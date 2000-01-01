Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ЗИМАПРИШЛАНЕОЖИДАННО #ВОПРОСДНЯ
В Новокузнецке запретят остановку рядом с Сити Моллом

В Кузбассе полицейский «подменил» пенсионерке мужа

07 февраля 20:30
1014

Участковый уполномоченный спас семью пенсионеров от разлада. История со счастливым финалом произошла в городе Берёзовском. О подробностях рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

У супругов, проживших вместе почти 40 лет, два месяца назад начались проблемы. Глава семейства стал крепко выпивать, становился агрессивным. Конфликты едва не доходили до драк.

За помощью 63-летняя женщина обратилась к своему участковому. Старший лейтенант полиции Иван Пилюгин пришёл в дом к березовчанам и один на один провёл беседу с 65-летним хозяином.

Разговор продолжался больше часа, и о чём он был, я не знаю. Но после этого супруга словно подменили. Ссоры прекратились, а к алкоголю он теперь вообще не притрагивается! — цитирует ведомство слова пенсионерки.

Как удалось полицейскому повлиять на мужчину, ни он сам, ни пенсионер не рассказывают, а состоявшуюся беседу называют «разговором по-мужски». В течение нескольких недель участковый ещё несколько раз навещал супругов, чтобы убедиться, что ситуация в семье налаживается.

Женщина поблагодарила сотрудника полиции за помощь и заявила, что для их семьи он стал как родной сын, которому действительно дорог мир в семье своих родителей.

Хочется, чтобы все полицейские нашего города были такими же отзывчивыми и неравнодушными, как Иван Пилюгин, — поделилась горожанка.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: happs.club
семья полицейский участковый спас

Комментарии (6)

Добавить комментарий
Из милиционеров оказался ...
1 6
полицейские сейчас надменные, с хорошей оплатой "труда"; иной раз смотрю как трясут старичка за неправильный переход, думаю: отпустили бы старичка, сейчас же давление подскочит, перед бабулькой будет до конца жизни испытывать чувство вины за "неродивость"... .
Ан нет, инаструкция и ДОЛГ перед Родиной не позволяют, да и план по сбору для пополнения дырявого(непрофицитного)бюджета надо выполнять ... !
Тяжело конечно отказаться ради какого-то человечишка от Долга и инструкций - любой поймёт - все из одного "теста" слеплены !

Тут ещё и внешние вражины в голову лезут находясь на посту: пиндосы, гейропа, укрофашисты, мировые террористы, ... , - сложно оставаться человечным ... .
ответить
Холокост
0 3
Ну вот,запугивание людей теперь еще и поощряется.Многие знакомы с ихними методами убеждения,новость полная брехня.
ответить
z
0 0
Ну вот,запугивание людей теперь еще и поощряется.Многие знакомы с ихними методами убеждения,новость полная брехня.
Натянуто. Какая то месть учасковым, которых сейчас все жены алкоголиков в округе начнут в семью требовать.
ответить
Кузбассовский кузбассовец из Кузбасса
4 0
Приятно читать доброе слово о полицае. Хорошая новость(что редкость на этом сайте).
Читая, вспомнился анекдот про то, как кузнец "закодировал" деревенского пьяницу.
ответить
виктор
0 0
вг спасибо за хорошую сказку .
ответить
Угрюмый валун
2 0
Закодировал по методу кузнеца Вакулы.
ответить
Оставить комментарий
Реклама от YouDo
Монтаж ПВХ перегородок, выбирай на сервисе YouDo.
Закуски с доставкой - отзывы.
Курьерская доставвка подарков по Красноярску, подробности по ссылке.
ВСЕ НОВОСТИ