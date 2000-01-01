Калифорния, Юта, Теннеси, Техас, Масачусетс, Висконсин, Невада, Гавайи, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Детройт, Денвер, Филадельфия… Это не урок географии в американском колледже, посвящённый штатам и городам США. Это просто названия роллов. Самые знаменитые из них — «Калифорния» и «Филадельфия» — даже популярнее японских маков, от которых они и берут свою историю. ВашГород.ру объехал весь Новокузнецк, чтобы найти рецепт лучшей «Филадельфии» в нашем городе, а заодно открыть секреты этой удивительной «японско-американской» кухни. Благо, что с доставкой, что с заведениями, которые их катают, проблем никаких… И кто сказал, что рай на земле невозможен? А вы попробуйте!

Суши-бар «Manhattan»

Суши и роллы такими, какими мы их знаем и едим, появились в XIX веке в городке Эдо, как тогда именовался Токио. Чтобы удивить чем-нибудь этаким своего господина, японский повар по имени Джохей (а на фамилии в период Эдо имели право только самураи) слепил из риса небольшой колобок, добавил чуть-чуть японского хрена-васаби и накрыл это нехитрое кулинарное произведение кусочком сырой рыбы. Оказалось очень вкусно!

Суши-бар Manhattan специализируется не только на суши — в здешнем меню есть и европейские блюда, а также итальянская и паназиатская кухня. Однако именно блюд японской кухни здесь на любой вкус — более 100 вариантов роллов, гунканов и нигири с американскими и японскими названиями (хоть географию изучай!). И знаменитая «Филадельфия» занимает среди них достойное место — в меню представлено три разных вида этого простого, но очень вкусного ролла. Можно попробовать «Филадельфию» с лососем и сливочным сыром. Есть варианты с добавлением свежего огурца или лука.

Вес без тары, с учётом имбиря, васаби и соевого соуса: 504 г.

Цена: 290 рублей.

Группа ВКонтакте: vk.com/nk_manhattan

Магазин японской кухни Sushi Express

Морская рыба содержит вещества, развивающие умственную деятельность и улучшающие работу сердечнососудистой системы. Рис богат клетчаткой, благотворно действующей на пищеварительный процесс. Нори — это почти что чистый йод, считающийся очень полезным для здоровья человека… А в своём целом виде — в виде ролла — они способствуют снижению веса и являются естественными антидепрессантами. Так говорят диетологи и даже учёные!

Магазин японской кухни Sushi Express готовит исключительно суши, гунканы, нигири и более 100 различных видов роллов — классические, горячие, запечённые, сладкие. Естественно, здесь просто не могут не предлагать «Филадельфию». Этот ролл представлен в здешнем меню в двенадцати вариантах — классика со слабосолёным лососем и сливочным сыром, «Филадельфия» с лососем, сыром и огурцом, «Филадельфия» с лососем, сыром и зелёным луком, «Филадельфия» с лососем, сыром и красной икрой и т. д.

Вес без тары, с учётом имбиря, васаби и соевого соуса: 438 г.

Цена: 264 рублей.

Группа ВКонтакте: vk.com/sushi_express 42

Сеть магазинов Суши WOK

Автором первой «Филадельфии» стал обычный сушист-японец, который в 70-х годах прошлого века работал в ресторанчике американского городка Филадельфия и использовал для приготовления своих роллов местный сливочный сыр с одноименным названием. Это он придумал прятать нори, которую ну никак не хотели есть ковбои, под нежным филе лосося. Изначально «Филадельфия» состояла только из нескольких слабосолёных лососевых слоёв, круглозёрного риса, нори и сыра «Филадельфия». В дальнейшем традиционный рецепт приготовления этого ролла был изменён. В него стали добавлять и другие продукты — например, кусочки свежего хрустящего огурчика, авокадо, икру летучей рыбы. И сегодня «Филадельфию» знают все (а не только учителя географии)!

Сеть магазинов Суши WOK — первая компания в России, работающая в формате take-away, который специализируется на системе «готовые блюда на вынос». Блюд самых разных кухонь здесь удивительное разнообразие и к тому же тут можно прикупить все необходимые ингредиенты для приготовления суши, роллов и лапши в домашних условиях. Только одной «Филадельфии» в здешнем меню представлено более десяти видов — «классика» с лососем, сливочным сыром и огурцом, «шик» с лососем, сыром, огурцом, авокадо и икрой масаго, «абсолют» с лососем, сыром, авокадо, огурцом и краб-кремом, а также «Филадельфия» с масаго и «Филадельфия» в масаго, «Филадельфия» с авокадо и «Филадельфия» с крабом, «Филадельфия» с креветками, «Филадельфия» с мидиями и «Филадельфия» с угрём.

Вес: от 192 до 237 г.

Цена: от 199 до 285 рублей.

А «Филадельфия Гранд» стоимостью 385 рублей весит 322 грамма с учётом имбиря и васаби.

Сайт: sushiwok.ru

Бар Doski

Повальная мода на суши шла к нам, как ни странно, окольными путями — через запад на восток. Сначала в тренде оказались японские жёны — достаточно вспомнить Йоко Оно, супругу битловского идола… Потом — японская кухня. Когда рухнул железный занавес, защищавший бывший соцлагерь от тлетворного западного влияния, Америка и Европа уже крепко сидели на суши. Естественно, этот кулинарный «наркотик» пошёл в славянские страны, дошёл до Москвы и уже оттуда просочился в провинцию, а в нашей империи всё и всегда, кроме Москвы, провинция!

Бар Doski — атмосферное заведение и разнообразная кухня с десятками видов салатов, супов, закусок, горячего и десертов, стейков, шашлыков, бургеров, паст и пицц. Японская кухня в здешнем меню тоже представлена — правда, всего в шести вариантах. Но два из них — это знаменитая «Филадельфия» — причём в оригинальном исполнении! Интересный вариант — «Филадельфия» с огурцом и сыром, обёрнутая сёмгой. А можно попробовать и вовсе необычную «Филадельфию Блэк» — запечённый ролл с огурцом, сыром, филе семги и соусом спайси, украшенный белым и чёрным кунжутом.

Вес без тары, с учётом имбиря, васаби и соевого соуса: 460 г.

Цена: 100−160 руб.

Группа ВКонтакте: vk.com/bardoski42