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В Кузбассе штормовое предупреждение

«Люди порой хуже животных» — волонтёр общества «Кот и Пёс»

09 февраля 10:49
6570
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Алёна Чеботарёва

Почти каждому новокузнечанину знакомо некоммерческое общество «Кот и Пёс». В соцсетях мы регулярно делаем репосты записей общества о пристрое «бездомышей». Отношение к зоозащитникам в городе неоднозначное: некоторые одобряют помощь котам и собакам, регулярно вносят пожертвования и ищут для них дом, другие заявляют, что «лучше бы людям помогали».

Как сами волонтёры относятся к неодобрению, сколько времени у них отнимает помощь животным и на чьей совести брошенные коты и собаки, журналисты ВашГород.ру узнавали у волонтёра «Кота и Пса» Алёны Чеботарёвой.

ВГ: Алёна, в группе общества «Кот и пёс» регулярно появляются ваши посты с просьбой о помощи брошенным кошкам и собакам. Сколько подопечных вы сейчас курируете?

Алёна: Сейчас на моём кураторстве 11 подопечных, это кошки и коты. Собаками я занимаюсь очень редко, преимущественно в летний период, когда погодные условия позволяют временно поместить собаку в летнем доме. У нас есть в группе волонтёры, которые занимаются непосредственно собаками, имеющие навыки и опыт их воспитания и содержания.

ВГ: Что входит в ваши обязанности?

Алёна: Как куратор, я решаю абсолютно все вопросы, касающиеся подопечного животного. Это первичный осмотр в клинике, приобретение необходимых лекарств и средств внешней обработки, перевозка животного, обеспечение питанием и предметами первой необходимости (лоток, наполнитель, миски и так далее). Я занимаюсь последующим пиаром и отслеживанием судьбы пристроенного в семью животного по договору дарения. А также я веду сбор пожертвований, составляю финансовые и авансовые отчёты по каждому животному.

ВГ: Расскажите, что привело вас к тому, чтобы стать волонтёром. Как к этому относятся родные и друзья?

Алёна: Втянулась я в волонтёрское дело, можно сказать, случайно. Два года назад пристроила серенького котёнка в частный сектор через группу общества во «ВКонтакте». Через несколько дней появилось объявление в группе, что в том же частном секторе у помоек обитает серый котёнок. Я поехала на разведку… А там не котёнок, а взрослая кошка в ужасном состоянии. Ну как тут уехать и забыть? Забрала, вылечила, пока лечила, узнала, как в группе работать и что делать.

Так всё и началось. Я увидела, что у меня есть возможности помогать бездомным животным и эти возможности я хочу и могу использовать. С тех пор волонтёрская деятельность — это неотъемлемая часть моей жизни, которая отнимает у меня столько времени, сколько на это потребуется, несмотря на морозы, усталость, время суток и другие обстоятельства. Уделять какое-то конкретное количество времени волонтёрской деятельности невозможно. Когда на кону жизнь несчастного животного, не думаешь о времени.

К сожалению, среди моих друзей нет ни одного, кто меня бы понимал. Подруги давно нарожали детей и для них нет ничего важнее детей. Но я не расстроилась, нашла себе единомышленников в обществе. Родные также не понимают мою деятельность, но и это меня не останавливает ни на шаг. Как говорится: каждому своё!

ВГ: Большое количество «бездомышей» в Новокузнецке на совести безответственных хозяев, или животные просто быстро размножаются?

Алёна: Безусловно, бродячие животные на совести людей. К сожалению, большинство людей рассуждают сами как животные, руководствуясь инстинктами: кошка должна стать матерью, кота нельзя лишать «достоинства», есть зов природы… В 21-м веке пора уже мыслить по-другому и посмотреть на этот вопрос трезво!

Также нельзя не отметить «заслуги» разведенцев и заводчиков, делающих на разведении животных бизнес. Большая часть их помётов рано или поздно оказываются бездомными, плодясь и размножаясь. С таким подходом и такой безответственностью в мире никогда ничего не изменится.

ВГ: Как быстро ваши подопечные оправляются от улицы и снова начинают доверять людям?

Алёна: В этом вопросе всё индивидуально. В среднем, на адаптацию животного нужно 3−5 дней. Но бывают очень сложные случаи, когда животное было жертвой человеческих рук, испытав сильнейший стресс и страх. Тогда его адаптация может длиться в течение года. Нужно ещё учитывать те условия, в которых животное находится: место адаптации, наличие других животных, условия содержания. К сожалению, мы не всегда располагаем идеальными условиями для этого. Приходится довольствоваться тем, что имеем.

ВГ: Как часто горожане забирают домой животных из общества?

Алёна: Сложно ответить однозначно на этот вопрос. Животные пристраиваются, но не с такой частотой, как хотелось бы. Тому есть ряд причин, например, недостаточно ответственные люди. Перед отдачей животного мы общаемся с потенциальными хозяевами, выясняем интересующие вопросы, проверяем на предмет достоверности предоставленную информацию.

Также тот факт, что наши подопечные все стерилизованные или кастрированные, многих не устраивает. И самая банальная причина: хотим породистых!

ВГ: Деятельность зоозащитников обычно оценивают неоднозначно. Есть как и сторонники, так и противники, заявляющие, что «лучше бы людям помогали»…

Алёна: На заявление «лучше бы людям помогали» у меня всегда один вопрос: «А чем лучше-то?» Людей не выкидывают в подвалы, их детей не продают ради бизнеса, людей не отстреливают и не ведут массовую травлю против них… Можно продолжать бесконечно.

