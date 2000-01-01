На известном телеканале вышел сюжет о гибели 12-летней школьницы из Новокузнецка. О трагедии рассказали в программе «Чрезвычайное происшествие» на канале НТВ.

Журналисты рассказали о подробностях резонансного преступления. Также в сюжет вошли кадры операции по подъёму тела ребёнка из вентиляционного штрека заброшенной шахты.

Напомним, 12-летняя школьница пропала в Новокузнецке 26 января. Ребёнка искали несколько дней. Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство малолетнего».

31 января был задержан 40-летний местный житель, подозреваемый в преступлении. Ему предъявлено обвинение и назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

Тело девочки подняли 1 февраля из вентиляционного штрека заброшенной шахты.

Расследование уголовного дела продолжается.

Накануне губернатор Кузбасса Аман Тулеев вручил награды сотрудникам уголовного розыска, Следственного комитета и МЧС за раскрытие убийства школьницы.

(Смотреть с 7-ой минуты).