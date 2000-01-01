В Новосибирске жительница ополчилась на детскую викторину по книгам о Гарри Поттере. По её словам, конкурс несёт опасность для детей из-за одного вопроса — о рецепте зелья от прыщей.

Викторина по «Гарри Поттеру» в центральной библиотечной системе имени Лихачёва проводится регулярно. В этом году конкурс длился неделю — заполнить опросник можно в самой библиотеке, несложные вопросы «для затравки» есть и на сайте учреждения. Но, как рассказала ВашГород.ру директор ЦБС Ирина Зырянова, нашлись и недовольные детской викториной.

Недавно на общественную опасность конкурса пожаловалась горожанка. Причиной стал один из вопросов. В нём ребятам напоминали о курсе зельеварения в школе волшебства Хогвартс, предлагали придумать собственный рецепт на основе ингредиентов для зелья от прыщей и описать эффект. Читательница предположила, что дети могут захотеть сварить зелье, а это — очень опасно.

— С женщиной разговаривали сотрудники абонемента, — пояснила Ирина Зырянова. — Пытались объяснять, что в задании не сказано варить зелье, нужно только его придумать, подключить фантазию. В нашей викторине даже указано — «Для выполнения заданий приготовьте улыбку и хорошее настроение». Никаких опасных ингредиентов готовить не нужно.

Викторину сотрудники библиотеки придумали не сами — взяли из Интернета. Рецепт зелья любой ребёнок может прочитать в книге. Но все эти доводы женщину не впечатлили.

— Такие конкурсы развивают фантазию сообразительность, чувство юмора, — уверена директор библиотеки. Существует такой приём в нашей работе — создание мостов от несерьёзной литературы к серьёзной. Мы берём то, что интересно детям, какой-то тренд — ведь если ребёнок придёт один раз, он увидит другие книги и другие викторины. Мы делаем это для привлечения наших читателей.

Сейчас пройти викторину в библиотеке уже нельзя. Как заверила Ирина Зырянова, это связано не с жалобой общественницы, просто закончился срок действия конкурса.