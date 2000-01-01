В Кемеровской области нашли пропавшего 10-летнего школьника. Мальчик погиб. Об этом сообщили волонтёры ПСО «Лиза Алерт».
Напомним, ребёнок пропал без вести в городе Тайга в понедельник, 6 февраля. Утром он пошёл в школу, но на занятиях не появился и домой не вернулся.
По факту безвестного исчезновения мальчика возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего».
Как уточняет пресс-служба СУ СК по региону, тело ребёнка обнаружено в водоёме.
В ближайшее время следователем будет проведена процедура опознания, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить давность и причину смерти потерпевшего, — говорится в пресс-релизе ведомства.
Расследование уголовного дела продолжается.