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Цена дня в Новокузнецке: молоко

09 февраля 09:33
1501
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kakprosto.ru

ВашГород.ру продолжает рубрику «Цена дня». Мы поможем новокузнечанам определиться, какие товары в каких магазинах города выгоднее покупать. Для этого журналисты заходят в несколько торговых точек и рассказывают о стоимости определённых товаров.

В наше поле зрения попало молоко. Новокузнецкие магазины закупают его у разных производителей — местных и из других регионов, и цены на продукцию неодинаковы.

Журналисты ВашГород.ру решили взять популярное молоко, которое продают почти в каждой точке — «Простоквашино» в бутылках, 2,5% жирности.

В списке из посещённых нами магазинов самое дешёвое молоко этой марки в «Ашане» (Доз, 10а) — всего 53 рубля 10 копеек. Немногим дороже молоко «Простоквашино» в «Ярче» в Новобайдаевке (Шахтёров, 34а) — 53 рубля 90 копеек.

В «Марии-Ра» на вокзале (Металлургов, 2) цена выше на 10 рублей. Там полезный продукт можно купить за 63 рубля. Недалеко ушёл «Ярче» на Доме Быта (Бардина, 42) с ценой 64 рубля 70 копеек.

Отметим, стоимость молока оценивалась с 6 по 8 февраля.

Комментарии 10
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Анонимус
20 3
Простоквашино трудом молоком даже назвать. Эта жидкость может хранятся несколько недель и даже не прокиснуть. Если уж пошло, нормальное молоко сейчас трудно в деревнях найти, даже там разбадяживать начинают.
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Дон Хенаро 37157
19 2
ВГ, выскажусь в этой теме и не по теме...В очередной раз Вы поменяли дизайн сайта, зачем? Информационную площадь сократили, зато место под рекламу отвели от души. Проблема о которой я говорил, про подпись до сих пор не решена,аватарки сократили так что рассмотреть можно только под увеличительным стеклом. Может уже хватит убивать ресурс в угоду бизнесу? Реклама это хорошо, но всего должно быть в меру. Каждый день через новость идут рекламные статьи - филадельфия, коворкинг. Не знаю как остальные читатели, но я сюда захожу читать и обсуждать новости, и каждое изменение дизайна сайта меня совсем не радуют, как постоянного читателя.Как то так...
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petr
4 0
Простоквашино трудом молоком даже назвать. Эта жидкость может хранятся несколько недель и даже не прокиснуть. Если уж пошло, нормальное молоко сейчас трудно в деревнях найти, даже там разбадяживать начинают.
ну народ берет это. еще и хуже берут.
мы то уже давно перешли на брюкковское..по дороже, но и жирность 3,5. натуральное- правда храниться конечно не долго- но так, а как иначе то-либо либо
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Ольга
5 2
А мы Славино берем по 30 рублей. Вкусное и срок хранения 5 суток, значит без консервантов.
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z
0 0
Вот только до снашана еще доехать надо, а марийка под боком.
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"
3 0
Почему цены в магазинах одной сети разные, через 500 метров на тот же товар цена на 10-15% больше?!
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Мила
2 1
Уже как пол года пьем только молоко Родная Земля. Идеальное соотношение цена -качество. Наше любимое - молоко жирность более 3.4 % - 4%. Оно как в детстве вкусное.
Для карт пюре берем дешевое Белый Замок.
На детях не экономим - покупаем только Родную Землю.
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(
1 0
А мы в Ленте берем с заканчивающимся сроком годности, со скидкой 50%. То же молоко и выпиваем сразу. Покупайте хоть за сто рублей. Без лоха жизнь плоха
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Виталя
0 0
Дон Хенаро:
ВГ, выскажусь в этой теме и не по теме...В очередной раз Вы поменяли дизайн сайта, зачем? Информационную площадь сократили, зато место под рекламу отвели от души. Проблема о которой я говорил, про подпись до сих пор не решена,аватарки сократили так что рассмотреть можно только под увеличительным стеклом. Может уже хватит убивать ресурс в угоду бизнесу? Реклама это хорошо, но всего должно быть в меру. Каждый день через новость идут рекламные статьи - филадельфия, коворкинг. Не знаю как остальные читатели, но я сюда захожу читать и обсуждать новости, и каждое изменение дизайна сайта меня совсем не радуют, как постоянного читателя.Как то так...
ну без рекламы ты вообще тут ничего не прочитаешь. а вот по поводу смены дизайна согласен - зачем? буквы пляшут. редактор пьяный там что ли?
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