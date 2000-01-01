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Тулеев взял под личный контроль дело о пропавшем ребёнке

07 февраля 14:24
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Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев будет лично контролировать расследование дела о пропавшем Руслане Чурине. Об этом сообщают «Вести. Кузбасс».

Глава региона поручил полиции, подразделениям МЧС, другим ответственным лицам активизировать поиски ребёнка, используя все доступные силы и ресурсы.

Напомним, 10-летний Руслан Чурин ушёл из дома 6 февраля. Мальчик отправился в школу, но на занятиях не появился. До сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Поисками ребёнка занимаются полицейские, следователи-криминалисты, сотрудники МЧС, волонтёры. Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство малолетнего».

Расследование продолжается.

Всех, кому что-либо известно об исчезновении мальчика, просят сообщать по телефонам: 02, 8−384 (48) 2−19−42, 2−19−05, 2−19−06.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: vk.com/la_kemerovo
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Комментарии (13)

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osthoff
17 0
Самое главное найдись, пожалуйста!!!
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*
1 7
4-5 этажное здание желтого цвета, длиной 30-50 метров, крыша домиком, на 14.00 солнечный свет падал на тыльную сторону здания под углом 15-20 градусов
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НП
7 24
Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство малолетнего». Как такое можно написать???? Ребенка не нашли!! Что вы заживо детей хороните! Думайте, что пишете!
ответить
НПенке
27 1
Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство малолетнего». Как такое можно написать???? Ребенка не нашли!! Что вы заживо детей хороните! Думайте, что пишете!
Нормально они возбудили, теперь это дело особой важности, искать будут усиленно. Если речь идет о простом исчезновении, там никто особо и не шевелится. Так ориентировочки кинут.
ответить
Сергей
2 0
Нормально они возбудили, теперь это дело особой важности, искать будут усиленно. Если речь идет о простом исчезновении, там никто особо и не шевелится. Так ориентировочки кинут.
Чем отличается "простое исчезновение" от "особой важности"?
ответить
....
2 2
Пишут ,что мальчик учился в классе коррекции. Но не указали какого типа . Если по зрению, то это одно. Если по уму, то другое. По слуху- третье. Так будет понятней, что за ребенок.
ответить
321
12 1
Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство малолетнего». Как такое можно написать???? Ребенка не нашли!! Что вы заживо детей хороните! Думайте, что пишете!
а по какой статье нужно было возбудить дело?
ответить
Сергей
10 3
а по какой статье нужно было возбудить дело?
Да понятно что порядок такой, однако, несоответствие порядка фактам?
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Андрей
9 0
Чем отличается "простое исчезновение" от "особой важности"?
Контролем сверху и нехилой головной болью исполнителей снизу
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###
0 0
Да что же это такое,дети каждый день пропадают .... Гибнут......,да когда же это прекратится ?Надо патрули наверно организовывать!
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z
0 0
бизда мальчику тля контрольный взял.
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зябл
0 0
Этот старый популист сейчас на горе очки зарабатывать буднт
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