В Тайге без вести пропал 10-летний школьник Руслан Чурин. Мальчик ушёл в школу 6 февраля, но на занятиях он не появился. До сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.

«Накануне в 19−30 в дежурную часть отдела МВД России по Тайгинскому городскому округу обратилась мать 10-летнего Руслана Чурина. Она пояснила, что около 8−30 ее сын ушел в школу, но на занятиях не появился и домой не вернулся. В настоящее время в городе организованы оперативно-поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавшего мальчика», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Опрашиваются друзья и близкие мальчика. Также правоохранители осматривают подъезды, чердаки и подвальные помещения жилых домов.

Приметы:

рост 115−120 см, телосложение худощавое, плечи опущенные, лицо смуглое, тип лица европейский, глаза карие, особенности глаз — прищуривает, нос прямой, губы тонкие, подбородок вертикальный, на подбородке ямка.

Был одет: куртка матерчатая синего цвета, шапка спортивная голубого цвета, джинсы синего цвета, ботинки черного цвета. При себе имел рюкзак черного цвета.

Особые приметы: носит очки в оправе черного цвета, при разговоре немного картавит. Полицейские просят граждан, владеющих какой-либо информации о без вести пропавшем Руслане Чурине, сообщить об этом по телефонам в Тайге: 8-(38 448)-2−19−42, 2−19−05, 2−19−06 или 02.