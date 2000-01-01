Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев выступил за ужесточение наказания за преступления в отношении несовершеннолетних. Он обратился к депутатам Госдумы и членам Совета Федерации от Кузбасса с просьбой принять активное участие в разработке соответствующего законопроекта.

По мнению главы региона, мораторий на смертную казнь в России необходимо отменить.

В России смертная казнь запрещена, но, на мой взгляд, её нужно применять для насильников и убийц детей, — считает губернатор.

Аман Тулеев не впервые высказывается о смертной казни в качестве наказания за тяжкие преступления. В частности, он неоднократно выступал за введение публичной смертной казни для террористов и торговцев наркотиками, отмечает пресс-служба областной администрации.