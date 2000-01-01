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Пропавший в Кузбассе 10-летний ребёнок найден погибшим

07 февраля 17:57
5250

В Кемеровской области нашли пропавшего 10-летнего школьника. Мальчик погиб. Об этом сообщили волонтёры ПСО «Лиза Алерт».

Напомним, ребёнок пропал без вести в городе Тайга в понедельник, 6 февраля. Утром он пошёл в школу, но на занятиях не появился и домой не вернулся.

По факту безвестного исчезновения мальчика возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего».

Как уточняет пресс-служба СУ СК по региону, тело ребёнка обнаружено в водоёме.

В ближайшее время следователем будет проведена процедура опознания, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить давность и причину смерти потерпевшего, — говорится в пресс-релизе ведомства.

Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: germany.ru
погиб ребенок найден пропалбезвести

Комментарии (28)

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Татьяна
75 37
Взрослые и дети теряются, их находят мёртвыми большинство. Здравоохранение и образование ужасное. Защиты прав гражданам не найти. И вы все вторите что - КУЗБАСС, территория добра!!!!!
ответить
...
6 0
Педофил? Или сам убрел и под лед провалился?
ответить
123
1 24
а кто нашел - мусара или лизалертовцы?
ответить
echo (123)
41 0

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

ответить
Татьяна
26 30
Читатели уже сходят с ума от такой инфы от ВГ! Только слухи и сплетни. Люди готовы друг другу горло перегрызть. Почему нельзя писать полную информацию, где нашли, кто нашёл, в каком месте? С портфелем был или нет? От догадок с ума можно сойти тут с вами, ВГ!!!!!!!! Бедный ребёнок и несчастные родители.
ответить
321
25 4
Читатели уже сходят с ума от такой инфы от ВГ! Только слухи и сплетни. Люди готовы друг другу горло перегрызть. Почему нельзя писать полную информацию, где нашли, кто нашёл, в каком месте? С портфелем был или нет? От догадок с ума можно сойти тут с вами, ВГ!!!!!!!! Бедный ребёнок и несчастные родители.
это не слухи и сплетни, а официальная информация с сайта СК
там подробностей нет, здесь их вам тоже никто не придумает
ответить
Katya
29 4
Взрослые и дети теряются, их находят мёртвыми большинство. Здравоохранение и образование ужасное. Защиты прав гражданам не найти. И вы все вторите что - КУЗБАСС, территория добра!!!!!
Да кто так вторит то??? "Здравоохранение, защита прав, образование... " опять воду льете, все в кучу собираете. Но как же в комментариях без Татьяны! Мальчику - земля пухом, родителям - терпения, причастным - по заслугам.
ответить
Татьяна
4 20
это не слухи и сплетни, а официальная информация с сайта СК
там подробностей нет, здесь их вам тоже никто не придумает
А что ВГ не могут иметь связь с волонтёрами ПСО? Я не думаю что от СК будет такая скудная информация.
ответить
Татьяна
7 26
Да кто так вторит то??? "Здравоохранение, защита прав, образование... " опять воду льете, все в кучу собираете. Но как же в комментариях без Татьяны! Мальчику - земля пухом, родителям - терпения, причастным - по заслугам.
Кто воду льёт? Вас видимо ещё не касалось ничего? А почему вы должны быть в комментариях, а Татьяны- нет??? Ваша дурь неуместна.
ответить
Екарный Бабай
31 11
Кто воду льёт? Вас видимо ещё не касалось ничего? А почему вы должны быть в комментариях, а Татьяны- нет??? Ваша дурь неуместна.
Слушай,правда достала со своими обидами на здравоохранение,твои болячки некому не интересны. Не суй свои проблемы во все темы. У людей горе,все на самом деле переживают,даже не могу и не хочу представить что переживают родители. А ты всё со своими проблемами и обидами. Достала уже всех.
ответить
наина
10 9
