Вместо 20 магазинов кузбасской сети «Чибис» появятся супермаркеты «Магнит». Таким образом, в Кемеровской области будут работать 108 магазинов этой сети, сообщает «Коммерсант».

Ожидается, что первые торговые точки откроются уже в марте. Новые магазины располагаются по всей Кемеровской области, от Тисульского района на севере до Мысков на юге.

Для сравнения алтайская сеть «Мария-Ра» имеет в Кузбассе 256 магазинов.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, «Магнит» планирует открыть в регионах России 1,7 тысячи «магазинов у дома», более 15 гипермаркетов, более 25 магазинов «Магнит Семейный» и 1 тысячу магазинов косметики.