Люди порой хуже животных, они так же способны гадить где угодно и быть разносчиками инфекций, они воруют и убивают осознанно! Люди всегда могут заработать себе на хлеб руками и ногами или обратиться за помощью в соответствующие органы. А животные куда? Что они могут? Кто поможет им? Люди сами себе творцы судьбы. Поэтому, пока я жива, я буду помогать животным.

ВГ: В целом, новокузнечане настроены положительно или отрицательно к помощи бездомным кошкам и собакам?

Алёна: Оценила бы настрой как 30/70. 30% - те, кто хотят, могут и помогают бездомным животным: предоставляют временное жильё, помогают материально, подключают знакомых, дают советы и прочее. А 70% - это те, которым вроде бы жалко животных и помочь они могут, но не делают этого в силу лени, занятости, неосведомлённости о деятельности общества или собственного менталитета.

ВГ: Как вы считаете, что стоит улучшить в городе для защиты бездомных животных?

Алёна: Для частичного решения данного вопроса, безусловно, актуально помещение под приют бездомных животных. Не помешало бы и содействие местных администраций для предотвращения размножения кошек и собак (стерилизация и кастрация), так как финансово это очень накладно, даже для тех людей, которые вносят пожертвования.

Но, повторюсь — это частичное решение проблемы. Если подходить глобально к вопросу защиты бездомных животных, то в первую очередь не нужно допускать вообще, чтобы животное стало бездомным. Нужно применять к людям, которые содействуют распространению «бездомышей», административные и уголовные наказания.

А во-вторых, нужно значительно ужесточить наказания за жестокое обращение с животными. Запретить всякий бизнес по их умышленному разведению. И не мешало бы провести ликбез с людьми на предмет того, что животное в доме — это не забава для детей, это не предмет для «понтов» на улице и прочее. Животное в доме — это такой же член семьи, которому нужно внимание, забота и отношение, как и другим родственникам!

Комментарии 42
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Ирина
31 0
Все точно сказано!
Про стерилизацию вообще отдельная тема. Постоянно слышишь от знакомых, ой, кошка просит кота, достала уже, орет. Или кот, всю квартиру уже обметил. Так стерилизуйте животных, в чем проблема? На что в ответ слышишь какое-то несвязное мычание, люди сами придумывают отговорки своему бездействию. Стерилизовал- избавил себя от проблем и не плодишь очередных бездомных животных.
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Ольга
19 0
Вопрос стерилизации решил бы 50-80% бездомных животных, но когда говоришь людям про стерилизацию, ответ обычно: "Жалко", это значит жалко денег в первую очередь, жалко времени на уход после операции. и в последнюю очередь жалко животное, которое лишают природных радостей. А куда девать потомство, никто не думает, раздадим в первые попавшиеся руки и забудем.
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Михаил
8 13
А причем тут заводчики собак?
Знаете, я вот как владелец и заводчик могу сказать, что бегающих по улице собак своей породы я не вижу, может конечно стоимость щенка в 25-40тыс останавливает людей от того, чтобы его выкинуть.
Чаще на улице мы видим дворню, которую многие летом берут "дачу охранять" а осенью отпускают на "все четыре стороны".
Поэтому слова насчет "плохих заводчиков" немного громкие и не обоснованные.
А вот само общество "Кот и Пес" периодически творит такие вещи, что становится немного страшно за людей, которые возьмут собаку или кошку из рук этого общества.
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жительница
18 0
Я бы таких хозяев, которые выбрасывают своего питомца на улицу, самих выбрасывала, хотя бы на несколько дней,чтобы они поняли, что значит улица после теплого дома. Во всем виноваты эти не люди,выбрасывающие своих "любимых питомцев".
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Анжелика
9 0
А причем тут заводчики собак?
Знаете, я вот как владелец и заводчик могу сказать, что бегающих по улице собак своей породы я не вижу, может конечно стоимость щенка в 25-40тыс останавливает людей от того, чтобы его выкинуть.
Чаще на улице мы видим дворню, которую многие летом берут "дачу охранять" а осенью отпускают на "все четыре стороны".
Поэтому слова насчет "плохих заводчиков" немного громкие и не обоснованные.
А вот само общество "Кот и Пес" периодически творит такие вещи, что становится немного страшно за людей, которые возьмут собаку или кошку из рук этого общества.
Михаил, это хорошо, что Вы заводчик ответственный, но сколько безответственных, думающих лишь о наживе. Так что слова совсем не громкие, к сожалению. И кстати, было бы очень интересно узнать о вещах, к-е периодически творит общество и из-за которых страшно за людей (с Ваших слов)? Потому как, я за два года знакомства с данной группой в ВК, страшного не наблюдала, разве что ругательства в адрес безответственных хозяев. Ну так тут заругаешься и заорешь поневоле, работая с бездомышами, видя их жалкое состояние и бесчувственность многих граждан. Прошу, расскажите (а то я и сама взяла оттуда котейку и никакой опасности не чувствую)
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Елена
4 0
А причем тут заводчики собак?
Знаете, я вот как владелец и заводчик могу сказать, что бегающих по улице собак своей породы я не вижу, может конечно стоимость щенка в 25-40тыс останавливает людей от того, чтобы его выкинуть.
Чаще на улице мы видим дворню, которую многие летом берут "дачу охранять" а осенью отпускают на "все четыре стороны".
Поэтому слова насчет "плохих заводчиков" немного громкие и не обоснованные.
А вот само общество "Кот и Пес" периодически творит такие вещи, что становится немного страшно за людей, которые возьмут собаку или кошку из рук этого общества.
Михаил, можно поподробнее пожалуйста о том, что может быть с животным из котопеса???присматриваю там себе питомца,
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Элина
12 0
А причем тут заводчики собак?
Знаете, я вот как владелец и заводчик могу сказать, что бегающих по улице собак своей породы я не вижу, может конечно стоимость щенка в 25-40тыс останавливает людей от того, чтобы его выкинуть.
Чаще на улице мы видим дворню, которую многие летом берут "дачу охранять" а осенью отпускают на "все четыре стороны".
Поэтому слова насчет "плохих заводчиков" немного громкие и не обоснованные.
А вот само общество "Кот и Пес" периодически творит такие вещи, что становится немного страшно за людей, которые возьмут собаку или кошку из рук этого общества.
Для Михаила (коммент 12^14)
Какие "такие" вещи творит общество "Кот и пес" ? поясните, пожалуйста?! я взяла собаку в этом сообществе. не породистую. не за 40 тыщ., чтоб потом этим фактом гордится. а метиса кого-то с кем-то. и не жалею. моя девочка не хуже ваших дорогих/породистых. самая умная, воспитанная и любимая. я не "атрибут" приобретала, а компаньона.
и в сообществе-нормальные, адекватные люди, "Болеющие" за судьбу пристраиваемого животного. зачем намекать на что-то гадостное, если сами не в теме?!
и про заводчиков все верно сказано-речь идет о горе-разведенцев, которые сводят животных, а потом пишут на "Авито: продам собачку/кошечку не дорого. без документов но очень породистая/почти породистая. вот от них та самая "дворня" и появляется на улице.
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Алёна
8 0
Михаил, можно поподробнее пожалуйста о том, что может быть с животным из котопеса???присматриваю там себе питомца,
Елена, я источник этой статьи. И этот Миша ничего вам не ответит, потому что отвечать нечего. Он скорее из тех, кто категорически против кастрации и стерилизации, т.к., как мужик, он примеряет всё на себе, в частности кастрацию. Вот и всё, что он в принципе может написать....Могу вам посоветовать передержки для подбора питомца.
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*
1 0
Елена, я источник этой статьи. И этот Миша ничего вам не ответит, потому что отвечать нечего. Он скорее из тех, кто категорически против кастрации и стерилизации, т.к., как мужик, он примеряет всё на себе, в частности кастрацию. Вот и всё, что он в принципе может написать....Могу вам посоветовать передержки для подбора питомца.
Я думаю, что Михаил намекает, что волонтеры переживают и беспокоят хозяев вопросами, как себя чувствует питомец, в каком он состоянии и т д. Но это правильный подход, особенно после истории с хабаровскими живодерками, которые творили ужасы с существами и так немало обиженными людьми. ((((
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Я
1 7
Иногда "котопесы" уж сильно придираются к будущим хозяевам, вот недавно в контакте было обсуждение возраста (60-летняя женщина им показалась старой для того, чтобы взять к себе котенка). При этом ладно бы хоть как-то уважительнее общались, а то чет совсем перегибают порой. Людей тоже уважать надо. Все-таки это же вы "котопесы" заинтересованы в пристройстве животного. С таким подходом ваши подопечные будут у вас надолго на передержках. Бедные соседи - это ж только представьте...в наших квартирах десяток кошек или собак....
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Михаил
1 2
Елена, я источник этой статьи. И этот Миша ничего вам не ответит, потому что отвечать нечего. Он скорее из тех, кто категорически против кастрации и стерилизации, т.к., как мужик, он примеряет всё на себе, в частности кастрацию. Вот и всё, что он в принципе может написать....Могу вам посоветовать передержки для подбора питомца.
Алёна.
У меня дома 2 стерилизованные *** в возрасте 12 и 5 лет и кастрированный кобель в возрасте 8 лет.
Давайте не будем грести всех под одну гребенку, хорошо.
Мужик мужиком, а здоровье моих собак важнее всего.

