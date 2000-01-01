Что такое коворкинг, думаю, все в курсе — Вы арендуете не стены, воздух и задачи по поддержанию офиса в порядке, а только то, что вам нужно — стул, стол и интернет. Как правило, это неплохой вариант для фрилансеров-одиночек или работающих небольшими командами. Основные плюсы коворкинга для них — это возможность чётко разделять работу и личную жизнь, работу и дом, рабочее время и отдых, и — в случае работы командой — возможность совместной работы, которая при решении определённых задач просто необходима.

Коворкинг — возможность сегодня придумать проект и завтра начать полноценно над ним работать (полноценно — в комфортном офисе с переговорными комнатами, а не дома). Аналогичным образом покинуть коворкинг можно в любой момент. Нет необходимости сейчас арендовать место? Встали и выехали. Никаких штрафов, никаких сложностей.

В коворкингах трудятся, в основном, предприниматели и молодые команды — люди, приходящие на работу не потому, что надо, а потому, что важно и хочется.

Если Вы — фрилансер или бизнесмен, работающий на дому, приглашаем Вас в коворкинг-центр в бизнес-центр «Меридиан». У нас Вы получите индивидуальное рабочее место и комфортные условия для работы.

Желаем Вам успехов и развития!

Бизнес-центр «Меридиан» г. Новокузнецк ул.Сеченова, 28а,

тел. (3843) 35−78−67, 60−92−35.

Сайт: www.prof-rent.ru