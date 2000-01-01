Реформа ОСАГО, предусматривающая замену денежных выплат ремонтом, должна была запуститься 1 марта. Однако ко второму чтению законопроекта было подготовлено такое количество депутатских поправок, а сама реформа вызывает столько споров, что с большой долей вероятности ее запуск придется придержать, сообщает «Коммерсант».

Среди поправок есть возможность клиента самостоятельно выбирать сервис заключения договора, а срок ремонта не должен превышать 30 календарных дней с момента поступления автомобиля в сервис.

Если у потерпевшего есть «жизненные проблемы», то клиент может получить материальную помощь. Депутаты выступают за то, чтобы в ремонте использовали новые запасные части, тогда как страховые компании выступают за обратное.