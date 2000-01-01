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#ЗИМАПРИШЛАНЕОЖИДАННО #ВОПРОСДНЯ
В Кузбассе штормовое предупреждение
Здоровый город

Названы лучшие и худшие медучреждения Кузбасса

09 февраля 07:00
3020
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
bookinghealth.info

Общественный совет при департаменте охраны здоровья населения Кемеровской области проверил качество оказания услуг в учреждениях здравоохранения. Об итогах независимой оценки сообщается на сайте профильного департамента.

В поле зрения экспертов попали 106 медицинских организаций: 34 государственные, 62 муниципальные и 10 организаций частной формы собственности.

Для оценки использовались несколько критериев. Это открытость и доступность информации, комфортность условий и доступность медуслуг, время ожидания предоставления услуги. Кроме того, эксперты оценивали доброжелательность, вежливость и компетентность работников, а также удовлетворённость услугами в медицинской организации.

Максимальный балл, который могли набрать по результатам независимой оценки учреждения здравоохранения области, — 74.

Среди государственных медицинских организаций, оказывающих помощь в амбулаторных условиях, наибольшее количество баллов (72) получила одна медицинская организация — Центр здоровья «Инской». Наименьшее число баллов (57) — у Анжеро-Судженского психоневрологического диспансера.

Среди медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, максимальное число баллов набрали пять учреждений. Это Беловский детский туберкулёзный санаторий «Тополёк», Центр здоровья «Калтанский», Кемеровский областной клинический наркологический диспансер, Новокузнецкий наркологический диспансер и Юргинский психоневрологический диспансер.

Наименьшее количество баллов (60) — у Областного противотуберкулёзного санатория.

Комментарии 7
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....
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Так...понятно..ШПИЛИ-ВИЛЛИ-Вы,в основной состав вошли(лучшие)..Не..???)))
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Екарный Бабай
19 0
Готовят пару больниц к закрытию через модернизацию. Подготавливают так сказать общественное мнение,чтоб потом разговоров не было,мол худшие закрыли,а то что новых не откроют так и ладно. В 1 ГКБ уже койки сокращают,мол лечить не кого,да и не кому. Да и денег нет,а вы держитесь. Да и общество против врачей,всех извергов на мыло с лишением зарплаты. В общем Татьяну вам в помощь господа реформаторы.
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Пенсионер
1 0
Готовят пару больниц к закрытию через модернизацию. Подготавливают так сказать общественное мнение,чтоб потом разговоров не было,мол худшие закрыли,а то что новых не откроют так и ладно. В 1 ГКБ уже койки сокращают,мол лечить не кого,да и не кому. Да и денег нет,а вы держитесь. Да и общество против врачей,всех извергов на мыло с лишением зарплаты. В общем Татьяну вам в помощь господа реформаторы.
Моногород.
А был и успешно развивался просто город!
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Татьяна
2 16
Готовят пару больниц к закрытию через модернизацию. Подготавливают так сказать общественное мнение,чтоб потом разговоров не было,мол худшие закрыли,а то что новых не откроют так и ладно. В 1 ГКБ уже койки сокращают,мол лечить не кого,да и не кому. Да и денег нет,а вы держитесь. Да и общество против врачей,всех извергов на мыло с лишением зарплаты. В общем Татьяну вам в помощь господа реформаторы.
Не следует язвить в адрес Татьяны! Вы представьте себя или своего ребёнка, родственника, когда заведующий кардиологическим отделением за десять дней, не сможет определить или услышать образовавшегося порока сердца? От которого будет зависеть ваша жизнь, вы скажите такому доктору спасибо?! А уважаемый профессор терапии НГИУВА, который запросто мог изменить Международный нормативно-правовой документ, это уникальный доктор??? А ещё целый список врачей и профессоров даже областных, которые поддерживают выше указанных лиц! По-вашему это нормальное явление? Вчера разговаривала по телефону со специалистом из ДОЗН. И только приходится удивляться сколько же в женщине зла и жестокости, а ведь таким мы доверяем свою жизнь. Радуйтесь господа!!!!!!!
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z
1 0
А че за эксперты, им чо заняться не чем? Пошли бы снег покопали, накакой им из бюждета бабла отдают?
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Профессор Ибрагимов
16 1
Не следует язвить в адрес Татьяны! Вы представьте себя или своего ребёнка, родственника, когда заведующий кардиологическим отделением за десять дней, не сможет определить или услышать образовавшегося порока сердца? От которого будет зависеть ваша жизнь, вы скажите такому доктору спасибо?! А уважаемый профессор терапии НГИУВА, который запросто мог изменить Международный нормативно-правовой документ, это уникальный доктор??? А ещё целый список врачей и профессоров даже областных, которые поддерживают выше указанных лиц! По-вашему это нормальное явление? Вчера разговаривала по телефону со специалистом из ДОЗН. И только приходится удивляться сколько же в женщине зла и жестокости, а ведь таким мы доверяем свою жизнь. Радуйтесь господа!!!!!!!
Татьяна ! Мы ждём Вас на приём в ПНД !
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Татьяна
1 17
Татьяна ! Мы ждём Вас на приём в ПНД !
Свою мама и бабушку пригласите туда!!!!!!! Смотри чтобы чири не соскочили на языке, умник!
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