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В Кузбассе штормовое предупреждение

Защита экс-мэра Прокопьевска заявила о нарушениях в сборе доказательств

09 февраля 08:00
3579
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kuzinfo.ru

В Кузбассе продолжается судебный процесс по делу бывшего главы Прокопьевска Валерия Гаранина. На заседании 8 февраля защита обвиняемого выступила с ходатайством признать собранные доказательства недопустимыми.

Защита считает, что порядок сбора доказательств был нарушен. На заседании в Центральном районном суде Прокопьевска был объявлен перерыв до 14 февраля. Ходатайство ещё не разрешено, — рассказала «Сибдепо» старший помощник прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич.

Напомним, бывший градоначальник обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями. По версии следствия, в 2010 году он купил квартиру на бюджетные деньги. Валерий Гаранин перечислил на банковский счёт своей знакомой 2 миллиона 400 тысяч рублей из городского бюджета. При этом рыночная стоимость квартиры составляла 1 миллион 395 тысяч рублей. В результате городскому бюджету был причинён ущерб на сумму более 1 миллиона рублей.

В сентябре 2016 года глава Прокопьевска написал заявление об отставке от занимаемой должности по состоянию здоровья.

Первое заседание суда по делу экс-мэра Прокопьевска состоялось 24 января. Как ранее сообщал ВашГород.ру, Валерий Гаранин своей вины не признал.

Комментарии 2
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Пенсионер
7 0
Это же сколько народа не занимающегося непосредственной работой на бюджете сидит!
- Старший помощник по работе со СМИ... Подразумевается наличие просто помощников и младших помощников по работе со СМИ. На сколько помню у коммунистов подобных единиц не было, без них прекрасно обходились.
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Ветеран труда.
0 0
Конечно защита будет изыскивать подходящий метод замыливания уголовного дела. Это же "чиновника судят". Конституция нынешними демократами извращена. Чиновники, слуги закона идут на сделку совести, чести за наличный расчёт. Это уже всем известно и не первый подобный суд с чиновником из власти.
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