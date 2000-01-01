В Кузбассе продолжается судебный процесс по делу бывшего главы Прокопьевска Валерия Гаранина. На заседании 8 февраля защита обвиняемого выступила с ходатайством признать собранные доказательства недопустимыми.

Защита считает, что порядок сбора доказательств был нарушен. На заседании в Центральном районном суде Прокопьевска был объявлен перерыв до 14 февраля. Ходатайство ещё не разрешено, — рассказала «Сибдепо» старший помощник прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич.

Напомним, бывший градоначальник обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями. По версии следствия, в 2010 году он купил квартиру на бюджетные деньги. Валерий Гаранин перечислил на банковский счёт своей знакомой 2 миллиона 400 тысяч рублей из городского бюджета. При этом рыночная стоимость квартиры составляла 1 миллион 395 тысяч рублей. В результате городскому бюджету был причинён ущерб на сумму более 1 миллиона рублей.

В сентябре 2016 года глава Прокопьевска написал заявление об отставке от занимаемой должности по состоянию здоровья.

Первое заседание суда по делу экс-мэра Прокопьевска состоялось 24 января. Как ранее сообщал ВашГород.ру, Валерий Гаранин своей вины не признал.