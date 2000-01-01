Общественный совет при департаменте охраны здоровья населения Кемеровской области проверил качество оказания услуг в учреждениях здравоохранения. Об итогах независимой оценки сообщается на сайте профильного департамента.

В поле зрения экспертов попали 106 медицинских организаций: 34 государственные, 62 муниципальные и 10 организаций частной формы собственности.

Для оценки использовались несколько критериев. Это открытость и доступность информации, комфортность условий и доступность медуслуг, время ожидания предоставления услуги. Кроме того, эксперты оценивали доброжелательность, вежливость и компетентность работников, а также удовлетворённость услугами в медицинской организации.

Максимальный балл, который могли набрать по результатам независимой оценки учреждения здравоохранения области, — 74.

Среди государственных медицинских организаций, оказывающих помощь в амбулаторных условиях, наибольшее количество баллов (72) получила одна медицинская организация — Центр здоровья «Инской». Наименьшее число баллов (57) — у Анжеро-Судженского психоневрологического диспансера.

Среди медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, максимальное число баллов набрали пять учреждений. Это Беловский детский туберкулёзный санаторий «Тополёк», Центр здоровья «Калтанский», Кемеровский областной клинический наркологический диспансер, Новокузнецкий наркологический диспансер и Юргинский психоневрологический диспансер.

Наименьшее количество баллов (60) — у Областного противотуберкулёзного санатория.