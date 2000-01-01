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В Кузбассе штормовое предупреждение

В Новокузнецке создадут новый Дом творчества и отремонтируют школу

09 февраля 06:00
3606
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
http://www.educarechildrenscentre.com/

В 2017 году Кузнецкий район ждёт масштабная реконструкция. Власти решили основательно взяться за территорию. В планах отремонтировать старые здания, поставить новые светофоры, сделать тротуары и так далее.

Уже в этом году на Петракова, 36а может появиться новый Дом творчества. Об этом 8 февраля на выездном совещании рассказал руководитель Кузнецкого района Сергей Сухорев.

«Необходимо приобрести и отремонтировать здание. Это бывшее здание „Томсктрансгаза“. Планируется частичная перепланировка, косметический ремонт, установка охранной сигнализации, системы видеонаблюдения, аварийного освещения, установка ограждающих перил и пандусов», — сообщил чиновник.

Центр смогут посещать более 2000 человек. В их числе — дети с ограниченными возможностями.

Также в Кузнецком районе отремонтируют школу № 24. Сейчас здание в плачевном состоянии: кровля протекает, деревянные окна прогнили, требуется ремонт крылец. Всё это власти обещают исправить в 2017 году.

Ранее ВашГород.ру сообщал об очередном изменении привокзальной площади Новокузнецка.

Комментарии 4
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123
5 0
Коеабыкакеры. Пословоблудят до прихода человека-пилорамы и забудут.
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Макс
3 0
Звездеть, не мешки ворочать...
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Ксения
1 0
А как же ремонт дк Алюминщиков?! Родители платят за занятия детей, а в итоге получают холодные залы, гнилые двери, деревянные окна, с которых дует! Плюс отопление во многих залах совсем слабое! Тепло становится лишь к середине занятия, когда разминка заканчивается! Атак же, на все коллективы не хватает залов! Коллективы растут, детей становится все больше, оплата растёт, а ничего не меняется в организации и в плане ремонта!
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z
1 0
И это масштабная реконстракшн? Да, сатисфакшн вам в темноту. А чигавника даже имени, нет ... это что за бесконретинизм у жуналиста? Риту в ттопу.
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