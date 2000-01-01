Комиссия РАН по борьбе с фальсификацией научных исследований признала гомеопатию лженаукой. Группа академиков подготовила меморандум «О лженаучности гомеопатии», сообщает газета «Коммерсант».

Ученые рекомендовали Министерству здравоохранения РФ вывести гомеопатические препараты из медицинского потребления в государственных и муниципальных лечебных учреждениях. А антимонопольная служба должна защитить россиян от недостоверной рекламы таких препаратов. В Минздраве пообещали рассмотреть доводы академиков и дать ответ по существу дела.

По словам экспертов, меморандум не является даже законопроектом, поэтому после обнародования этого документа ситуация с гомеопатией по стране в целом никак не изменится. Это заявление — всего лишь попытка привлечь внимание общественности и Министерства здравоохранения и ФАС.