Кто воду льёт? Вас видимо ещё не касалось ничего? А почему вы должны быть в комментариях, а Татьяны- нет??? Ваша дурь неуместна.
Да...Неее.. ,это АГТ,когда и без него всё ясно.."по статье «убийство малолетнего».-берёт всё под свой контроль..Опять...НАЧАЛОСЬ..забота о КУЗБАССОВЦАХ..)
ответить
...
17 0
Читатели уже сходят с ума от такой инфы от ВГ! Только слухи и сплетни. Люди готовы друг другу горло перегрызть. Почему нельзя писать полную информацию, где нашли, кто нашёл, в каком месте? С портфелем был или нет? От догадок с ума можно сойти тут с вами, ВГ!!!!!!!! Бедный ребёнок и несчастные родители.
Ряд читателей и без ВГ сумасшедшие. Поэтому сойти с ума они уже не могут.
А люди готовы друг другу горло перегрызть не из-за ВГ, а по другим причинам.
И хватит уже кудахтать! Всё вам сразу подавай ...
ответить
читатель
3 0
Читатели уже сходят с ума от такой инфы от ВГ! Только слухи и сплетни. Люди готовы друг другу горло перегрызть. Почему нельзя писать полную информацию, где нашли, кто нашёл, в каком месте? С портфелем был или нет? От догадок с ума можно сойти тут с вами, ВГ!!!!!!!! Бедный ребёнок и несчастные родители.
Пора уже привыкнуть к нашим журналистам. Неделю будут писать с "подробности уточняются". Я стараюсь об этом не читать, все в Судном дне показывают.
ответить
Советский человек
5 3
Взрослые и дети теряются, их находят мёртвыми большинство. Здравоохранение и образование ужасное. Защиты прав гражданам не найти. И вы все вторите что - КУЗБАСС, территория добра!!!!!
Через четыре года здесь будет город - .ад.
ответить
Имя есть
17 3
На данном сайте есть люди разные. Со своей точкой зрения. Они-разные. Но есть одна мамзель Татьяна. Она всегда одинакова.
Никаких глубоких мыслей от нее никто не слышал, кроме ее болячек. И еще как всем нам хорошо, что нас не коснулось. (рождение ребенка, его воспитание, лечение, свои болячки и смерть близких). Конечно, мы все это мимо пролетели. И только Ей, бедной и несчастной, пришлось столкнуться с медициной, полицией и прочими прелестями государства.Смешно.
Прошу прощения, что в эту тему.Но ведь и правда, достала эта дама.
ответить
:
5 0
Читатели уже сходят с ума от такой инфы от ВГ! Только слухи и сплетни. Люди готовы друг другу горло перегрызть. Почему нельзя писать полную информацию, где нашли, кто нашёл, в каком месте? С портфелем был или нет? От догадок с ума можно сойти тут с вами, ВГ!!!!!!!! Бедный ребёнок и несчастные родители.
Что вам мешает самой найти информацию в интернете вместо закатывания истерик?
ответить
Татьяна
3 37
На данном сайте есть люди разные. Со своей точкой зрения. Они-разные. Но есть одна мамзель Татьяна. Она всегда одинакова.
Никаких глубоких мыслей от нее никто не слышал, кроме ее болячек. И еще как всем нам хорошо, что нас не коснулось. (рождение ребенка, его воспитание, лечение, свои болячки и смерть близких). Конечно, мы все это мимо пролетели. И только Ей, бедной и несчастной, пришлось столкнуться с медициной, полицией и прочими прелестями государства.Смешно.
Прошу прощения, что в эту тему.Но ведь и правда, достала эта дама.
Но ты и с.....а! Ни каких глубоких мыслей, говоришь? А у тебя вижу чересчур их много! На кого работаем? Нормальные люди и так отсеиваются с этого сайта из-за вот таких с очень глубокими мыслями. Что хорошего от ваших сплетен? Скорбные слова выражаете, а на деле порвёте от злобы и зависти, любого! Пишите про свои проблемы, кто вам не даёт. Глядишь кто-то что-то и подскажет. Разве плохо решать проблемы сообща? Но здесь так не принято, а вот нападать всем стадом, это нормально! ДИКАРИ!!!!!!!!
ответить
Я
27 2
Читатели уже сходят с ума от такой инфы от ВГ! Только слухи и сплетни. Люди готовы друг другу горло перегрызть. Почему нельзя писать полную информацию, где нашли, кто нашёл, в каком месте? С портфелем был или нет? От догадок с ума можно сойти тут с вами, ВГ!!!!!!!! Бедный ребёнок и несчастные родители.
