Журнал «Кинобизнес сегодня» озвучил самые кассовые картины прошлого года. Главную премию — «Блокбастер» — получил фильм, сборы которого составили более 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает «РИА Новости».

Самой кассовой признана кинолента «Экипаж» Николая Лебедева. Главные роли в ней исполнили Владимир Машков и Никита Козловский. Картина снята по мотивам одноимённой драмы Александра Митты 1979 года.

Призы за вклад в российскую киноиндустрию вручили Никите Михалкову, Леониду Верещагину, Сергею Сельянову, Константину Эрнсту, Анатолию Максимову и Эдуарду Пичугину.

Продюсерами года стали Антон Златопольский, Никита Михалков и Леонид Верещагин за работу над фильмом «Экипаж». Приз главного редактора достался фильму «Землетрясение».