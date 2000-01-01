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#ЗИМАПРИШЛАНЕОЖИДАННО #ВОПРОСДНЯ
В Кузбассе штормовое предупреждение

Мать погибшей 12-летней девочки рассказала о трагедии в эфире телеканала

09 февраля 11:02
42570
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
скриншот Youtube

Мать убитой 12-летней девочки Ольга Реймер в студии междуреченского телеканала «Июнь» рассказала о трагедии. Об этом сообщает novokuznetsk.su.

Новокузнечанка сообщила, что сначала не поверила, что в убийстве дочери обвиняется человек, с которым они знакомы с детства. На очной ставке она задавала подозреваемому вопросы, но он не отвечал, пользуясь 51-й статьей Конституции.

«Мы общались семьями. У него у самого дети. Сделать вот так — не знаю… Месть? Ради чего? Ребёнок в чём виноват? У него дома нашли простыню с кровью Виктории, телефон, две sim-карты и рюкзак», — рассказала Ольга Реймер.

По мнению Ольги Реймер, единственным наказанием, которого заслуживает убийца, является смертная казнь.

Напомним, подозреваемого в убийстве девочки задержали 31 января. На следующий день в вентиляционном штреке заброшенной шахты нашли тело ребёнка со следами насильственной смерти. Сам обвиняемый вину не признаёт и со следствием не сотрудничает.

