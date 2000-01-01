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Кемеровчане отсудили у РЭУ сотни тысяч рублей за прорыв трубы

07 февраля 11:45
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В январе в одной из пятиэтажек в центре Кемерова произошло ЧП. На чердаке лопнул трубопровод системы отопления. В результате квартиры жильцов затопило кипятком. Теперь управляющая компания собственникам жилья более 400 тысяч рублей. Такое решение принял Центральный городской суд, сообщает Vse42.

Как ранее писал ВашГород.ру, авария произошла 27 января в доме № 16 на улице Весенней.

Два жителя дома обратились в суд с иском к «РЭУ-7», так как эта организация занимается обслуживанием коммунальной системы дома. Эксперты оценили причинённый ущерб на сумму около 200 тысяч рублей каждому из собственников жилья. Кроме того, истцы требовали компенсацию морального вреда, но в досудебном порядке этот вопрос решить не удалось.

В результате суд принял решение" взыскать с «РЭУ-7» компенсацию морального вреда, неустойку и штраф на общую сумму более 400 тысяч рублей. Как уточняет источник, компания оплатила уже 230 тысяч рублей.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: image.apkapk.website
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