В 2017 году Кузнецкий район ждёт масштабная реконструкция. Власти решили основательно взяться за территорию. В планах отремонтировать старые здания, поставить новые светофоры, сделать тротуары и так далее.

Уже в этом году на Петракова, 36а может появиться новый Дом творчества. Об этом 8 февраля на выездном совещании рассказал руководитель Кузнецкого района Сергей Сухорев.

«Необходимо приобрести и отремонтировать здание. Это бывшее здание „Томсктрансгаза“. Планируется частичная перепланировка, косметический ремонт, установка охранной сигнализации, системы видеонаблюдения, аварийного освещения, установка ограждающих перил и пандусов», — сообщил чиновник.

Центр смогут посещать более 2000 человек. В их числе — дети с ограниченными возможностями.

Также в Кузнецком районе отремонтируют школу № 24. Сейчас здание в плачевном состоянии: кровля протекает, деревянные окна прогнили, требуется ремонт крылец. Всё это власти обещают исправить в 2017 году.

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