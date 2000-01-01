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#ЗИМАПРИШЛАНЕОЖИДАННО #ВОПРОСДНЯ
В Кузбассе штормовое предупреждение

В Кузбассе появятся 20 новых магазинов вместо «Чибисов»

09 февраля 10:39
10992
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
tiab.ru

Вместо 20 магазинов кузбасской сети «Чибис» появятся супермаркеты «Магнит». Таким образом, в Кемеровской области будут работать 108 магазинов этой сети, сообщает «Коммерсант».

Ожидается, что первые торговые точки откроются уже в марте. Новые магазины располагаются по всей Кемеровской области, от Тисульского района на севере до Мысков на юге.

Для сравнения алтайская сеть «Мария-Ра» имеет в Кузбассе 256 магазинов.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, «Магнит» планирует открыть в регионах России 1,7 тысячи «магазинов у дома», более 15 гипермаркетов, более 25 магазинов «Магнит Семейный» и 1 тысячу магазинов косметики.

Комментарии 8
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Хапаразигастус
26 3
ВГ, зачем дизайн испоганили? Огромный шрифт, весь сайт узок как рулон туалетной бумаги...
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Житель
13 5
Уже надоели эти марий-ки, одно и тоже везде, никакого разнообразия...
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александр
3 0
а какое отношение в марийке к своим рабочим,батрачат за копейки,но магазинов все больше!
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местный-2
2 0
Идет зачистка места для Москвы,при этом не гнушаются ничем.
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Ольга
0 0
Информация не верна, в сети "Мария-Ра" на сегодня открыто 270 магазинов и до конца месяца откроется еще семь.
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mila
0 0
Ничего хорошего в магазине Магнит нет, лучше бы оставались магазины Пенсионер или Мария ра, Там акции были и другие скидки. А в магните ничего хорошего. Расположены очень часто и никаких других магазинов рядом нет, поэтому нет никакой конкуренции за покупателя. Поэтому и цены соответствующие (без скидок).
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