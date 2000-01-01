Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев будет лично контролировать расследование дела о пропавшем Руслане Чурине. Об этом сообщают «Вести. Кузбасс».

Глава региона поручил полиции, подразделениям МЧС, другим ответственным лицам активизировать поиски ребёнка, используя все доступные силы и ресурсы.

Напомним, 10-летний Руслан Чурин ушёл из дома 6 февраля. Мальчик отправился в школу, но на занятиях не появился. До сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Поисками ребёнка занимаются полицейские, следователи-криминалисты, сотрудники МЧС, волонтёры. Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство малолетнего».

Расследование продолжается.

Всех, кому что-либо известно об исчезновении мальчика, просят сообщать по телефонам: 02, 8−384 (48) 2−19−42, 2−19−05, 2−19−06.