ВашГород.ру продолжает рубрику «Цена дня». Мы поможем новокузнечанам определиться, какие товары в каких магазинах города выгоднее покупать. Для этого журналисты заходят в несколько торговых точек и рассказывают о стоимости определённых товаров.

В наше поле зрения попало молоко. Новокузнецкие магазины закупают его у разных производителей — местных и из других регионов, и цены на продукцию неодинаковы.

Журналисты ВашГород.ру решили взять популярное молоко, которое продают почти в каждой точке — «Простоквашино» в бутылках, 2,5% жирности.

В списке из посещённых нами магазинов самое дешёвое молоко этой марки в «Ашане» (Доз, 10а) — всего 53 рубля 10 копеек. Немногим дороже молоко «Простоквашино» в «Ярче» в Новобайдаевке (Шахтёров, 34а) — 53 рубля 90 копеек.

В «Марии-Ра» на вокзале (Металлургов, 2) цена выше на 10 рублей. Там полезный продукт можно купить за 63 рубля. Недалеко ушёл «Ярче» на Доме Быта (Бардина, 42) с ценой 64 рубля 70 копеек.

Отметим, стоимость молока оценивалась с 6 по 8 февраля.