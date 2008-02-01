В центре Новокузнецка полицейские задержали подозреваемых в серии нападений на женщин. Двое мужчин подкарауливали горожанок в безлюдных местах, затем нападали на своих жертв. Злоумышленники сбивали женщин с ног, ударив их по лицу или голове, затем вырывали у них из рук сумки и скрывались.

Как сообщала журналистам ВашГород.ру новокузнечанка, одна из жертв преступников находится в тяжёлом состоянии.

«В ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили злоумышленников. Ими оказались двое безработных жителей Заводского района города. Ранее неоднократно судимый за грабежи 32-летний рецидивист и его 29-летний подельник были задержаны. Оказалось, что подозреваемые злоупотребляли спиртными напитками, деньги на которые добывали, совершая преступления», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Всего было совершено 7 нападений. Теперь злоумышленникам может грозить до 7 лет лишения свободы.