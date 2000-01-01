Фотография с запечатлённым оленем у торгового ларька рассмешила пользователей Сети. Снимок сделан в Кемерове и опубликован на странице развлекательного сообщества Пикабу.

Ездили на выходных в юрту покушать лагман, так вот после нас подошел этот гражданин и продавщица через окошко дала ему яблоко, — прокомментировал автор фотографии (орфография и пунктуация сохранены — прим.ред.).

Он пояснил, что «Юрта» — это кафе, построенное в соответствующем стиле. Хозяин заведения разводит оленей на убой — для личного потребления продукции.

Забавный снимок оценили более 1 500 пользователей сообщества. Ещё почти 8 тысяч «лайков» он набрал в соцсети «ВКонтакте». Также фото стало поводом для многочисленных шуток.