Исполнители до сих пор живы, но в связи с ухудшением экологии по сравнению с прошлым веком, многие перебрались к родственникам по ближе к европей.
"давать им ненавидеть центральную власть, которая забирает все, когда эту ненависть можно направить на их соседей, так лучше".
ответить
Павел
1 0
Ильинец:
В 9 классе сдавал экзамен по географии, тема: "Сравнение 2 городов области"
Выбрал НВКЗ и КЕМ
Доп. вопрос от директора: "А почему Кем является столицей области, а не НВКЗ"
Ответ: "Да потому что ближе к ТрансСибирскойМагистарили" и в годы основания корреспонденцию и распоряжения получали они раньше чем кузня.
Директор: "Молодец. 5. Свободен.
И все, все в луну отмечать)))
Ильинец, а Вы не в курсе, что Новокузнецк на Южно-Сибирской магистрали? Транзитный город. Похоже и директор не особо в курсе
ответить
НиГаТив
0 0
И что ж вы такие занимательные допустили подобное?

Прошлое это хорошо и риторика понятна, но где ваши предложения, где четкая стратегическая программа по изменению роли Сталинска.
Вот у щегловчан все понятно - нвкз - дойная коровка, они даже не смогли извлечь пользу из "кадрового и научного потенциала", просто тупо прикапывают конкурентов либо зарабатывают на
разрушении и деградации, с помощью предателей либо наймитов, либо ставят бараньши во главку.
Сами же играете в их игры, по их правилам ... фу

А столицу разместили в Щемерово (сельпо), как раз чтобы не допустить создания мощного индустриального центра, способного иметь свои интересы.
Более того, существовала целая программа по разжиганию нелюбви между городами и областями.
Исполнители до сих пор живы, но в связи с ухудшением экологии по сравнению с прошлым веком, многие перебрались к родственникам по ближе к европей.
"давать им ненавидеть центральную власть, которая забирает все, когда эту ненависть можно направить на их соседей, так лучше".
Вона оказывается где ворог лютый. А ранее все на пиндосов грешили. Спасибо друг. Глаза открыл.
ответить
Крот
1 0
Ну всё, сейчас кое-кого вывернет наизнанку ...
Затронули больную тему для местных обиженных.
Пока пукен ни у кого не порвало. Видать ты ошибся
ответить
Павел
0 0
Ильинец:
В 9 классе сдавал экзамен по географии, тема: "Сравнение 2 городов области"
Выбрал НВКЗ и КЕМ
Доп. вопрос от директора: "А почему Кем является столицей области, а не НВКЗ"
Ответ: "Да потому что ближе к ТрансСибирскойМагистарили" и в годы основания корреспонденцию и распоряжения получали они раньше чем кузня.
Директор: "Молодец. 5. Свободен.
И все, все в луну отмечать)))
Вот это похоже на правду. Никому не было дело до того, где будет размещена "столица" области. И всех это устраивало, пока металл не начал падать в цене и тут все вспомнили, что "Кемерово во всем виновато!".

Не столичный статус определяет качество жизни горожан, а их настрой и желание работать и развивать родной город
ответить
Кузбассовский кузбассовец из Кузбасса
0 0
Решалось в Москве и Москвой. Прошлое можно, как старички- пикейные жилеты, мусолить долго. А сейчас, когда вся промышленность, наука и культура тихо сдохли,- найди десять отличий(хотя лучше искать что есть общего. Но это не модно).
ответить
Павел
0 0
И что ж вы такие занимательные допустили подобное?

Прошлое это хорошо и риторика понятна, но где ваши предложения, где четкая стратегическая программа по изменению роли Сталинска.
Вот у щегловчан все понятно - нвкз - дойная коровка, они даже не смогли извлечь пользу из "кадрового и научного потенциала", просто тупо прикапывают конкурентов либо зарабатывают на
разрушении и деградации, с помощью предателей либо наймитов, либо ставят бараньши во главку.
Сами же играете в их игры, по их правилам ... фу

А столицу разместили в Щемерово (сельпо), как раз чтобы не допустить создания мощного индустриального центра, способного иметь свои интересы.
Более того, существовала целая программа по разжиганию нелюбви между городами и областями.
Исполнители до сих пор живы, но в связи с ухудшением экологии по сравнению с прошлым веком, многие перебрались к родственникам по ближе к европей.
"давать им ненавидеть центральную власть, которая забирает все, когда эту ненависть можно направить на их соседей, так лучше".

А что мощный индустриальный центр на юге области не создали? Кузня всегда была мощным индустриальным центром и продолжает им быть.

Программа по розжигу нелюбви между городами и областями? Вам надо срочно к врачу! Это уже серьезно!
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