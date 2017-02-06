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Назван самый кассовый российский фильм 2016 года

07 февраля 15:35
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Журнал «Кинобизнес сегодня» озвучил самые кассовые картины прошлого года. Главную премию — «Блокбастер» — получил фильм, сборы которого составили более 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает «РИА Новости».

Самой кассовой признана кинолента «Экипаж» Николая Лебедева. Главные роли в ней исполнили Владимир Машков и Никита Козловский. Картина снята по мотивам одноимённой драмы Александра Митты 1979 года.

Призы за вклад в российскую киноиндустрию вручили Никите Михалкову, Леониду Верещагину, Сергею Сельянову, Константину Эрнсту, Анатолию Максимову и Эдуарду Пичугину.

Продюсерами года стали Антон Златопольский, Никита Михалков и Леонид Верещагин за работу над фильмом «Экипаж». Приз главного редактора достался фильму «Землетрясение».

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: mkrf.ru
фильм культура премия экипаж блокбастер

Комментарии (8)

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житель
12 6
Фильм отличный, всем рекомендую его смотреть. Ледокол, Землетрясение, Притяжение, 28 Панфиловцев - все супер.
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хожу-брожу
7 0
Никита и здесь успел отметится.
ответить
хвала богам - ничего этого не смотрел
8 0
"Монах и бес" Николая Досталя в моем личном кинофестиваля получил гран-при 2016. Мне этого достаточно.
И еще что немаловажно, там нет всех этих великих Михалковых и Эрнстов, так немаловажно обогативших отечественный синематограф.
Pax Vibiscum.
ответить
123
3 6
Фильм отличный, всем рекомендую его смотреть. Ледокол, Землетрясение, Притяжение, 28 Панфиловцев - все супер.
Надеюсь шта это был цорказм?
ответить
333
5 0
С каких это пор Козловский стал Никитой? Всю жизнь Данилой был...
ответить
местный-2
4 0
С каких это пор Козловский стал Никитой? Всю жизнь Данилой был...
Тихо поменял имя...потом сменит фамилию на Михалков.
ответить
Слава 1 каналу
0 0
и К.Эрнсту, за его ужасные программы!
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lex
0 0
Фильм отличный, всем рекомендую его смотреть. Ледокол, Землетрясение, Притяжение, 28 Панфиловцев - все супер.
Двойка вам за такие рекомендации. Тошно от этих псевдо-правдиво-исторических фильмов!
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