Компания «АвтоЛайн» подала жалобу на действия управления по транспорту и связи при заключении срочных договоров о социальных перевозках в Новокузнецке. По мнению авторов жалобы, проведение этой процедуры было необоснованным и нарушало требования соответствующего постановления администрации города.

На участие в отборе поступили три заявки: от ПАТП № 1, ПАТП № 4 и муниципального трамвайно-троллейбусного предприятия. Отбор перевозчиков состоялся 29 декабря. Отбор признан несостоявшимся, а все заявившиеся предприятия — победителями. Договоры с победителями заключены 30 декабря.

В итоге кемеровское УФАС признало управление по транспорту и связи администрации Новокузнецка нарушившим положения федерального закона при организации и проведении процедуры отбора перевозчиков для заключения срочного договора на право осуществления пассажирских перевозок. Кроме того, принято решение о возбуждении административного производства, что грозит штрафом в 500 тысяч рублей.

Как сообщает SU, решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.