Комментарии 102
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аватар
*
56 24
Какая-то непонятная история, правда. Почему избавился от тела, а от вещей девочки, нет? Ждал, когда к нему нагрянут обыском, а тут у него и кровь и симки и рюкзак...
ответить
аватар
Бусина
40 21
Значит не успел все это сразу выкинуть.....С чего вдруг странная история-то???? Девочку спешно вывез, а вещи не успел сразу захватить.А потом поиски ребенка начались, вот и не стал рисковать!! Это животное не подумало что будут обыски в домах производить!!! Все же считают что жилище ( собственность) и неприкосновенно, но в таких случаях это не работает!!!Так я думаю, а как на самом деле было, узнаем по результатам следствия.
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аватар
Анна
50 40
А сколько лет его детям? Уж не может ли он просто вину на себя взять? А то чет подозрительно все слишком... молчит, улики все на виду лежат...
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аватар
Ольга
37 1
Бедная мать! Дай бог ей сил, чтобы жить дальше! Сочувствую вам всей душой..
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аватар
Сталин
66 43
После такой трагедии и выступать в передачах и ток шоу???
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аватар
*
35 17
Значит не успел все это сразу выкинуть.....С чего вдруг странная история-то???? Девочку спешно вывез, а вещи не успел сразу захватить.А потом поиски ребенка начались, вот и не стал рисковать!! Это животное не подумало что будут обыски в домах производить!!! Все же считают что жилище ( собственность) и неприкосновенно, но в таких случаях это не работает!!!Так я думаю, а как на самом деле было, узнаем по результатам следствия.
Вещи мог и сжечь, а симки так вообще уничтожаются на раз-два. Зачем хранил не понятно... в истории больше вопросов чем ответов. И какая месть может быть с его стороны? За что? Насколько я поняла, в финансовом плане он благополучнее семьи погибшей. А за простые соседские склоки по-другому разбираются, детей не убивают.
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аватар
Житель Новокузнецка
79 45
Да не выступать она пришла. Поговорить о дочке пришла. Родители погибших детей нуждаются в молчаливо сочувствии. Им выговориться надо. Проговаривая, они еще и еще раз возвращаются к тому дню, когда девочка была жива. Обратите внимание , мама только и говорит о дочке. И что звонила всегда, и что ответственная была, что ее кровинушка, ее частичка. Женщина просто разбавлена. А он что? Ему не не жалко. Пьяный наверное был. Предложил подвезти, изнасиловал. Очухался, понял что натворил. Быстро избавился от свидетеля в лице девочки. А рюкзак и телефон может спрятал где в доме пока, раз не успел отвезти. Собака видать нашла. Также варежку нашли, значит девочка жива была после изнасилования. Сама надела варежку, не он же ее одел . Плакала наверное, а он как зверь, приказал сесть на снегоход и отвез к этому шурфу. Многие соседи говорят, что он приезжал на дачу часто . Пользовался снегоходом в состоянии опьянения. Вот и в этот раз приехал видать. Девочка симпатичная, кокетка, возможно нравилась ему, но запрещал себе в трезвом уме предложить ей что либо. А тут напился, мозг перестал соображать .Родные Вики, примите пожалуйста соболезнования.
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аватар
*
10 48
Может быть мстят как раз ему? Почему молчит? Может потому, что если расскажет, как на самом деле было, ему и его семье будет ещё хуже, чем семье погибшей?
ответить
аватар
*
13 41
Да не выступать она пришла. Поговорить о дочке пришла. Родители погибших детей нуждаются в молчаливо сочувствии. Им выговориться надо. Проговаривая, они еще и еще раз возвращаются к тому дню, когда девочка была жива. Обратите внимание , мама только и говорит о дочке. И что звонила всегда, и что ответственная была, что ее кровинушка, ее частичка. Женщина просто разбавлена. А он что? Ему не не жалко. Пьяный наверное был. Предложил подвезти, изнасиловал. Очухался, понял что натворил. Быстро избавился от свидетеля в лице девочки. А рюкзак и телефон может спрятал где в доме пока, раз не успел отвезти. Собака видать нашла. Также варежку нашли, значит девочка жива была после изнасилования. Сама надела варежку, не он же ее одел . Плакала наверное, а он как зверь, приказал сесть на снегоход и отвез к этому шурфу. Многие соседи говорят, что он приезжал на дачу часто . Пользовался снегоходом в состоянии опьянения. Вот и в этот раз приехал видать. Девочка симпатичная, кокетка, возможно нравилась ему, но запрещал себе в трезвом уме предложить ей что либо. А тут напился, мозг перестал соображать .Родные Вики, примите пожалуйста соболезнования.
Зачем убийце прятать вещи убитого человека у себя дома, особенно сим-карты?
