Почти каждому новокузнечанину знакомо некоммерческое общество «Кот и Пёс». В соцсетях мы регулярно делаем репосты записей общества о пристрое «бездомышей». Отношение к зоозащитникам в городе неоднозначное: некоторые одобряют помощь котам и собакам, регулярно вносят пожертвования и ищут для них дом, другие заявляют, что «лучше бы людям помогали».

Как сами волонтёры относятся к неодобрению, сколько времени у них отнимает помощь животным и на чьей совести брошенные коты и собаки, журналисты ВашГород.ру узнавали у волонтёра «Кота и Пса» Алёны Чеботарёвой.

ВГ: Алёна, в группе общества «Кот и пёс» регулярно появляются ваши посты с просьбой о помощи брошенным кошкам и собакам. Сколько подопечных вы сейчас курируете?

Алёна: Сейчас на моём кураторстве 11 подопечных, это кошки и коты. Собаками я занимаюсь очень редко, преимущественно в летний период, когда погодные условия позволяют временно поместить собаку в летнем доме. У нас есть в группе волонтёры, которые занимаются непосредственно собаками, имеющие навыки и опыт их воспитания и содержания.

ВГ: Что входит в ваши обязанности?

Алёна: Как куратор, я решаю абсолютно все вопросы, касающиеся подопечного животного. Это первичный осмотр в клинике, приобретение необходимых лекарств и средств внешней обработки, перевозка животного, обеспечение питанием и предметами первой необходимости (лоток, наполнитель, миски и так далее). Я занимаюсь последующим пиаром и отслеживанием судьбы пристроенного в семью животного по договору дарения. А также я веду сбор пожертвований, составляю финансовые и авансовые отчёты по каждому животному.

ВГ: Расскажите, что привело вас к тому, чтобы стать волонтёром. Как к этому относятся родные и друзья?

Алёна: Втянулась я в волонтёрское дело, можно сказать, случайно. Два года назад пристроила серенького котёнка в частный сектор через группу общества во «ВКонтакте». Через несколько дней появилось объявление в группе, что в том же частном секторе у помоек обитает серый котёнок. Я поехала на разведку… А там не котёнок, а взрослая кошка в ужасном состоянии. Ну как тут уехать и забыть? Забрала, вылечила, пока лечила, узнала, как в группе работать и что делать.

Так всё и началось. Я увидела, что у меня есть возможности помогать бездомным животным и эти возможности я хочу и могу использовать. С тех пор волонтёрская деятельность — это неотъемлемая часть моей жизни, которая отнимает у меня столько времени, сколько на это потребуется, несмотря на морозы, усталость, время суток и другие обстоятельства. Уделять какое-то конкретное количество времени волонтёрской деятельности невозможно. Когда на кону жизнь несчастного животного, не думаешь о времени.

К сожалению, среди моих друзей нет ни одного, кто меня бы понимал. Подруги давно нарожали детей и для них нет ничего важнее детей. Но я не расстроилась, нашла себе единомышленников в обществе. Родные также не понимают мою деятельность, но и это меня не останавливает ни на шаг. Как говорится: каждому своё!

ВГ: Большое количество «бездомышей» в Новокузнецке на совести безответственных хозяев, или животные просто быстро размножаются?

Алёна: Безусловно, бродячие животные на совести людей. К сожалению, большинство людей рассуждают сами как животные, руководствуясь инстинктами: кошка должна стать матерью, кота нельзя лишать «достоинства», есть зов природы… В 21-м веке пора уже мыслить по-другому и посмотреть на этот вопрос трезво!

Также нельзя не отметить «заслуги» разведенцев и заводчиков, делающих на разведении животных бизнес. Большая часть их помётов рано или поздно оказываются бездомными, плодясь и размножаясь. С таким подходом и такой безответственностью в мире никогда ничего не изменится.

ВГ: Как быстро ваши подопечные оправляются от улицы и снова начинают доверять людям?

Алёна: В этом вопросе всё индивидуально. В среднем, на адаптацию животного нужно 3−5 дней. Но бывают очень сложные случаи, когда животное было жертвой человеческих рук, испытав сильнейший стресс и страх. Тогда его адаптация может длиться в течение года. Нужно ещё учитывать те условия, в которых животное находится: место адаптации, наличие других животных, условия содержания. К сожалению, мы не всегда располагаем идеальными условиями для этого. Приходится довольствоваться тем, что имеем.

ВГ: Как часто горожане забирают домой животных из общества?

Алёна: Сложно ответить однозначно на этот вопрос. Животные пристраиваются, но не с такой частотой, как хотелось бы. Тому есть ряд причин, например, недостаточно ответственные люди. Перед отдачей животного мы общаемся с потенциальными хозяевами, выясняем интересующие вопросы, проверяем на предмет достоверности предоставленную информацию.

Также тот факт, что наши подопечные все стерилизованные или кастрированные, многих не устраивает. И самая банальная причина: хотим породистых!

ВГ: Деятельность зоозащитников обычно оценивают неоднозначно. Есть как и сторонники, так и противники, заявляющие, что «лучше бы людям помогали»…

Алёна: На заявление «лучше бы людям помогали» у меня всегда один вопрос: «А чем лучше-то?» Людей не выкидывают в подвалы, их детей не продают ради бизнеса, людей не отстреливают и не ведут массовую травлю против них… Можно продолжать бесконечно.

Люди порой хуже животных, они так же способны гадить где угодно и быть разносчиками инфекций, они воруют и убивают осознанно! Люди всегда могут заработать себе на хлеб руками и ногами или обратиться за помощью в соответствующие органы. А животные куда? Что они могут? Кто поможет им? Люди сами себе творцы судьбы. Поэтому, пока я жива, я буду помогать животным.

ВГ: В целом, новокузнечане настроены положительно или отрицательно к помощи бездомным кошкам и собакам?

Алёна: Оценила бы настрой как 30/70. 30% - те, кто хотят, могут и помогают бездомным животным: предоставляют временное жильё, помогают материально, подключают знакомых, дают советы и прочее. А 70% - это те, которым вроде бы жалко животных и помочь они могут, но не делают этого в силу лени, занятости, неосведомлённости о деятельности общества или собственного менталитета.

ВГ: Как вы считаете, что стоит улучшить в городе для защиты бездомных животных?

Алёна: Для частичного решения данного вопроса, безусловно, актуально помещение под приют бездомных животных. Не помешало бы и содействие местных администраций для предотвращения размножения кошек и собак (стерилизация и кастрация), так как финансово это очень накладно, даже для тех людей, которые вносят пожертвования.

Но, повторюсь — это частичное решение проблемы. Если подходить глобально к вопросу защиты бездомных животных, то в первую очередь не нужно допускать вообще, чтобы животное стало бездомным. Нужно применять к людям, которые содействуют распространению «бездомышей», административные и уголовные наказания.

А во-вторых, нужно значительно ужесточить наказания за жестокое обращение с животными. Запретить всякий бизнес по их умышленному разведению. И не мешало бы провести ликбез с людьми на предмет того, что животное в доме — это не забава для детей, это не предмет для «понтов» на улице и прочее. Животное в доме — это такой же член семьи, которому нужно внимание, забота и отношение, как и другим родственникам!