А вот насчет раздачи собак "на ваших ярмарках", есть у меня информация от первоисточников, что несколько лет назад, члены вашего клуба привели в арендуемое для ярмарки помещение 3 щенков больных интеритом. Очень мило.

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Михаил
0 2
Для Михаила (коммент 12^14)
Какие "такие" вещи творит общество "Кот и пес" ? поясните, пожалуйста?! я взяла собаку в этом сообществе. не породистую. не за 40 тыщ., чтоб потом этим фактом гордится. а метиса кого-то с кем-то. и не жалею. моя девочка не хуже ваших дорогих/породистых. самая умная, воспитанная и любимая. я не "атрибут" приобретала, а компаньона.
и в сообществе-нормальные, адекватные люди, "Болеющие" за судьбу пристраиваемого животного. зачем намекать на что-то гадостное, если сами не в теме?!
и про заводчиков все верно сказано-речь идет о горе-разведенцев, которые сводят животных, а потом пишут на "Авито: продам собачку/кошечку не дорого. без документов но очень породистая/почти породистая. вот от них та самая "дворня" и появляется на улице.
Элина. Я разве сказал, что плохо иметь дома собаку "дворянских кровей"?? У моих соседей такие собаки, у меня у самого в детстве была "дворняжка" и это отличные собаки.
И не одна из восьми моих собак не является "атрибутом" в моем доме. Я каждую люблю, холю и лелею.

А насчет адекватности и судьбы, почему то когда я позвонил и сказал, что нашел 2 щенков в 25 градусный мороз, мне мягко намекнули, что можете оставить их там где нашли или подождите часов 5-6 пока кто то там освободится и возможно приедет.
В финале сам нашел куда отвезти собак и сейчас они радостные и главное живые.

