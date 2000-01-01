Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ЗИМАПРИШЛАНЕОЖИДАННО #ВОПРОСДНЯ
В Новокузнецке запретят остановку рядом с Сити Моллом

Управление по транспорту нарушило закон при отборе перевозчиков

07 февраля 13:46
1794

Компания «АвтоЛайн» подала жалобу на действия управления по транспорту и связи при заключении срочных договоров о социальных перевозках в Новокузнецке. По мнению авторов жалобы, проведение этой процедуры было необоснованным и нарушало требования соответствующего постановления администрации города.

На участие в отборе поступили три заявки: от ПАТП № 1, ПАТП № 4 и муниципального трамвайно-троллейбусного предприятия. Отбор перевозчиков состоялся 29 декабря. Отбор признан несостоявшимся, а все заявившиеся предприятия — победителями. Договоры с победителями заключены 30 декабря.

В итоге кемеровское УФАС признало управление по транспорту и связи администрации Новокузнецка нарушившим положения федерального закона при организации и проведении процедуры отбора перевозчиков для заключения срочного договора на право осуществления пассажирских перевозок. Кроме того, принято решение о возбуждении административного производства, что грозит штрафом в 500 тысяч рублей.

Как сообщает SU, решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: yk.kz
торги траспорт управление по транспорту и связи УТИС

Комментарии (12)

Добавить комментарий
вкпр
5 6
ЗАкройте нахрен папы все маршруте отдайте крюковой!!! Пусть все платят по 100р за поездку!!! Да будет щастье!
ответить
Дуся
5 1
ЗАкройте нахрен папы все маршруте отдайте крюковой!!! Пусть все платят по 100р за поездку!!! Да будет щастье!
Застрелись, и будет тебе щастье.
ответить
Дмитрий
10 0
Да вы задрали нытики-комментаторы тут друг на дружку гнать. Один **** написал, второй ему такую же **** ответил.

Мне вот из этой новости пока ничего не ясно.
ответить
ен
11 1
Да вы задрали нытики-комментаторы тут друг на дружку гнать. Один **** написал, второй ему такую же **** ответил.

Мне вот из этой новости пока ничего не ясно.
Что тебе не ясно то? Крюкова старается отжать остатки маршрутов у муниципальщиков + к ним муниципальный заказ. Когда папы закроют и продадут помещения под овощные базы будет монополистом и начнет диктовать условия как городу так и пассажирам ))
ответить
Максим
2 4

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

Эта лошадь постоянно водил и кондукторов штрафует за курение и телефоны. 1500 р как заметит. Пробовали на неё жаловаться не помогает.
ответить
Бусина
3 0
Эта лошадь постоянно водил и кондукторов штрафует за курение и телефоны. 1500 р как заметит. Пробовали на неё жаловаться не помогает.
И не поможет!!!! Кто курит за рулем в пассажирском транспорте, и разговаривает по моб телефону ( не по гарнитуре)- нарушает закон!!! Так что хоть зажалуйтесь в доску, не будет вам щастья!!! Так что правильно делает, а так будет такой водитель штраф от ГИБДД получать!!!!
ответить
z
0 0
Щемерово с удовольствием эти 500 тысяч рублей, вынет из кармана новокузнецка. А результата так и не будет, опять конкурс с этим же результатом и проведут. А 500 тысяч у новокузнечан снимут, или вы верите, что поклонник тли, уволит кого нить по статье и обяжет возместить ущерб в 20-ти кратном размере?
ответить
Екатерина
0 0
Ой, ##ять, задрали уже, пешком ходить будем, надоело эти сопли про местных перевозчиков слушать. Раздуто намеренно все это.
ответить
Оксана
0 1
А ещё она задрала всех кондукторов со своей формой. Шорты нам летом запрещает. Сама бы попробовала летом форму носить.
ответить
Макс
0 0
Эта лошадь постоянно водил и кондукторов штрафует за курение и телефоны. 1500 р как заметит. Пробовали на неё жаловаться не помогает.
А я бы тебя за это ваапще нафиг бы выгнал без базара!
ответить
Макс
0 0
А ещё она задрала всех кондукторов со своей формой. Шорты нам летом запрещает. Сама бы попробовала летом форму носить.
Правильно, нефиг со свисающим жиром над стрейчами пассажиров обслуживать! А то напялят на ползадницы, аж стринги в прорези видно застиранные. Это неэстетично по крайней мере.
ответить
Оставить комментарий
Реклама от YouDo
Замена сливного шланга в стиральной машине rainford, лучшие цены тут.
Уборка офисов ежедневно - подробнее тут.
Ремонт кухни в сталинке цена - выбирай!
ВСЕ НОВОСТИ