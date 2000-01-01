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#ЗИМАПРИШЛАНЕОЖИДАННО #ВОПРОСДНЯ
В Кузбассе штормовое предупреждение

Тулеев выступил за отмену моратория на смертную казнь

08 февраля 21:30
12309
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
sweet211.ru

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев выступил за ужесточение наказания за преступления в отношении несовершеннолетних. Он обратился к депутатам Госдумы и членам Совета Федерации от Кузбасса с просьбой принять активное участие в разработке соответствующего законопроекта.

По мнению главы региона, мораторий на смертную казнь в России необходимо отменить.

В России смертная казнь запрещена, но, на мой взгляд, её нужно применять для насильников и убийц детей, — считает губернатор.

Аман Тулеев не впервые высказывается о смертной казни в качестве наказания за тяжкие преступления. В частности, он неоднократно выступал за введение публичной смертной казни для террористов и торговцев наркотиками, отмечает пресс-служба областной администрации.

Комментарии 31
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Все камуняки воцерквились,
17 17
а "не убий" не усвоили - ибо коньюнктурщики - приспособленцы.
Что-то против закона "Димы Яковлева" ни единый радетель за судьбы детей и рта не раскрыл - пусть прозябают в казённых стенах великой(территориально) Родины !?
Не судите, да не судимы будите - тоже не усвоили ?!
Воцерквились - так хоть базар меняйте на "духовнооснованный"!
А про заблудшую овцу тоже не прониклись, которую пастух, бросая стадо, начинает разыскивать ... - не слыхивали - внутренней потребы нетути ?!

Конечно же необходимо отменять мораторий на лишение жизни ! Это и будет нашей национальной инициативой - гуманно и нехило !
Аминь !
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...
69 4
Популист и словоблуд.
ОН-РУКОВОДИТ..а,когда-то в далёких-85-88-х "ОН" говорил-Ну,до каких же пор ,Мы будем терпеть ЭТИХ СТАРЫХ И ДРЯХЛЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ..ДО,КАКИХ ПОР..Я,ВАС ГРАЖДАНЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ -СПРАШИВАЮ-ГОЛОСУЙТЕ..ну дальше по тексту...
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Миша
9 9
а "не убий" не усвоили - ибо коньюнктурщики - приспособленцы.
Что-то против закона "Димы Яковлева" ни единый радетель за судьбы детей и рта не раскрыл - пусть прозябают в казённых стенах великой(территориально) Родины !?
Не судите, да не судимы будите - тоже не усвоили ?!
Воцерквились - так хоть базар меняйте на "духовнооснованный"!
А про заблудшую овцу тоже не прониклись, которую пастух, бросая стадо, начинает разыскивать ... - не слыхивали - внутренней потребы нетути ?!

Конечно же необходимо отменять мораторий на лишение жизни ! Это и будет нашей национальной инициативой - гуманно и нехило !
Аминь !
Истину глаголет раб божий. Сыны божьи отблагодарят. У В.Высоцкого есть песня "Заповедник":
Не противился он бедненький насилию со злом,
А сносил побои весело и гордо.
Сам Медведь сказал: - я горжусь козлом!
Героическая личность, козья морда!
ответить
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y
14 3
Истину глаголет раб божий. Сыны божьи отблагодарят. У В.Высоцкого есть песня "Заповедник":
Не противился он бедненький насилию со злом,
А сносил побои весело и гордо.
Сам Медведь сказал: - я горжусь козлом!
Героическая личность, козья морда!
Значит эта инициатива заглохнет, раз к ней тля притулиилась, они уже много чего почахли.
Тем более, чего ему кощеевым правом на смерть делиться?