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Вот так
2 0
Я бы таких хозяев, которые выбрасывают своего питомца на улицу, самих выбрасывала, хотя бы на несколько дней,чтобы они поняли, что значит улица после теплого дома. Во всем виноваты эти не люди,выбрасывающие своих "любимых питомцев".
Я бы, я бы...
Вот так все причитают, друг друга заклинают, уговаривают, но НИ ОДНОГО выбросившего своего пса так и не назвали!
А потому что их практически нет!
Практически все хозяева собак в частном секторе. когда у них начинается гон, выпускают их на временную свободу. И собачьи свадьбы носятся где попало, в конце концов сучка брюхатится, щенится где найдет место. Щенки, если успеют подрасти до холодов, вливаются в ряды бродячих стай. Стаи к зиме перебираются ближе к помойным бакам в городах, пугая, иногда кусая людей. Практически все они страдают разными болезнями, разносят паразитов.
Одна сучка может приносить помет 3-4 раза в год, от 3 до 7 голов. Вот и думайте как с этим бороться!
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Михаил
0 2
Михаил, это хорошо, что Вы заводчик ответственный, но сколько безответственных, думающих лишь о наживе. Так что слова совсем не громкие, к сожалению. И кстати, было бы очень интересно узнать о вещах, к-е периодически творит общество и из-за которых страшно за людей (с Ваших слов)? Потому как, я за два года знакомства с данной группой в ВК, страшного не наблюдала, разве что ругательства в адрес безответственных хозяев. Ну так тут заругаешься и заорешь поневоле, работая с бездомышами, видя их жалкое состояние и бесчувственность многих граждан. Прошу, расскажите (а то я и сама взяла оттуда котейку и никакой опасности не чувствую)
Разруха, она не в клозетах, она в головах.

А что насчет сборов средств на собак, которые не приходят к этим собакам?
Скажите что такого не было не разу? Было, лично знаком с ветврачами, которые лечили собак на которых был объявлен сбор денег в группе ВК "Кот и Пес" и в финале денег не было, а перечисления были.
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Кэт
13 0
Ох, иногда мне как члену общества очень хочется, чтобы о нас вообще ничего не писали, ибо сразу начинается а вот то было, то было. Да, ошибок у нас было моооореее. Но только все помнят, что хорошо все только у тех, кто ничего не делает. Не перечисления средств тоже были, но только с одной клиникой, ибо с выставленными непомерными счетами и самостоятельной записью не известных нам животных в наш долг мы были не согласны. Интеритные щенки на ярмарках тоже были, НО приносили их сторонние люди с улиц в неявный период болезни. И надо понимать, что членов ОЗЖ в городе 30 штук, остальные все вольные волонтеры, которые может один раз проявились и пропали, за их действиямы отвечать не можем, хотя все их промахи вещают на несчастные три буквы ОЗЖ.
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Анжелика
3 0
Разруха, она не в клозетах, она в головах.

А что насчет сборов средств на собак, которые не приходят к этим собакам?
Скажите что такого не было не разу? Было, лично знаком с ветврачами, которые лечили собак на которых был объявлен сбор денег в группе ВК "Кот и Пес" и в финале денег не было, а перечисления были.
Странно, я несколько раз отправляла на кошек через офиц.карту, видела чеки по которым собирались эти средства. И сама подсчитывала для интереса сумму на закрытие. Все совпадало. А вот ящичкам-жертвенникам я не доверяю в принципе (хоть на животных хоть на людей)
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z
0 7
Ох, иногда мне как члену общества очень хочется, чтобы о нас вообще ничего не писали, ибо сразу начинается а вот то было, то было. Да, ошибок у нас было моооореее. Но только все помнят, что хорошо все только у тех, кто ничего не делает. Не перечисления средств тоже были, но только с одной клиникой, ибо с выставленными непомерными счетами и самостоятельной записью не известных нам животных в наш долг мы были не согласны. Интеритные щенки на ярмарках тоже были, НО приносили их сторонние люди с улиц в неявный период болезни. И надо понимать, что членов ОЗЖ в городе 30 штук, остальные все вольные волонтеры, которые может один раз проявились и пропали, за их действиямы отвечать не можем, хотя все их промахи вещают на несчастные три буквы ОЗЖ.
конечно, вы молодцы, кто ж спорит. Хорошее дело делаете! Лишь бы не вредили окружающим своей слишком уж сильной любовью к живности. Людей все-таки надо любить больше животных.
ответить
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Анжелика
9 0
Элина. Я разве сказал, что плохо иметь дома собаку "дворянских кровей"?? У моих соседей такие собаки, у меня у самого в детстве была "дворняжка" и это отличные собаки.
И не одна из восьми моих собак не является "атрибутом" в моем доме. Я каждую люблю, холю и лелею.

А насчет адекватности и судьбы, почему то когда я позвонил и сказал, что нашел 2 щенков в 25 градусный мороз, мне мягко намекнули, что можете оставить их там где нашли или подождите часов 5-6 пока кто то там освободится и возможно приедет.
В финале сам нашел куда отвезти собак и сейчас они радостные и главное живые.

Волонтеры имеют работу и дом и свои заботы (им не платят за их хобби-волонтерство), и не могут срываться по первому зову, как бы этого не хотелось. Плюс им надо найти передержку этим щенкам/котикам. А таких звонков за день может быть не один. Тащить домой невозможно, т.к. уже полон дом. Поэтому наверно и был дан ответ, что часов через... кто-то освободится и приедет. Если бы у нас были гос.службы, занимающиеся пристройством, с обязанностями выезжать на вызов, тогда другое дело. А ведь многие граждане считают волонтеров просто обязанными бросить все и бежать по первому звонку/письму и прочему.
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Елена
1 0
Елена, я источник этой статьи. И этот Миша ничего вам не ответит, потому что отвечать нечего. Он скорее из тех, кто категорически против кастрации и стерилизации, т.к., как мужик, он примеряет всё на себе, в частности кастрацию. Вот и всё, что он в принципе может написать....Могу вам посоветовать передержки для подбора питомца.
Спасибо большое, я знакома заочно с многими передержками-помогаю материально в меру сил,,, слежу за судьбой нескольких собак особенно пристально,, а на одну из них стою в очереди на собеседование)),и очень переживаю, что не мне она может достаться((
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Элина
3 0
Элина. Я разве сказал, что плохо иметь дома собаку "дворянских кровей"?? У моих соседей такие собаки, у меня у самого в детстве была "дворняжка" и это отличные собаки.
И не одна из восьми моих собак не является "атрибутом" в моем доме. Я каждую люблю, холю и лелею.

