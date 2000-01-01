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Академики признали часть лекарств бесполезными для здоровья

07 февраля 11:37
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Комиссия РАН по борьбе с фальсификацией научных исследований признала гомеопатию лженаукой. Группа академиков подготовила меморандум «О лженаучности гомеопатии», сообщает газета «Коммерсант».

Ученые рекомендовали Министерству здравоохранения РФ вывести гомеопатические препараты из медицинского потребления в государственных и муниципальных лечебных учреждениях. А антимонопольная служба должна защитить россиян от недостоверной рекламы таких препаратов. В Минздраве пообещали рассмотреть доводы академиков и дать ответ по существу дела.

По словам экспертов, меморандум не является даже законопроектом, поэтому после обнародования этого документа ситуация с гомеопатией по стране в целом никак не изменится. Это заявление — всего лишь попытка привлечь внимание общественности и Министерства здравоохранения и ФАС.

Для справки:

Гомеопатия — медицинская доктрина, утверждающая, что болезни можно лечить ничтожно малыми дозами тех веществ, которые в больших дозах вызывают симптомы, сходные с признаками данной болезни.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: bangalorewishesh.com
медицина лечение болезнь Российская академия наук гомеопатия

Комментарии (6)

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Мда
11 0
В фарм бизнесе кризис?
Война за клиента!
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Анатолий
8 0
Кроме гомеопатов тысячи разных мошенников и "лекарей" наживающихся на "лечении" людей. По разным оценкам, не менее 15% медикаментов, продаваемых в России, являются подделками и могут представлять опасность, для здоровья людей. Куда не глянь - сертифицированные экстрасенсы, хотя и перестали заряжать воду по телевизору, зато назойливо гонят свою рекламу по различным каналам.
Лишь, продолжительность жизни в России почему-то растет..., на бумагах МинЗдрава!
Даже потребители бормотухи и "Боярышника", никак не влияют на такую великолепную статистику.
ответить
z
0 0
Кроме гомеопатов тысячи разных мошенников и "лекарей" наживающихся на "лечении" людей. По разным оценкам, не менее 15% медикаментов, продаваемых в России, являются подделками и могут представлять опасность, для здоровья людей. Куда не глянь - сертифицированные экстрасенсы, хотя и перестали заряжать воду по телевизору, зато назойливо гонят свою рекламу по различным каналам.
Лишь, продолжительность жизни в России почему-то растет..., на бумагах МинЗдрава!
Даже потребители бормотухи и "Боярышника", никак не влияют на такую великолепную статистику.
ну надо же найти кого нибудь виноватым крайним бе-бе-кой, а то за разрушение нации вдруг наказывать начнут
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Кузбассовский кузбассовец из Кузбасса
1 0
Ничего нового: такие же академики в своё время и кибернетику с генетикой лженауками объявляли, согласно линии партии. Потом правда догоняли и перегоняли...
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Антон
1 0
Ну, так, к примеру, религия - вообще опиум для народа! Однако ж ....
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