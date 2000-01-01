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Новокузнечанам предлагают нереальную выгоду при покупке авто

09 февраля 07:30
1924
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Рекламный баннер автосалона Форд, на котором предлагается горожанам приобрести новый автомобиль с выгодой до 185 тысяч рублей, привлёк внимание наблюдательного новокузнечанина. Горожанин сообщил, что актуальность информации на баннере устарела 6 месяцев назад.

Если приглядеться к мелкому шрифту, то там сказано, что подобная акция действительна с 1 июля 2016 по 31 июля 2016 года. Получается, что срок действия акция закончился ещё около 6 месяцев назад.

Мы решили узнать, а может всё-таки сейчас можно приобрести новый Форд Фокус с выгодой до 185 000 рублей, как указано в рекламе. По нашим подсчётам, максимальная выгода в 2017 году с учётом сдачи старого автомобиля по «трейд ин» и скидки по автокредиту составит всего 155 000 рублей.

Комментарии 5
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Hunter
2 4
Сперва думаем, потом говорим. Сперва узнайте, потом пишите новость.
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1
3 0
а в чем состоит сама новость-то? то что нас везде неё....? ...бедный автор, сколько еще разочарований его ждет!
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Иван
1 0
Выгода от форда 50, трейд ин 110, по кредиту 35. Итого 195. Как считали-то?
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Бывалый
0 0
Ребята слабоваты)) не получилось как с УАЗом)))) тухло Антоха!
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