А насчет адекватности и судьбы, почему то когда я позвонил и сказал, что нашел 2 щенков в 25 градусный мороз, мне мягко намекнули, что можете оставить их там где нашли или подождите часов 5-6 пока кто то там освободится и возможно приедет.
В финале сам нашел куда отвезти собак и сейчас они радостные и главное живые.

во-первых я не говорила , что у Вас собаки- атрибуты. я имела в виду, что многие из тех, кто покупает элитных щенков , берут их в качестве атрибута- чем дороже, тем круче.
на счет найденных Вами щенков в мороз. Вы поймите, что "котопесы"- это добровольное сообщество неравнодушных людей, а не какая-то крутая организация. приюта в Новокузнецке нет. быстро приехать, я думаю, тоже не всегда девочки (а, в основном, волонтеры- это молодые девчонки, а на передержках- женщины-пенсионерки) могут. большинство из участников либо работающие люди, либо студенты. нет "мобильной" группы, которая только и ждет "звоночка", чтоб за животным приехать. все это делается на добровольных началах в свободное (личное) от работы/учебы время.
Очень хорошо, что Вам удалось тех щенков пристроить, т.к. , как понимаю, пристраиваются единицы, а бездомышей- много. "котопесы" за свой счет лечат, стерилизуют и кормят бездомных животных. никто их не субсидирует (кроме , опять же, добровольцев, которые жертвуют свои ден. средства). и за это им большое спасибо.
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Иона
5 1
конечно, вы молодцы, кто ж спорит. Хорошее дело делаете! Лишь бы не вредили окружающим своей слишком уж сильной любовью к живности. Людей все-таки надо любить больше животных.
А может мы сами разберёмся кого нам больше любить без ваших подсказок, ладно?? Нашёлся тут сердобол людской
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*
8 1
конечно, вы молодцы, кто ж спорит. Хорошее дело делаете! Лишь бы не вредили окружающим своей слишком уж сильной любовью к живности. Людей все-таки надо любить больше животных.
Кому надо? Вам? А я собак и кошек люблю больше, чем людей, уж не обессудьте.

Ты мне не должен ни денег, ни сердца, ни жизни.
И в любви Вечной ты тоже, прошу, не клянись мне.
Если я стану старой - найди моложе;.
Если я стану бедной - найди дороже.

Ты не срывался с цепи точно,
Чтоб до боли за меня в драку.
За что любить мне тебя больше;
Чем я любила свою собаку?
Если бы я на такси, ночью;
А ты за мной в кровь стирал лапы -
Я бы любила тебя, может,
Как я любила свою собаку.

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Алёнка
2 1
Кому надо? Вам? А я собак и кошек люблю больше, чем людей, уж не обессудьте.

Ты мне не должен ни денег, ни сердца, ни жизни.
И в любви Вечной ты тоже, прошу, не клянись мне.
Если я стану старой - найди моложе;.
Если я стану бедной - найди дороже.

Ты не срывался с цепи точно,
Чтоб до боли за меня в драку.
За что любить мне тебя больше;
Чем я любила свою собаку?
Если бы я на такси, ночью;
А ты за мной в кровь стирал лапы -
Я бы любила тебя, может,
Как я любила свою собаку.

