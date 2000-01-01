В России появятся карточки с баллами для обмена на продукты. Таким образом, Минпромторг рассчитывает в этом году запустить программу адресной продовольственной помощи, сообщают РИА Новости.

«Мы с вами решаем две задачи. С одной стороны — обеспечиваем адресную поддержку определенным категориям граждан, которые не могу себе позволить сегодня покупать свежее охлажденное мясо, свежую охлажденную рыбу, свежие овощи — то есть определенный набор продуктов», — сказал министр Денис Мантуров.

Также он отметил, что программа позволит оказать адресную поддержку определённым категориям граждан. При этом россияне должны будут потратить выделяемые деньги на продукцию отечественных производителей.

Мантуров выразил надежду, что таким образом ряд категорий граждан получит здоровое питание, а те, кто занят в агропромышленном секторе экономики, получат поддержку. Отмечается, что запуск программы потребует 140 млрд рублей.