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#ЗИМАПРИШЛАНЕОЖИДАННО #ВОПРОСДНЯ
В Кузбассе штормовое предупреждение

Фото из Кузбасса с оленем у киоска развеселило Рунет

08 февраля 20:00
5934
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
pikabu.ru

Фотография с запечатлённым оленем у торгового ларька рассмешила пользователей Сети. Снимок сделан в Кемерове и опубликован на странице развлекательного сообщества Пикабу.

Ездили на выходных в юрту покушать лагман, так вот после нас подошел этот гражданин и продавщица через окошко дала ему яблоко, — прокомментировал автор фотографии (орфография и пунктуация сохранены — прим.ред.).

Он пояснил, что «Юрта» — это кафе, построенное в соответствующем стиле. Хозяин заведения разводит оленей на убой — для личного потребления продукции.

Забавный снимок оценили более 1 500 пользователей сообщества. Ещё почти 8 тысяч «лайков» он набрал в соцсети «ВКонтакте». Также фото стало поводом для многочисленных шуток.

Комментарии 4
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...
8 2
КРАСАВА..,а важный какой..Пожрать-то,хоть дали-ЩЕГЛОВЩАНЕ..?или,как всегда-ДЕНЕГ НЕТУ..??)))
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хожу-брожу
9 1
Жалко!, на убой пойдет
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Дали
2 5
Вот что бывает с теми, кто много пьёт пива )
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Это я
2 0
Жалко!, на убой пойдет
Вот вот, сейчас умиляются, а потом съедят. Неправильно все это.
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