Согласна с вами! Я же говорю: каждому - своё! Любите людей - любите, кто ж против...??????.Вот нам не надо, у нас своё мнение на этот счёт.
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Митрич
4 1
конечно, вы молодцы, кто ж спорит. Хорошее дело делаете! Лишь бы не вредили окружающим своей слишком уж сильной любовью к живности. Людей все-таки надо любить больше животных.
Нескромный вопрос: а каким образом сильная любовь к животным может повредить окружающим людям?
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Настя
1 11
Умиляет: "Подруги давно нарожали детей и для них нет ничего важнее детей. Но я не расстроилась, "
Автор, может и вам уже давно пора? А то человеческое тепло и любовь дарить некому. Жалко таких сдвинутых кошатниц. Вы сейчас молоды. Пройдут годы. А стакан воды вам кошки ваши не поднесут, пледом ноги не укроют, не обнимут и не поцелуют. Человеческие отношения должны быть дороже животных радостей.
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Я
1 1
Я бы, я бы...
Вот так все причитают, друг друга заклинают, уговаривают, но НИ ОДНОГО выбросившего своего пса так и не назвали!
А потому что их практически нет!
Практически все хозяева собак в частном секторе. когда у них начинается гон, выпускают их на временную свободу. И собачьи свадьбы носятся где попало, в конце концов сучка брюхатится, щенится где найдет место. Щенки, если успеют подрасти до холодов, вливаются в ряды бродячих стай. Стаи к зиме перебираются ближе к помойным бакам в городах, пугая, иногда кусая людей. Практически все они страдают разными болезнями, разносят паразитов.
Одна сучка может приносить помет 3-4 раза в год, от 3 до 7 голов. Вот и думайте как с этим бороться!
Как это три четыре раза в год? Собака? Вы не ошибаетесь?
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Я
6 1
Умиляет: "Подруги давно нарожали детей и для них нет ничего важнее детей. Но я не расстроилась, "
Автор, может и вам уже давно пора? А то человеческое тепло и любовь дарить некому. Жалко таких сдвинутых кошатниц. Вы сейчас молоды. Пройдут годы. А стакан воды вам кошки ваши не поднесут, пледом ноги не укроют, не обнимут и не поцелуют. Человеческие отношения должны быть дороже животных радостей.
А Вы меня тоже умиляете! Человек всегда должен быть ЧЕЛОВЕКОМ. Сострадание как к людям, так и к животным - это проявление духовности. А Вы эдак банально про стакан воды, да еще и с поучениями. УВАЖАЮ кошатниц и собачниц - это люди, которые выше многих из вас на ступенях духовной эволюции.
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читатель
5 1
Вынырнула овуль в комментах, стаканводы, детищастье, куда же без твоего ценного мнения.
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Че
8 0
А я хомяков люблю. Люди, когда им больно или плохо, могут таблетку выпить, в больницу сходить...А малыши сидят в своих клеточках, и если хозяин невнимательный, молча мучаются. Они даже от боли не кричат...Сердце рвется!!! У меня шестеро малышей:))) НЕдавно купили с дочерью мальчика в магазине - он в банке из-под "Бакуганов" сидел, ни поильника, ни кормушки, ничего. Принесли домой - оказалась глубоко беременная самочка. Благо, мы ее успели накормить и напоить - родила через 2 дня кучу малышанов, все живы. Кормили с ложечки ряженкой, чтобы было молоко. Раздали в хорошие руки часть - у нас уже была троица:))) Себе оставили того, кого избивали братья - сестры и мааааленького недокормыша. И нам так нравится наша жизнь:)
Видимо, каждому свое - кто-то людей любит, а кто-то с любовью делает лучше жизнь тех, кто помочь себе не может... Я считаю, что Котопес делает очень нужное и важное дело:))) Спасибо им:)
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Елена
2 3
Волонтёрам общества можно выразить большую благодарность за спасение животных. Единственное, что меня лично отпугивает - это обязательная стерилизация и кастрация кошек и собак. Неоднозначно отношусь к этому явлению. Считаю, что животное должно жить в том виде, в каком его создала природа. Не стоит человеку слишком рьяно вмешиваться в его эволюцию. Он и так уже натворил много бед и уничтожил десятки и сотни тысяч живых существ за всё время своего существования. Да, бывают ситуации, когда без стерилизации и кастрации не обойтись (проблемы со здоровьем или поведением домашних животных), но повально всех под нож - это перебор. Мотивация у волонтёров общества только одна - на свет появляются слишком много бездомных котят и щенят, которые погибают, умирают с голода, рыскают по помойкам, переносят болезни... А если всех кастрировать, то такого не будет. Если так смотреть на вещи, то скоро на Земле кошки и собаки вообще могут исчезнуть как вид.:) Человек не вправе решать за других живых существ, как им лучше жить. К тому же кастрация, а особенно стерилизация - не дешёвое удовольствие. Недавно коллега по работе стерилизовала кошечку - на операцию и послеоперационный уход (были осложнения) ушло около 15 тысяч. Котов-кастратов да и кошек тоже после операции нужно переводить на специальный дорогой корм. Каждый хозяин это может себе сейчас позволить? И продолжают кормить кастратов обычной пищей. Сколько я видела таких страдальцев в вет. клиниках, когда привозила своих домашних питомцев на прививки, Мочекаменная болезнь - это их бич. К тому же, нарушается обмен веществ, меняется характер. Животные становятся ленивыми, ожиревшими, похожими на диванную подушку. Куда исчезает та грация, сила, ловкость, красота, которые заложила природа в этих грациозных и гордых хищников? Это уже по большей части трусливые, вечно жующие, апатичные животные.
Сейчас у нас в семье живут двое - молодой котик и семимесячная кошечка. Пока с поведением и здоровьем на почве не стерилизации и кастрации нет. К концу года переезжаем жить за город - там кастратам вообще делать нечего. Будем брать ещё и щенка для охраны дома, обычного, не породистого. Раньше хотела обратиться в ваше общество, но лучше возьмём всё-таки другим путём, из-за обязательной кастрации.:) Предвижу возмущённые голоса: "Вот из-за таких защитников животных мы потом и вынуждены спасать бездомных животных". На мой счёт будьте спокойны. Например, всех котят, которые родили кошки наших родственников из деревни, пристроила по знакомым и без обязательной кастрации.:))) И детишек своих подопечных не оставлю на улице, а отдам в хорошие и добрые руки.
