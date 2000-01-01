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В Новокузнецке запретят остановку рядом с Сити Моллом

Кадры операции по подъёму погибшей 12-летней новокузнечанки появились в Сети

07 февраля 11:10
7392

На известном телеканале вышел сюжет о гибели 12-летней школьницы из Новокузнецка. О трагедии рассказали в программе «Чрезвычайное происшествие» на канале НТВ.

Журналисты рассказали о подробностях резонансного преступления. Также в сюжет вошли кадры операции по подъёму тела ребёнка из вентиляционного штрека заброшенной шахты.

Напомним, 12-летняя школьница пропала в Новокузнецке 26 января. Ребёнка искали несколько дней. Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство малолетнего».

31 января был задержан 40-летний местный житель, подозреваемый в преступлении. Ему предъявлено обвинение и назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

Тело девочки подняли 1 февраля из вентиляционного штрека заброшенной шахты.

Расследование уголовного дела продолжается.

Накануне губернатор Кузбасса Аман Тулеев вручил награды сотрудникам уголовного розыска, Следственного комитета и МЧС за раскрытие убийства школьницы.

(Смотреть с 7-ой минуты).

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: YouTube
убийство преступление операция школьница подозреваемый сюжет

Комментарии (29)

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Шпили-вилли
8 1
а чего не написали откуда смотреть? или обрезали б сами.
7.50
ответить
Сан Саныч 3072
23 1
Вручил награды... куда торопимся Тулеев? А если сынок виноват ? Следствие же идет еще... суда не было...
ответить
Шпили-вилли
34 0
мне только одно не понятно. Взял на остановке, отвез в заброшенный гараж, потом в шахту. А кровь нашли дома.
ответить
???
16 0
Как узнали где лежит девочка? Мне кажется что хрен бы кто признался, учинив такое, куда скинул тело
ответить
Мда
23 7
Молчание полиции и нестыковки в информации заставляют думать, что-то здесь не чисто!
ответить
Ааа
11 0
Так сначала девочку нашли или подозреваемого? Что-то непонятно, сначала говорили, что именно он указал, куда тело спрятал... И откуда дома кровь?
ответить
Татьяна
9 0
мне только одно не понятно. Взял на остановке, отвез в заброшенный гараж, потом в шахту. А кровь нашли дома.
Действительно! Или так и было, либо журналисты прибавили гараж сами.
ответить
Сталин
31 7
Для московских журналистов привыкших к уровню жизни в Москве-жилые частные дома которые находятся в частных секторах заброшенных районов называют ГАРАЖАМИ. То есть они имели ввиду скорее сам дом. Просто мы называет это постройку домом-а для них это гараж
ответить
Татьяна
1 19
А что всё таки сожителя мамы не было в этой истории? В Новосибирских новостях этого сайта есть статья про похищенную девочку. Почитайте. А потом начинаются соболезнования.
ответить
Я
28 0
Как узнали где лежит девочка? Мне кажется что хрен бы кто признался, учинив такое, куда скинул тело
НАШИ НОВОКУЗНЕЦКИЕ Спасатели (а не кемеровские шишки, получившие награды раньше времени и непонятно за что)обнаружили следы снегохода, ведущие к штреку, как будто туда подъехали, потоптались, справили нужду и уехали. Взяли анализы на экспертизу. В том районе только два снегоходчика. Один сразу дал показания, другой скрывался. Все подозрения пали на него. Потом и экспертиза днк сошлась
ответить
*
5 0
Как узнали где лежит девочка? Мне кажется что хрен бы кто признался, учинив такое, куда скинул тело
Снегоход. Местные жители говорят ночью слышали его шум, а снегоход там один или два только. Вот подозрение и пало. Место? Нашли следы снегода которые привели... к штреку. Но это не 100% инфа, слухи. Хотя логично.
ответить
Татьяна
2 0
Для московских журналистов привыкших к уровню жизни в Москве-жилые частные дома которые находятся в частных секторах заброшенных районов называют ГАРАЖАМИ. То есть они имели ввиду скорее сам дом. Просто мы называет это постройку домом-а для них это гараж
Ну если только что так.
ответить
хм
2 9
Сан Саныч:
Вручил награды... куда торопимся Тулеев? А если сынок виноват ? Следствие же идет еще... суда не было...
Да не переживайте.Если взял вину сына на себя,то и наказание пусть примет.Пускай пока стрелочки на юбочке наглаживает.А сын помаду на зону загонит.
