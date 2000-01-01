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В Кузбассе без вести пропал ребёнок

07 февраля 12:08
3274

В Тайге без вести пропал 10-летний школьник Руслан Чурин. Мальчик ушёл в школу 6 февраля, но на занятиях он не появился. До сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.

«Накануне в 19−30 в дежурную часть отдела МВД России по Тайгинскому городскому округу обратилась мать 10-летнего Руслана Чурина. Она пояснила, что около 8−30 ее сын ушел в школу, но на занятиях не появился и домой не вернулся. В настоящее время в городе организованы оперативно-поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавшего мальчика», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Опрашиваются друзья и близкие мальчика. Также правоохранители осматривают подъезды, чердаки и подвальные помещения жилых домов.

Приметы:

рост 115−120 см, телосложение худощавое, плечи опущенные, лицо смуглое, тип лица европейский, глаза карие, особенности глаз — прищуривает, нос прямой, губы тонкие, подбородок вертикальный, на подбородке ямка.

Был одет: куртка матерчатая синего цвета, шапка спортивная голубого цвета, джинсы синего цвета, ботинки черного цвета. При себе имел рюкзак черного цвета.

Особые приметы: носит очки в оправе черного цвета, при разговоре немного картавит. Полицейские просят граждан, владеющих какой-либо информации о без вести пропавшем Руслане Чурине, сообщить об этом по телефонам в Тайге: 8-(38 448)-2−19−42, 2−19−05, 2−19−06 или 02.

Источник: ВашГород.ру
Источник фото: ГУ МВД по Кемеровской области
пропал ребенок пропал без вести ГУ МВД России по Кемеровской области

Комментарии (17)

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Татьяна
8 20
Ну вот, опять началось! Может быть истинный маньяк на свободе?
ответить
[[[
21 2
Ну вот, опять началось! Может быть истинный маньяк на свободе?
Да, конечно, и он уже в Тайге.
ответить
....
1 0
Где фото ? Быстрее шевелиться надо, выкладывайте больше фото.
ответить
jil
9 2
Ну вот, опять началось! Может быть истинный маньяк на свободе?
И маньяк из Новокузнецка аж в Тайгу метнулся?
ответить
7
9 3
И маньяк из Новокузнецка аж в Тайгу метнулся?
а что в это такого? чикатило так работал
ответить
Татьяна
8 13
И маньяк из Новокузнецка аж в Тайгу метнулся?
Ну вы наивные дети!
ответить
321
18 1
а что в это такого? чикатило так работал
Чикатило мог так работать, потому что не было интернета и кроме близких этих несчастных детей и милиции, никто о нем и не знал
к тому же, насколько тупым нужно быть, чтобы светануться как раз в то время, когда есть возможность максимально отвести от себя подозрения
не думаю, в общем, что эти случаи связаны
и очень надеюсь, что мальчик жив-здоров и скоро обнаружится у какого-нибудь приятеля или родственника
ответить
Jackie
7 2
Плохо. Хоть бы ребенок нашелся живым и здоровым! Что-то жуткая вся эта статистика с пропажей детей.
ответить
Татьяна
5 0
Чикатило мог так работать, потому что не было интернета и кроме близких этих несчастных детей и милиции, никто о нем и не знал
к тому же, насколько тупым нужно быть, чтобы светануться как раз в то время, когда есть возможность максимально отвести от себя подозрения
не думаю, в общем, что эти случаи связаны
и очень надеюсь, что мальчик жив-здоров и скоро обнаружится у какого-нибудь приятеля или родственника
Ни кто и не спорить чтобы мальчик нашёлся живым, дай-то БОГ! Сейчас дети все психованные, чуть что сразу уходят из дома. Возможно к бабушке ушёл.
ответить
*
0 3
2 декабря 2008 г. в Калтане Денис Бычин, вышел из школы, домой, не вернулся. В течение нескольких дней город был прочесан "от и до", следствие руководствовалось схемами коммуникаций. Следствию была предоставлена информация о вероятном географическом месте нахождения. Однако, в соответствие с схемами коммуникаций на этом месте ничего не было. Дениса Бычина нашли весной в заброшенном колодце диаметром 1.5 м, который зимой был завален снегом ...на том самом географическом месте
ответить
*
0 0
Кто смотрит пишите сюда в комментарии
ответить
*
0 0
Колодец, в котором, нашли, Дениса Бычина, был, на пути из школы домой.
ответить
Капитан Очевидность
4 8
По области работает маньяк, но искать его никто не будет, тогда медальки придется возвращать
ответить
...
2 3
Может и не маньяк. Мальчик из класса коррекции. Только что за класс не сказано. Вдруг сам куда залез.
ответить
читатель
4 3
Плохо. Хоть бы ребенок нашелся живым и здоровым! Что-то жуткая вся эта статистика с пропажей детей.
За детьми лучше следить надо, говорить чтобы ни с кем не ходил. Разговаривать надо с детьми, а не сидеть и писать всякую чушь.
ответить
Татьяна
0 3
А этот мальчик случаем не родственник убийцы которого за Вику посадили? А то может быть кто-то из читателей уже пошли мстить?
ответить
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