Удачи всем, а особенно братьям нашим меньшим, ведь они так зависят от нас с вами. Будем надеяться, что с каждым годом человек будет всё больше и больше понимать их и заботиться.
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Гостья из прошлого
3 1
Умиляет: "Подруги давно нарожали детей и для них нет ничего важнее детей. Но я не расстроилась, "
Автор, может и вам уже давно пора? А то человеческое тепло и любовь дарить некому. Жалко таких сдвинутых кошатниц. Вы сейчас молоды. Пройдут годы. А стакан воды вам кошки ваши не поднесут, пледом ноги не укроют, не обнимут и не поцелуют. Человеческие отношения должны быть дороже животных радостей.
А захочу ли я стакан воды? А будут ли дети рядом? Или они с другого города метнутся,что б ноги пледом мне укрыть? Бред
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z
0 3
А может мы сами разберёмся кого нам больше любить без ваших подсказок, ладно?? Нашёлся тут сердобол людской
что и следовало доказать! ))) девочка-добрячка! Смотри не заразись от кошаков глистами))))
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*
3 0
А захочу ли я стакан воды? А будут ли дети рядом? Или они с другого города метнутся,что б ноги пледом мне укрыть? Бред
Да-да, дети приедут, только чтобы наследство делить, а не стаканы носить... И такое бывает и часто.
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z
1 1
Нескромный вопрос: а каким образом сильная любовь к животным может повредить окружающим людям?
вопрос странный! Например, ваши квартирные передержки с запахом кашатины и воем собачьим ну как бы...бесят! это мягко говоря. Да и вообще доброта должна проявляться не только в любви к животным, но и в общении с окружающими людьми, а вы порой допускаете очень агрессивные реакции... так что добрыми людьми вас назвать крайне сложно, вы скорее фанатики своей идеологии, которую готовы защищать агрессией и нападками! Вам написали какие вы молодцы, но вы же не заметили этих слов))) и стали сыпать оскорблениями типа "сердобол людской", короче развивайтесь духовно, товарищи, любите ближних, а не только хвостатых! мира Вам!
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Strange
1 0
Умиляет: "Подруги давно нарожали детей и для них нет ничего важнее детей. Но я не расстроилась, "
Автор, может и вам уже давно пора? А то человеческое тепло и любовь дарить некому. Жалко таких сдвинутых кошатниц. Вы сейчас молоды. Пройдут годы. А стакан воды вам кошки ваши не поднесут, пледом ноги не укроют, не обнимут и не поцелуют. Человеческие отношения должны быть дороже животных радостей.
Какое счастье, что я не такая яжмать, как вы.
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позор вам
0 0
Какое счастье, что я не такая яжмать, как вы.
и так вы отвечаете людям, которые перечисляют вам материальную помощь! вот после высказываний здешних "котопесников" я лично больше вам не рубля не переведу!
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Лилия
2 0
Волонтёрам общества можно выразить большую благодарность за спасение животных. Единственное, что меня лично отпугивает - это обязательная стерилизация и кастрация кошек и собак. Неоднозначно отношусь к этому явлению. Считаю, что животное должно жить в том виде, в каком его создала природа. Не стоит человеку слишком рьяно вмешиваться в его эволюцию. Он и так уже натворил много бед и уничтожил десятки и сотни тысяч живых существ за всё время своего существования. Да, бывают ситуации, когда без стерилизации и кастрации не обойтись (проблемы со здоровьем или поведением домашних животных), но повально всех под нож - это перебор. Мотивация у волонтёров общества только одна - на свет появляются слишком много бездомных котят и щенят, которые погибают, умирают с голода, рыскают по помойкам, переносят болезни... А если всех кастрировать, то такого не будет. Если так смотреть на вещи, то скоро на Земле кошки и собаки вообще могут исчезнуть как вид.:) Человек не вправе решать за других живых существ, как им лучше жить. К тому же кастрация, а особенно стерилизация - не дешёвое удовольствие. Недавно коллега по работе стерилизовала кошечку - на операцию и послеоперационный уход (были осложнения) ушло около 15 тысяч. Котов-кастратов да и кошек тоже после операции нужно переводить на специальный дорогой корм. Каждый хозяин это может себе сейчас позволить? И продолжают кормить кастратов обычной пищей. Сколько я видела таких страдальцев в вет. клиниках, когда привозила своих домашних питомцев на прививки, Мочекаменная болезнь - это их бич. К тому же, нарушается обмен веществ, меняется характер. Животные становятся ленивыми, ожиревшими, похожими на диванную подушку. Куда исчезает та грация, сила, ловкость, красота, которые заложила природа в этих грациозных и гордых хищников? Это уже по большей части трусливые, вечно жующие, апатичные животные.
Сейчас у нас в семье живут двое - молодой котик и семимесячная кошечка. Пока с поведением и здоровьем на почве не стерилизации и кастрации нет. К концу года переезжаем жить за город - там кастратам вообще делать нечего. Будем брать ещё и щенка для охраны дома, обычного, не породистого. Раньше хотела обратиться в ваше общество, но лучше возьмём всё-таки другим путём, из-за обязательной кастрации.:) Предвижу возмущённые голоса: "Вот из-за таких защитников животных мы потом и вынуждены спасать бездомных животных". На мой счёт будьте спокойны. Например, всех котят, которые родили кошки наших родственников из деревни, пристроила по знакомым и без обязательной кастрации.:))) И детишек своих подопечных не оставлю на улице, а отдам в хорошие и добрые руки.
Удачи всем, а особенно братьям нашим меньшим, ведь они так зависят от нас с вами. Будем надеяться, что с каждым годом человек будет всё больше и больше понимать их и заботиться.
