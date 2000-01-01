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Алиэкспресс может отменить бесплатную доставку товаров в Россию

07 февраля 11:05
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Популярный в России китайский сайт для заказа товаров «Алиэкспресс» снова меняет условия доставки товаров в Россию. Вскоре все посылки дороже двух долларов начнут снабжать обязательным трек-кодом для отслеживания.

В итоге бесплатная доставка для россиян может полностью исчезнуть, пишет «РИА Новости». Новые условия также касаются украинских и белорусских покупателей. Для них абсолютно все посылки будут сопровождаться трек-кодом. Вступят в силу правила 7 февраля 2017 года.

Обязательную маркировку всех товаров решили ввести из-за частых потерь и краж посылок. Также некоторые покупатели пользуются тем, что трек-код нельзя отследить, и требуют продавца вернуть деньги за уже полученную вещь.

Алиэкспресс — популярная в России и зарубежом интернет-площадка для заказа товаров из Китая. Ежемесячно сайт посещают почти 22 миллиона человек со всего мира.

Ранее у «Алиэкспресса» возникли проблемы с экспресс-доставкой товара одной из логистической компаний, как уже сообщал ВашГород.ру.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: http://svopi.ru/
интернет-магазин алиэкспресс

Комментарии (4)

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Дон Хенаро 37018
14 3
Ну неужели наконец то китайцы прочувствовали весь менталитет русского человека и качество работы нашей почты!!!
Лучше заплатить за трек, чем ждать в пустую посылку!
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Заголовок темы
1 0
абсолютно не верен, Марго.

Вроде уважаемое издание, журналисты из ВГ, вон, премии какие-то получают, а лепите черти че.
Готов биться с вами об заклад. Опция "бесплатная доставка" в РФ никуда не денется. Давайте на бутылку коньяка?
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)
0 0
абсолютно не верен, Марго.

Вроде уважаемое издание, журналисты из ВГ, вон, премии какие-то получают, а лепите черти че.
Готов биться с вами об заклад. Опция "бесплатная доставка" в РФ никуда не денется. Давайте на бутылку коньяка?
Не уважаемое, забавное. Работники забавного бульварного ВГ соревнуются между собой в маразме.
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Марго, Вы еще здесь?
3 0
Или уже убежали за коньяком?
Так вот, "Мы не говорим об отмене бесплатной доставки, об этом вообще речи не идет. Речь идет о том, что продавец теперь не имеет права отправлять без трека товар дороже $2" - глава российского подразделения китайского интернет-магазина AliExpress Марк Завадский сообщил, что компания не отменяла бесплатную доставку товаров дороже $2 из Китая в Россию
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Ладно, расслабьтесь, можете не бежать за коньяком. А то купите какой-нить шмурдяк.
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А заголовок все-таки поменяйте, дабы непрофессионализм так сильно не торчал.
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