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В Кузбассе без вести пропал ребёнок: возбуждено уголовное дело

07 февраля 12:35
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В Кемеровской области без вести пропал 10-летний мальчик. Следственные органы регионального СК возбудили уголовное дело по статье «убийство малолетнего». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 10-летний житель города Тайги вышел из дома 6 февраля. Около 8.30 мальчик отправился в школу. Однако на уроки он не пришёл, домой не вернулся.

В обеденное время родители всегда созванивались с ребёнком, но в тот день мальчик на звонки не отвечал. Когда родители пришли домой, обнаружили телефон сына на столе. Входные двери в дом были заперты на навесной замок.

В настоящее время на месте работают следователи-криминалисты следственного управления, организованы поисковые мероприятия с привлечением сотрудников органов полиции, МЧС, волонтёров. Допрашиваются местные жители, одноклассники, учителя. Отрабатываются на причастность к преступлению ранее судимые лица, — говорится в пресс-релизе ведомства.

Следователи проводят осмотры подвалов, чердаков, подъездов жилых домов. Опрошены водители и кондукторы общественного транспорта, проходящего от места проживания ребёнка до школы.

Расследование уголовного дела продолжается.

Всех, кому что-либо известно о ребёнке, просят сообщать по телефонам: 02, 8−384 (48) 2−19−42, 2−19−05, 2−19−06.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: news-law.ru
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Комментарии (5)

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Просто так
33 3
Что у нас происходит?????!!!!!!
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Алена
2 4
ФИО мальчика и фото напишите
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*
1 3
2 декабря 2008 г. в Калтане Денис Бычин, вышел из школы, домой, не вернулся. В течение нескольких дней город был прочесан "от и до", следствие руководствовалось схемами коммуникаций. Следствию была предоставлена информация о вероятном географическом месте нахождения. Однако, в соответствие с схемами коммуникаций на этом месте ничего не было. Дениса Бычина нашли весной в заброшенном колодце диаметром 1.5 м, который зимой был завален снегом ...на том самом географическом месте
ответить
Просто так
4 4
2 декабря 2008 г. в Калтане Денис Бычин, вышел из школы, домой, не вернулся. В течение нескольких дней город был прочесан "от и до", следствие руководствовалось схемами коммуникаций. Следствию была предоставлена информация о вероятном географическом месте нахождения. Однако, в соответствие с схемами коммуникаций на этом месте ничего не было. Дениса Бычина нашли весной в заброшенном колодце диаметром 1.5 м, который зимой был завален снегом ...на том самом географическом месте
Не нагнетайте!Итак страшно уже!!
ответить
*
0 1
Страх перешагивается.
Любая ситуация является уроком.
Знания и разум отвергают методички и шаблоны.
Победа уже с нами.
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