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Ррр
54 0
В принципе, смертная казнь - не выход. Но возникает риторический вопрос, почему именно за преступления в сторону детей? С каких пор цена жизни измеряется возрастом? Т.е. изнасилованную и убитую женщину, возможно, мать нескольких детей, или убитого мужчину, кормильца семьи, менее жаль чем девочку? Двойные стандарты, однако.
ответить
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...
11 1
Истину глаголет раб божий. Сыны божьи отблагодарят. У В.Высоцкого есть песня "Заповедник":
Не противился он бедненький насилию со злом,
А сносил побои весело и гордо.
Сам Медведь сказал: - я горжусь козлом!
Героическая личность, козья морда!
Ага..Но,есть у Семёныча.."Эх,КАПИТАН-НЕ БЫТЬ ТЕБЕ-МАЙОРОМ"..))
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ь
7 0
"Случай в ресторане"..Не..?времени утекло не мало..Пачка ,та..???
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°
44 4
По его ведому закрытие предприятий и лишение тысяч людей работы и средств существования какого наказания достоин?
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Димон
46 2
Смертную казнь за оффшоризацию Кузбасса пора вводить !
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Степан
8 28
Чистой воды дешевый популизм.
А что он должен был сказать, что бы вы сказали какой он молодец? Может хватит грязью всех поливать?
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Митяй
15 3
Кто там сегодня в деревне- белые али красные?
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Ужас модера Сити-н
25 4
А ну да,как это без него тут решают реально серьёзные вопросы! Включил свой популизатор. Как будто без него нечего не решится. Люди в Москву напрямую пишут,понимает что он тут нафиг никому не нужен.
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Степан
7 28
А ну да,как это без него тут решают реально серьёзные вопросы! Включил свой популизатор. Как будто без него нечего не решится. Люди в Москву напрямую пишут,понимает что он тут нафиг никому не нужен.
Если тебе пофигу на "популиста" Тулеева, зачем заходишь и читаешь статью, про то что сказал Тулеев? Что вы все время бубните и всем не довольны то?
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Ужас модера Сити-н
18 5
Если тебе пофигу на "популиста" Тулеева, зачем заходишь и читаешь статью, про то что сказал Тулеев? Что вы все время бубните и всем не довольны то?
А ты Степа ходишь сюда по бубнить на тех кто бубнит на "этого"? 8-)
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2
26 5
А что он должен был сказать, что бы вы сказали какой он молодец? Может хватит грязью всех поливать?
Он ничего не должен был говорить, а заниматься своими прямыми обязанностями. А то как хамелеон подстраивается под настроения и делает разного рода подобные заявления или объявляет людей преступниками до приговора суда и т.д. может быть они и есть преступники, но только суд это решит, а не этот .........
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Андрей
26 3
Популист и словоблуд.
Пожалуй, да. Просто бомбит у всех от того, что произошло с Викой, и слова об отмене моратория постоянно мелькают. А Аман Гумирович просто на популярой теме рейтинги поднимает. Но это не отменяет того факта ,что я согласен ан сто процентов.
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Серж
5 13
А что он должен был сказать, что бы вы сказали какой он молодец? Может хватит грязью всех поливать?
согласен. он должен был как-то обозначить свою позицию по этому вопросу. тему не он поднял. насчет грязи: этим тут 95% комментаторов занимаются по любому поводу. это, видимо, психологическая потребность такая: обругали всех и стало легче
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Ворчун
9 3
При условии, что первыми будут названы "врагами народа" и расстреляны все околовластные казнокрады и члены их семей, знавшие обо всех преступлениях своих родственников, но молчавших во имя собственной сытой и беззаботной жизни. И хан Обман как никто заслуживает право войти в десятку первых таких "счастливчиков".
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олег
6 0
Достаточно вспомнить сколько людей казнили, пока чикатила не поймали
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читательница
3 9
Если тебе пофигу на "популиста" Тулеева, зачем заходишь и читаешь статью, про то что сказал Тулеев? Что вы все время бубните и всем не довольны то?
Да потому что они здесь все не удовлетворенные. Таких пора выселять из города,к Лыковой.
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житель
1 1
согласен. он должен был как-то обозначить свою позицию по этому вопросу. тему не он поднял. насчет грязи: этим тут 95% комментаторов занимаются по любому поводу. это, видимо, психологическая потребность такая: обругали всех и стало легче
Все по своему преподносят журналисты ВГ,что говорил Тулеев по этому поводу никто не знает.
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Ужас модера Сити-Н
10 1
Да потому что они здесь все не удовлетворенные. Таких пора выселять из города,к Лыковой.
Ты что,единораска что-чи? Рот закрой.
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читатель
14 0
Что то поздно проснулся наш Губернатор.Ранее молчал,когда на его подведомственной земле из года в год взрывами на шахтах убивали сотнями горняков? А там тоже были наши дети. При чём здесь возраст? Почему по свежей трагедии с убийством при ДТП с чиновником Мовшиным не заявлял? Это такие же убийцы. Или эти преступники с массовым убийством людей кадры "чиновнического сословия"? Кто им дал право распоряжаться жизнью других? Закон? Конституция?
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Алексей
7 0
Давно уже пора жечь таких мразей на костре! если правительство не примет такого решения, его примет народ!
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Митрич
0 0
Мля, вот Тулеева только и не спросили... В каждой бочке затычка...
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Митрич
0 0
В принципе, смертная казнь - не выход. Но возникает риторический вопрос, почему именно за преступления в сторону детей? С каких пор цена жизни измеряется возрастом? Т.е. изнасилованную и убитую женщину, возможно, мать нескольких детей, или убитого мужчину, кормильца семьи, менее жаль чем девочку? Двойные стандарты, однако.
А это - из той же "оперы", где дети, родившиеся 1 января или в день защиты детей, лучше и достойнее всех остальных... Почему первым Тулеев расточает все блага, а всем остальным- шиш с маслом... Так же - и тут... Чье-то убийство просто попадает в полицейскую статистику, которую он наверняка даже и не смотрит - и не более того, а чье-то убийство даже Его самого заставляет ж...от кресла оторвать и выдать свои "перлы" про смертную казнь на всеобщее обозрение...
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