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Кемеровчанина в автобусе унизил кондуктор-националист

07 февраля 19:00
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Кемеровчанин Самат Х. пожаловался на кондуктора автобуса № 19. Женщина якобы унизила горожанина на глазах у других пассажиров, высказываясь о его национальности.

Ситуация произошла утром 7 февраля. Кондуктора возмутило, что Самат расплатился за проезд мелкими монетами. Женщина начала оскорблять пассажира по национальному признаку, утверждает кемеровчанин.

«Я сибирский татарин, живу в Кемерове всю жизнь, и родители мои здесь живут. Кондуктор начала говорить про то, что я хожу не на своей земле, и даже призывала русских мужчин встать на защиту Родины», — цитирует кемеровчанина Vse42.

Оставлять всё как есть мужчина не стал и пожаловался в Управление единого заказчика транспортных услуг. Там на заявление Самата уже отреагировали.

«Мы выяснили, чья это машина. Руководитель будет разговаривать с кондуктором. На всех автотранспортных предприятиях пройдут инструктажи о том, как важно толерантное отношение. Руководитель также извинится перед пассажиром от лица всех транспортников. С пассажиром он уже беседовал сегодня, и тот доволен результатом», — рассказала ВашГород.ру представитель УЕЗТУ Ирина Лисицына.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о жалобе новокузнечанки на кондуктора автобуса. Женщина якобы не помогла пассажирке, которая потеряла сознание.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: ramenki-gazeta.ru
жалоба автобус кондуктор УЕЗТУ

Комментарии (2)

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Кузбассовский кузбассовец из Кузбасса
0 0
Поскреби любую кондукторшу ...
И будет выскребленная кондукторша! Но лучше это делать в Женской консультации.
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