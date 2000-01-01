Рекламный баннер автосалона Форд, на котором предлагается горожанам приобрести новый автомобиль с выгодой до 185 тысяч рублей, привлёк внимание наблюдательного новокузнечанина. Горожанин сообщил, что актуальность информации на баннере устарела 6 месяцев назад.

Если приглядеться к мелкому шрифту, то там сказано, что подобная акция действительна с 1 июля 2016 по 31 июля 2016 года. Получается, что срок действия акция закончился ещё около 6 месяцев назад.

Мы решили узнать, а может всё-таки сейчас можно приобрести новый Форд Фокус с выгодой до 185 000 рублей, как указано в рекламе. По нашим подсчётам, максимальная выгода в 2017 году с учётом сдачи старого автомобиля по «трейд ин» и скидки по автокредиту составит всего 155 000 рублей.