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аватар
Вика
24 12
Господи смотрела и сердце сжимается,даже представить страшно что она сейчас чувствует,мамочка дай вам сил пережить все это,я верю что Викуська сейчас рядом с вами летает ангелом,прошу вас держитесь.ради дочери старшей ради внуков,хотя я б на вашем месте просто с ума с горя сошла,но вы сильная.
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аватар
Я
29 14
Страшно! Но, в интервью чувствуется обида матери на всех людей кто не так сказал,не так посмотрел. Это понятно. Но показалось ,что она свою вину ,которая будет с ней всю жизнь ,перекладывает на чужих людей! Ну не должны в таком возрасте дети уходить из дома так поздно! Страшная трагедия!
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аватар
чужой
34 45
Господи смотрела и сердце сжимается,даже представить страшно что она сейчас чувствует,мамочка дай вам сил пережить все это,я верю что Викуська сейчас рядом с вами летает ангелом,прошу вас держитесь.ради дочери старшей ради внуков,хотя я б на вашем месте просто с ума с горя сошла,но вы сильная.
При таком горе ни одна мать не согласится на эфир.
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аватар
шахтёр
34 2
Всем этим убийцам лишающих жизни людей не зависимо от возраста ради своей прихоти, вседозволенности, убийце одиночке,убийцам в сговоре как в быту, при ДТП, на производстве должна быть одна высшая мера наказания -смертная казнь. Не для таких подонков, мразей наши родители рожают,растят своих детей. Чтоб эти твари в один миг лишали ЖИЗНИ, а сами оставались жить. Всем им Спесивцевам, Мовшинам , Функам, Волковым только вышку.
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123
14 1
Бедный ребенок. Бедная женщина...кошмар просто.
Удивила ведущая программы - с каменным лицом, твердым голосом, ни один мускул не дрогнул. Кремень.
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Бусина
34 7
При таком горе ни одна мать не согласится на эфир.
Она же сказала- чтобы пресечь разные домыслы и сплетни, она и согласилась на это интервью!!! Тут не только вокруг них уж все кости семье перемыли, в инете тоже самое!!!!!!! Чего только не пишут.Кто-то искренне сочувствует горю, а кто-то хрень пишет, да язык чешет и злорадствует.
ответить
аватар
123
23 6
При таком горе ни одна мать не согласится на эфир.
Ну суди. Не дай бог такое горе пережить. Вообще в колокола давно бить надо - надоела безнаказанность тварей! Подписывайте петицию на имя президента! Жалко, что ее один только раз подписать можно....
ответить
аватар
123
2 3
Ну суди. Не дай бог такое горе пережить. Вообще в колокола давно бить надо - надоела безнаказанность тварей! Подписывайте петицию на имя президента! Жалко, что ее один только раз подписать можно....
*НЕ СУДИ*
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аватар
1111
6 5
Может быть мстят как раз ему? Почему молчит? Может потому, что если расскажет, как на самом деле было, ему и его семье будет ещё хуже, чем семье погибшей?
Эта версия убирает многие нестыковки в данном преступлении, но цепочка может потянуться очень далеко...
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123
2 30
Зачем убийце прятать вещи убитого человека у себя дома, особенно сим-карты?
В том что спрятал дома, тоже кажется странным. Но ведь в первый раз , да такое преступление, напуган был наверное. Говорят судим за кражу был. С шахты наверное металл украл и осудили, да еще и условно наверное. Не прожженый зек, не умеет заметить следы. Девочка в контакте была подписана на группу фу шлюхи.Там такие видюхи порно, что ужас. Мечтала видать о сексе, но рано еще же. А мужик посадил на снегоход перед собой, наверное почувствовал , что девочка излучает флюиды. Вот и сработало мужское начало .Я только так могу это объяснить.
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Татьяна
11 10
Очень сильная мама! При такой трагедии ещё и увидеть лица других людей и читать в интернете писанину. А почему именно на Междуреченском канале она решила выступить, что наши отказались? Ведь очень мало времени прошло с похорон и она смогла пойти на ТК, не всем дана мамам такая сила. Возможно другим родителям будет уроком трагедия. Матери сил, жить дальше.
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Катерина
32 28
Я одного не пойму что сложно было проводить ребенка до остановки? Здесь полная вина матери! А не кого больше!
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Бусина
38 14
Я одного не пойму что сложно было проводить ребенка до остановки? Здесь полная вина матери! А не кого больше!
Ну всё.......прокурор нашлась, вину определила!!!!!!!!!!
ответить
аватар
123
38 0
