Прокуратура Красноярска обнаружила сайт, на котором размещены сведения о возможности заказать убийство человека. Ознакомится с рекламой услуг киллеров мог любой желающий.

«На сайте рекламируется способ совершения действий, подпадающих под признаки уголовно-наказуемого преступления, предусмотренного ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. При этом вход на страницы сайта свободный, не требует предварительной регистрации и пароля», — сообщили в Прокуратуре Красноярского края.

Прокурор обратился в суд, который признал информацию о возможности заказать убийство, размещенной на сайте, запрещенной к распространению на территории России.