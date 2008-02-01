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#ЗИМАПРИШЛАНЕОЖИДАННО #ВОПРОСДНЯ
В Кузбассе штормовое предупреждение

В центре Новокузнецка девушек избивали и грабили

08 февраля 16:32
13731
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
old.vmr-mo.ru

В центре Новокузнецка полицейские задержали подозреваемых в серии нападений на женщин. Двое мужчин подкарауливали горожанок в безлюдных местах, затем нападали на своих жертв. Злоумышленники сбивали женщин с ног, ударив их по лицу или голове, затем вырывали у них из рук сумки и скрывались.

Как сообщала журналистам ВашГород.ру новокузнечанка, одна из жертв преступников находится в тяжёлом состоянии.

«В ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили злоумышленников. Ими оказались двое безработных жителей Заводского района города. Ранее неоднократно судимый за грабежи 32-летний рецидивист и его 29-летний подельник были задержаны. Оказалось, что подозреваемые злоупотребляли спиртными напитками, деньги на которые добывали, совершая преступления», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Всего было совершено 7 нападений. Теперь злоумышленникам может грозить до 7 лет лишения свободы.

Комментарии 12
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Макс
49 0
Может их просто и гуманно усыпить?
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6+1
12 0
Было бы очень хорошо, чтобы им не грозили 7 лет, а было постановлено судом. Самым гуманным в мире. Эти уроды такие сроки заслужили.
Всё это тяжкое наследие времен, когда у нас жили-были т.н. "химики", да и многие зэки после освобождения, не захотели уезжать из нашего города.
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хмырь
16 0
Фамилии и портрэты этой плесени человеческой в студию!
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Житель
16 0
Может их просто и гуманно усыпить?
Правильная мысль. И кормить не надо, и вертухаев держать.
А вообще получается по году за жертву. Я балдею от нашего правосудия. Если уж не усыплять, то правильнее было бы 7*7=49 лет давать.
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Ольга
13 4
Ну, сейчас им по адвокату дадут, чтоб защищали и подсказывали, что можно придумать. Если не будет подсказывать адвокат, то на него можно пожаловаться на бездействие. Поэтому, адвокаты стараются, работают на совесть. Поэтому они еще могут 51-ой статьей Конституции воспользоваться или заболеть. Их будут лечить, витаминками подкалывать. Еще не факт, что им дадут 7 лет. У нас о преступниках очень заботятся, чтобы их права никто не ущемил. Уж, поверьте, я знаю, про что говорю.
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Скептик
13 0
На тяжёлый труд. Чтоб налоги не ели, а сами себе на хлеб и воду зарабатывали.
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як
2 0
докатились. В центре города уже такие орудуют.
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Флэк
3 0
Ну, сейчас им по адвокату дадут, чтоб защищали и подсказывали, что можно придумать. Если не будет подсказывать адвокат, то на него можно пожаловаться на бездействие. Поэтому, адвокаты стараются, работают на совесть. Поэтому они еще могут 51-ой статьей Конституции воспользоваться или заболеть. Их будут лечить, витаминками подкалывать. Еще не факт, что им дадут 7 лет. У нас о преступниках очень заботятся, чтобы их права никто не ущемил. Уж, поверьте, я знаю, про что говорю.
на кол мразей сажать .. давно пора очистиь страну от ублюдков . отдать гадов мужъям на самосуд ! ..
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