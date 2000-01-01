ВашГород.ру продолжает рубрику «Цена дня». Мы поможем новокузнечанам определиться, какие товары в каких магазинах города выгоднее покупать. Для этого журналисты заходят в несколько торговых точек и рассказывают о стоимости определённых товаров.
В наше поле зрения попало молоко. Новокузнецкие магазины закупают его у разных производителей — местных и из других регионов, и цены на продукцию неодинаковы.
Журналисты ВашГород.ру решили взять популярное молоко, которое продают почти в каждой точке — «Простоквашино» в бутылках, 2,5% жирности.
В списке из посещённых нами магазинов самое дешёвое молоко этой марки в «Ашане» (Доз, 10а) — всего 53 рубля 10 копеек. Немногим дороже молоко «Простоквашино» в «Ярче» в Новобайдаевке (Шахтёров, 34а) — 53 рубля 90 копеек.
В «Марии-Ра» на вокзале (Металлургов, 2) цена выше на 10 рублей. Там полезный продукт можно купить за 63 рубля. Недалеко ушёл «Ярче» на Доме Быта (Бардина, 42) с ценой 64 рубля 70 копеек.
Отметим, стоимость молока оценивалась с 6 по 8 февраля.
мы то уже давно перешли на брюкковское..по дороже, но и жирность 3,5. натуральное- правда храниться конечно не долго- но так, а как иначе то-либо либо
Для карт пюре берем дешевое Белый Замок.
На детях не экономим - покупаем только Родную Землю.
ВГ, выскажусь в этой теме и не по теме...В очередной раз Вы поменяли дизайн сайта, зачем? Информационную площадь сократили, зато место под рекламу отвели от души. Проблема о которой я говорил, про подпись до сих пор не решена,аватарки сократили так что рассмотреть можно только под увеличительным стеклом. Может уже хватит убивать ресурс в угоду бизнесу? Реклама это хорошо, но всего должно быть в меру. Каждый день через новость идут рекламные статьи - филадельфия, коворкинг. Не знаю как остальные читатели, но я сюда захожу читать и обсуждать новости, и каждое изменение дизайна сайта меня совсем не радуют, как постоянного читателя.Как то так...