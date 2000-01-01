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В Кузбассе штормовое предупреждение

Реформа ОСАГО: автомобилисты не смогут получить деньги

09 февраля 06:00
9519
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kazanfirst.ru

Реформа ОСАГО, предусматривающая замену денежных выплат ремонтом, должна была запуститься 1 марта. Однако ко второму чтению законопроекта было подготовлено такое количество депутатских поправок, а сама реформа вызывает столько споров, что с большой долей вероятности ее запуск придется придержать, сообщает «Коммерсант».

Среди поправок есть возможность клиента самостоятельно выбирать сервис заключения договора, а срок ремонта не должен превышать 30 календарных дней с момента поступления автомобиля в сервис.

Если у потерпевшего есть «жизненные проблемы», то клиент может получить материальную помощь. Депутаты выступают за то, чтобы в ремонте использовали новые запасные части, тогда как страховые компании выступают за обратное.

Комментарии 6
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Читатель
22 0
Похоже, скоро будет народная реформа ОСАГО: страховые компании не смогут получить деньги. Достали уже!
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виктор
3 0
вся это реформа сводится к следующему. к примеру разбили тебе бампер стоимость нового оригинального бампера 20т рублеи ,но эксперт со страховои оценил износ скажем в 70 % вашего старого бампера. соответствено 14 т рублеи должны заплатить вы ,а 6 тр страховая .при этом установка бампера будет за счет страховои . при том что на рынки запчастеи сейчас имеются как оригиналы так и клоны и разница их стоимости значительная. лично я не великии эксперт и оригинальную то есть чисто японскую заводскую запчасть от китаискои отличить точно не смогу.
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Анастасия
0 0
Интересно, а как будут мне возмещать утраченную стоимость автомобиля, ее ремонтом не заменишь, а это тоже убытки и должны возмещаться страховой компанией.
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z
0 5
Интересно, а как будут мне возмещать утраченную стоимость автомобиля, ее ремонтом не заменишь, а это тоже убытки и должны возмещаться страховой компанией.
А не чего было под дятла подставляться, дома сиди, нищивод.
Очередная попытка отвязаться от рыночного рубля.
Бросайте все резко покупать сосаго и лопнут с_трах_компании, доколе будете позволять вас иметь, с помощью специально придуманных законов чигошилами?
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-=mAx=- 1056
4 0
Очень не хитрая схема. Опять же пострадают ТОЛЬКО прилежные водители. Суть проста: свои люди при дтп обращаются к своим знакомым агентам страховых компаний, которые обращаются к своим сто - стоимость выплат по ремонту взлетает мнгновенно. Все счастливы. Для кого реформа ОСАГО?
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КоляYeti 11911
1 0
Пущай страховые барыги радостно не потирают руки, предвкушая барыши с тех ремонтов - их как ДРЮЧИЛИ по Суду, за халтуру и не исполнение договоров, так и будут! У автомобилистов не отнимают право обращаться к юристам, так что, имейте бабло для штрафов по Суду и как Вы будете "вась-вась" со своими СТО - ваши проблемы, халтура не прокатит хозяева авто не дураки.
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