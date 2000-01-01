В Кемеровской области без вести пропал 10-летний мальчик. Следственные органы регионального СК возбудили уголовное дело по статье «убийство малолетнего». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 10-летний житель города Тайги вышел из дома 6 февраля. Около 8.30 мальчик отправился в школу. Однако на уроки он не пришёл, домой не вернулся.

В обеденное время родители всегда созванивались с ребёнком, но в тот день мальчик на звонки не отвечал. Когда родители пришли домой, обнаружили телефон сына на столе. Входные двери в дом были заперты на навесной замок.

В настоящее время на месте работают следователи-криминалисты следственного управления, организованы поисковые мероприятия с привлечением сотрудников органов полиции, МЧС, волонтёров. Допрашиваются местные жители, одноклассники, учителя. Отрабатываются на причастность к преступлению ранее судимые лица, — говорится в пресс-релизе ведомства.

Следователи проводят осмотры подвалов, чердаков, подъездов жилых домов. Опрошены водители и кондукторы общественного транспорта, проходящего от места проживания ребёнка до школы.

Расследование уголовного дела продолжается.

Всех, кому что-либо известно о ребёнке, просят сообщать по телефонам: 02, 8−384 (48) 2−19−42, 2−19−05, 2−19−06.