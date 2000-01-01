Участковый уполномоченный спас семью пенсионеров от разлада. История со счастливым финалом произошла в городе Берёзовском. О подробностях рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

У супругов, проживших вместе почти 40 лет, два месяца назад начались проблемы. Глава семейства стал крепко выпивать, становился агрессивным. Конфликты едва не доходили до драк.

За помощью 63-летняя женщина обратилась к своему участковому. Старший лейтенант полиции Иван Пилюгин пришёл в дом к березовчанам и один на один провёл беседу с 65-летним хозяином.

Разговор продолжался больше часа, и о чём он был, я не знаю. Но после этого супруга словно подменили. Ссоры прекратились, а к алкоголю он теперь вообще не притрагивается! — цитирует ведомство слова пенсионерки.

Как удалось полицейскому повлиять на мужчину, ни он сам, ни пенсионер не рассказывают, а состоявшуюся беседу называют «разговором по-мужски». В течение нескольких недель участковый ещё несколько раз навещал супругов, чтобы убедиться, что ситуация в семье налаживается.

Женщина поблагодарила сотрудника полиции за помощь и заявила, что для их семьи он стал как родной сын, которому действительно дорог мир в семье своих родителей.