ответить
321
24 1
А что всё таки сожителя мамы не было в этой истории? В Новосибирских новостях этого сайта есть статья про похищенную девочку. Почитайте. А потом начинаются соболезнования.
а что, вам покоя не дает, что не все сожители мам извращенцы?
ответить
N
10 12
Вот и появилась информация на центральном канале, а то на этом сайте некоторые пару дней назад так переживали, что криминал Новокузнецка плохо освещается центральными СМИ, а всё Донбасс и Донбасс. И что? Изменилось что-нибудь после показа этого сюжета в городе и стране? Меньше преступлений стало? Детей трогать перестали?
ответить
Просто так
5 0
Еще вчера ребенок пропал в Тайге 10 лет!!
ответить
Илья
9 0
Если ДНК спермы совпало то и к бабке не ходи. Сядет на долго, если доживет до конца суда.
ответить
Анна
34 9
меня поражают люди... РЕБЕНОК ПОГИБ ОТ РУК СУЩЕСТВА! а они нестыковки ищут и срутся, что Тулеев дал медали... да не по*ер ли на эти медали?!
ответить
Виктория
7 5
Все конечно складно да много чего не сходится. Вот меня одну интересно смущает это все. Мне кажется что сдесь каким то образом сын замешан. А вот отец узная все взял на себя вину. Отправлено сына он может и знал что тот у вез и скинул. А вот что где и как точно не знает. Вот и отказался от показаний. А вот сын в настоящее время пропал и скрывается от следствия. Кто знает...
ответить
321
7 0
Все конечно складно да много чего не сходится. Вот меня одну интересно смущает это все. Мне кажется что сдесь каким то образом сын замешан. А вот отец узная все взял на себя вину. Отправлено сына он может и знал что тот у вез и скинул. А вот что где и как точно не знает. Вот и отказался от показаний. А вот сын в настоящее время пропал и скрывается от следствия. Кто знает...
чтобы ничего не казалось, проводят экспертизы
ответить
123
6 5
вот таким черным наглым способом ВГ поднимает себе рейтинги
ответить
житель
3 4
Девочку похоронили, преступник пойман, идет следствие. Все,точка. Хватит писать одно и то же. Пожалейте мать и всех ее родственников. Пройдут следственные мероприятия, нам все расскажут по ЧП-НТВ.
ответить
кенгшщщ
11 1
Зато когда возьмут за одно место какую-нибудь шишку, властьпридержащие персоны, с важным видом говорят, что никак не могут прокомментировать историю, так как в нашей стране только суд может признать человека виновным и объявить его убийцей. Не надо нагнетать; мужика загодя признали виновным, создают общественное мнение, в сознании масс он убийца, и никакие другие варианты не возможны, а судья, который будет судить он же тоже человек, он заранее убеждён, что человек виновен. Ведь очень много не состыковок, не нужен нам такой исход дела, сидеть должен тот, кто действительно виноват.
ответить
Татьяна
0 0
вот таким черным наглым способом ВГ поднимает себе рейтинги
А вы не беснуйте и не будет у ВГ таких рейтингов!
ответить
123
3 0
вот таким черным наглым способом ВГ поднимает себе рейтинги
зайди на сити-ГЭ, там каждая вторая "новость" про убийство, угон и прочие криминальные новости, которые они копипастят с сайта СК.
ответить
123
0 3
да и вообще, верить журналюшкам - самое последнее дело ))), а точнее удел лиц с ярко выраженной деменцией.
ответить
....
0 0
Смотрю видео уже несколько раз. Говорят , что есть следы снегохода, есть следы охотничьих сапог, следы крови в доме. Сесть могла конечно только к знакомому. Так то улик уже много. А если еще ДНК спермы сделали, так вообще железнобетонно.
ответить
Павел
0 1
Молчание полиции и нестыковки в информации заставляют думать, что-то здесь не чисто!
нестыковки в чем? поясните, если что-то знаете
ответить
Гость
0 0
Снегоход. Местные жители говорят ночью слышали его шум, а снегоход там один или два только. Вот подозрение и пало. Место? Нашли следы снегода которые привели... к штреку. Но это не 100% инфа, слухи. Хотя логично.
Наши спасатели вместе с операми ехали на снегоходе по следу в месте где был штрек заметили вроде следа смазанного как будто чтото сбросили спустились вниз нашли вентиляцию решили проверить камеру в штрек спустили и обнаружили девочку и то не с первого раза, а эта падла с снегохода даже не сходил так сбросил и следов почти не было
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