А мы всех кастрируем и стерилизуем и почти все мои знакомые поступают также. Стерилизация и послеоперационный уход обходится где-то в 4тыс (если без осложнений), а кастрация вообще 1000р и никакого доп.ухода не нужно. Где Ваша знакомая нашла 15тыс мне непонятно, значит либо были осложнения, либо помимо стерилки еще что-то лечили. Раньше я думала также как Вы, точнее я вообще не задумывалась о судьбе животных. А вот поучаствовав в нескольких спасениях, поняла что иначе нельзя. Именно в спасениях, а не в раздаче домашних приплодов. Когда сквозь слезы не видишь, кого несешь и только по писку понимаешь - что оно еще живо. А на дачах и в своих домах кошкам без стерилизации вообще никак. Во-первых приплод они приносят дважды в год как минимум (это я вижу по одним единственных родственникам, к-е отказались стерилизовать свою кошку, и они топят постоянно животных, некоторых я даже пыталась спасти, но им легче их утопить). Так вот Вы раздали своих котят, но знаете ли Вы судьбу каждого розданного? Вы уверены, что отслеживаете абсолютно каждого не только отданного но и их приплодов у знакомых и знакомых знакомых и приплодов тех приплодов и так далее в геометрич.прогрессии? А знакомых на всех рожденных не хватит (у моих у всех уже по 1-2). ""Животные становятся ленивыми, ожиревшими, похожими на диванную подушку. Это уже по большей части трусливые, вечно жующие, апатичные животные."" - ПРАВДА? Это Вы откуда услышали? Мои носятся так что пыль столбом. Охотятся за всем, что только движется. И толстеть им просто некогда. А драки у них не хуже чем у нестерильных, лупят жуть как друг друга, иногда и не поймешь то ли играют то ли уже всерьез. Кстати, если коты кастрированные становятся более сдержанными и спокойными, то за кошками не замечала, все также дерутся с дачными соседями, приносят мышей и ящериц. И не приносят котят. А чтобы понять требование стерилки у группы надо просто самой выходить сквозь боль и слезы несколько несчастных комочков: замученных -обмороженных -изодранных др.животными-избитых и изломанных людьми -одноглазых -с опухолями и болезнями. Ко мне именно через такое пришло понимание. Когда наревелась, насмотрелась, наголодалась (потому что кусок в горло от боли не лез и пр.) Только тогда я поняла, что животным не место на улице, а за всеми приплодными не уследишь, цепочка слишком большая. И среди пристроенных обязательно нет да окажутся безответственные хозяева, кои выбросят. Иначе бездомных просто бы не было на улицах не находите? А в группе каждый день много новых животинок появляется, вот и подумайте откуда они? Из-за ложной сердобольности. И если Вы отвечаете за своих, то не факт что другие отвечают (факт и опыт говорит что нет), группа таким образом берет на себя ответственность и правильно делает.
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Анастасия
0 0
Волонтёрам общества можно выразить большую благодарность за спасение животных. Единственное, что меня лично отпугивает - это обязательная стерилизация и кастрация кошек и собак. Неоднозначно отношусь к этому явлению. Считаю, что животное должно жить в том виде, в каком его создала природа. Не стоит человеку слишком рьяно вмешиваться в его эволюцию. Он и так уже натворил много бед и уничтожил десятки и сотни тысяч живых существ за всё время своего существования. Да, бывают ситуации, когда без стерилизации и кастрации не обойтись (проблемы со здоровьем или поведением домашних животных), но повально всех под нож - это перебор. Мотивация у волонтёров общества только одна - на свет появляются слишком много бездомных котят и щенят, которые погибают, умирают с голода, рыскают по помойкам, переносят болезни... А если всех кастрировать, то такого не будет. Если так смотреть на вещи, то скоро на Земле кошки и собаки вообще могут исчезнуть как вид.:) Человек не вправе решать за других живых существ, как им лучше жить. К тому же кастрация, а особенно стерилизация - не дешёвое удовольствие. Недавно коллега по работе стерилизовала кошечку - на операцию и послеоперационный уход (были осложнения) ушло около 15 тысяч. Котов-кастратов да и кошек тоже после операции нужно переводить на специальный дорогой корм. Каждый хозяин это может себе сейчас позволить? И продолжают кормить кастратов обычной пищей. Сколько я видела таких страдальцев в вет. клиниках, когда привозила своих домашних питомцев на прививки, Мочекаменная болезнь - это их бич. К тому же, нарушается обмен веществ, меняется характер. Животные становятся ленивыми, ожиревшими, похожими на диванную подушку. Куда исчезает та грация, сила, ловкость, красота, которые заложила природа в этих грациозных и гордых хищников? Это уже по большей части трусливые, вечно жующие, апатичные животные.
Сейчас у нас в семье живут двое - молодой котик и семимесячная кошечка. Пока с поведением и здоровьем на почве не стерилизации и кастрации нет. К концу года переезжаем жить за город - там кастратам вообще делать нечего. Будем брать ещё и щенка для охраны дома, обычного, не породистого. Раньше хотела обратиться в ваше общество, но лучше возьмём всё-таки другим путём, из-за обязательной кастрации.:) Предвижу возмущённые голоса: "Вот из-за таких защитников животных мы потом и вынуждены спасать бездомных животных". На мой счёт будьте спокойны. Например, всех котят, которые родили кошки наших родственников из деревни, пристроила по знакомым и без обязательной кастрации.:))) И детишек своих подопечных не оставлю на улице, а отдам в хорошие и добрые руки.
Удачи всем, а особенно братьям нашим меньшим, ведь они так зависят от нас с вами. Будем надеяться, что с каждым годом человек будет всё больше и больше понимать их и заботиться.
Вы тоже молодец, против кастрации. А потом эти ваши добрые руки котят и выкидывают. Или их потомство. а волонтеры подбирают, и "живодеры "такие кастрируют. Везде есть свои плюсы и минусы. но когда такое количество бездомных, травмированных и больных животных - кастрация самое верное решение.
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Анжелика
0 0
и так вы отвечаете людям, которые перечисляют вам материальную помощь! вот после высказываний здешних "котопесников" я лично больше вам не рубля не переведу!
C чего Вы взяли, что именно котопесники так отвечают, здесь могут высказываться кто угодно, не имеющие отношения к ОЗЖ "Кот и Пес". Выше уже писал один из волонтеров конкретно ОЗЖ: что членов Общества в городе 30 штук, остальные все вольные волонтеры, которые один раз проявились и пропали, мы за их действиями отвечать не можем, хотя все их промахи вещают на несчастные три буквы ОЗЖ". Так и заметки оставлять тут могут самые разные люди. Зачем вешать любую речь на волонтеров.
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Анжелика
0 0
и так вы отвечаете людям, которые перечисляют вам материальную помощь! вот после высказываний здешних "котопесников" я лично больше вам не рубля не переведу!
Кстати, у многих любителей животных есть дети, и любви хватает и на людей и на животных. Так и должно быть, считаю.
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