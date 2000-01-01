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#ЗИМАПРИШЛАНЕОЖИДАННО #ВОПРОСДНЯ
В Кузбассе штормовое предупреждение

Сибиряки могли заказать убийство человека на интернет-сайте

08 февраля 18:30
5598
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
nnm.me

Прокуратура Красноярска обнаружила сайт, на котором размещены сведения о возможности заказать убийство человека. Ознакомится с рекламой услуг киллеров мог любой желающий.

«На сайте рекламируется способ совершения действий, подпадающих под признаки уголовно-наказуемого преступления, предусмотренного ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. При этом вход на страницы сайта свободный, не требует предварительной регистрации и пароля», — сообщили в Прокуратуре Красноярского края.

Прокурор обратился в суд, который признал информацию о возможности заказать убийство, размещенной на сайте, запрещенной к распространению на территории России.

Комментарии 3
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г
11 0
Да,идите вы ++++++++++++++,с вашими УБИЙСТВАМИ..достали..Давай,лучше,про порно ЗВЁЗД..))
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Кузбассовский кузбассовец из Кузбасса
0 0
Да,идите вы ++++++++++++++,с вашими УБИЙСТВАМИ..достали..Давай,лучше,про порно ЗВЁЗД..))
Давайте.
Жила- была порнозвезда и однажды её убили. Губернатор взял дело под личный контроль...
Сойдёт?
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