иди бухни
ответить
прохожий
1 0
Взрослые и дети теряются, их находят мёртвыми большинство. Здравоохранение и образование ужасное. Защиты прав гражданам не найти. И вы все вторите что - КУЗБАСС, территория добра!!!!!
Территория бобра, но не добра, а бобер спит.
ответить
Ага....
1 0
Взрослые и дети теряются, их находят мёртвыми большинство. Здравоохранение и образование ужасное. Защиты прав гражданам не найти. И вы все вторите что - КУЗБАСС, территория добра!!!!!
Территория добра, но добра материального, для особых персон, которые приезжают в Кузбасс из московии и приобретают кусок ДОБРА у ясноликого..... И им на верху абсолютно до лампочки кто мы и что мы тут......!!!!!!!!!!!!!!
ответить
Анонимный пользователь
2 0
Читатели уже сходят с ума от такой инфы от ВГ! Только слухи и сплетни. Люди готовы друг другу горло перегрызть. Почему нельзя писать полную информацию, где нашли, кто нашёл, в каком месте? С портфелем был или нет? От догадок с ума можно сойти тут с вами, ВГ!!!!!!!! Бедный ребёнок и несчастные родители.
Какую следком даёт инфу такую и пишут
ответить
1**
14 0
Это что такое? Напасть какая -то на Кемеровскую область? Истребление малолетних? Сейчас комку Тулеев медали вручит? А может больше внимания семьям надо уделить. Безработица. Одинокие мамочки. Они концы с концами еле сводят, чтобы хотя бы прокормить и одеть своего ребенка... Надо Тулееву организовать автобусы для хотя бы младших классов, которые бы собирали детей в школу, а после школы детей оставляли на продленки, как в Совдеп. Поди Тулеев еще должен помнить, что дети оставались в школе, учили уроки, кормили их. а после работы родители бы забирали их... Вот как надо оказывать помощь.... А медали раздавать... Предупреждать надо трагедии....
ответить
да я это я
0 0
Да кто так вторит то??? "Здравоохранение, защита прав, образование... " опять воду льете, все в кучу собираете. Но как же в комментариях без Татьяны! Мальчику - земля пухом, родителям - терпения, причастным - по заслугам.
Там одно название города чего стоит... Значит опять ребёнка убили.. Снова здрасте. Щас и тут будут проверять на вменяемость очередного огрызка
ответить
(
0 0
Правда глаза колет про накрутку посещямости для рекламодателей и премиальные, а, ВГ?
Не просто затерли коммент, вообще удалили, как-будто его и не было.
Сорвалась отдельная следующая статейка про водоем? пришлось в эту добавлять? От этого и ****** ВГ? -)))
ответить
(
0 0
Правда глаза колет про накрутку посещямости для рекламодателей и премиальные, а, ВГ?
Не просто затерли коммент, вообще удалили, как-будто его и не было.
Сорвалась отдельная следующая статейка про водоем? пришлось в эту добавлять? От этого и ****** ВГ? -)))
*************
ответить
(
0 0
Правда глаза колет про накрутку посещямости для рекламодателей и премиальные, а, ВГ?
Не просто затерли коммент, вообще удалили, как-будто его и не было.
Сорвалась отдельная следующая статейка про водоем? пришлось в эту добавлять? От этого и ****** ВГ? -)))
пси)(yем
ответить
виктор
4 0
Но ты и с.....а! Ни каких глубоких мыслей, говоришь? А у тебя вижу чересчур их много! На кого работаем? Нормальные люди и так отсеиваются с этого сайта из-за вот таких с очень глубокими мыслями. Что хорошего от ваших сплетен? Скорбные слова выражаете, а на деле порвёте от злобы и зависти, любого! Пишите про свои проблемы, кто вам не даёт. Глядишь кто-то что-то и подскажет. Разве плохо решать проблемы сообща? Но здесь так не принято, а вот нападать всем стадом, это нормально! ДИКАРИ!!!!!!!!
из тихого Татьяненого омута наконец черти полезли,точней с...и .вы же татьяна два дня назад мне доказывали ,что ваша воспитание вам не позволяет ********* других людеи . а как же сегоднешнее ваше заявление ?
ответить
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