В том что спрятал дома, тоже кажется странным. Но ведь в первый раз , да такое преступление, напуган был наверное. Говорят судим за кражу был. С шахты наверное металл украл и осудили, да еще и условно наверное. Не прожженый зек, не умеет заметить следы. Девочка в контакте была подписана на группу фу шлюхи.Там такие видюхи порно, что ужас. Мечтала видать о сексе, но рано еще же. А мужик посадил на снегоход перед собой, наверное почувствовал , что девочка излучает флюиды. Вот и сработало мужское начало .Я только так могу это объяснить.
Девочка могла смотреть и читать что угодно, это ее право. Не надо жертву очернять и оправдывать убийцу.
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Мнение
15 24
Очень сильная мама! При такой трагедии ещё и увидеть лица других людей и читать в интернете писанину. А почему именно на Междуреченском канале она решила выступить, что наши отказались? Ведь очень мало времени прошло с похорон и она смогла пойти на ТК, не всем дана мамам такая сила. Возможно другим родителям будет уроком трагедия. Матери сил, жить дальше.
Так писали, что девочка на автобус шла, а мать лайки в Одноклассниках ставила. Виктор реймер 43 года страница в Одноклассниках отца Вики. Он погиб, а страница осталась.Там лицо беспробудно бухающего человека. Вот вам и семейка. Теперь только поздно уже. Не надо перед людьми оправдываться. Виновата , так сиди и молчи. Объяснять дочери надо было чтобы не садилась к чужим мужикам одна.
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аватар
вопрос
27 10
Я одного не пойму что сложно было проводить ребенка до остановки? Здесь полная вина матери! А не кого больше!
почему люди должны постоянно бояться? она что - в стан врагов дочку должна была проводить? общество просто уродливое, и вы этому потакаете, если не сама такая
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виктор
13 10
кровь можно искупить только кровью ,как это у кавказцев и евреев. евреи с так называемыми дикими нравами ,тело преступника не выдают родственникам , евреи превратили пустыню в сад ,а мы свои сад превращаем в пустыню.это животное сам бы грохнул и рука не дрогнула .
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Христианин
19 12
Страшно! Но, в интервью чувствуется обида матери на всех людей кто не так сказал,не так посмотрел. Это понятно. Но показалось ,что она свою вину ,которая будет с ней всю жизнь ,перекладывает на чужих людей! Ну не должны в таком возрасте дети уходить из дома так поздно! Страшная трагедия!
Х..НЮ ПОРЕШЬ!Что теперь из дому детей не выпускать.В 2000-е когда моя дочь во 2 классе училась,учительница говорила на собрании приучайте детей к самостоятельности.И ездила она одна с Монтажа в Новобайдаевку.Просто с детей хоть они в 1 час ночи выйдет на улицу,не один волос с головы упасть не должен.Мать абсолютно не при чем.Она правильно говорит это как топор уже занесенный над головой не эта девочка,так другая бы попала под этот топор.Да она сейчас очень обиженна и на Судьбу,и на Бога и на людей.Но как же ей тяжко,вы и не представляете...
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....
13 18
почему люди должны постоянно бояться? она что - в стан врагов дочку должна была проводить? общество просто уродливое, и вы этому потакаете, если не сама такая
Там такой райончик, фонарей нет, дороги не чищены. Жители почти все пьют. Если там и жить, то ребенка вообще не отпускать ни на шаг. У нас одно время ребенок учился во вторую смену. Живем в центре города. Так вот, вечером, один из родителей, провожал детей , с которыми по пути, до дома. и это тоже в 12 лет. Сейчас вечерами ходит в спорт зал, так вот хоть и уже почти взрослый, но забираем также его мы, или родители друга. Мать воду мутит. Ребенок позвонил, сказал про карантин, так и оставалась бы сразу у сестры. А тут ребенок приехал, она его одного отправила . Поговаривают, что с мужиком была.
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Христианин
8 3
Бедный ребенок. Бедная женщина...кошмар просто.
Удивила ведущая программы - с каменным лицом, твердым голосом, ни один мускул не дрогнул. Кремень.
Так это и есть профессианолизм.Мать готова в самом начале упасть вдумки и тишину.А ведущая как следак или хороший психолог своими вопросами заставила ее говорить.И это наверное хорошо.
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*
12 1
В том что спрятал дома, тоже кажется странным. Но ведь в первый раз , да такое преступление, напуган был наверное. Говорят судим за кражу был. С шахты наверное металл украл и осудили, да еще и условно наверное. Не прожженый зек, не умеет заметить следы. Девочка в контакте была подписана на группу фу шлюхи.Там такие видюхи порно, что ужас. Мечтала видать о сексе, но рано еще же. А мужик посадил на снегоход перед собой, наверное почувствовал , что девочка излучает флюиды. Вот и сработало мужское начало .Я только так могу это объяснить.
Какое начало может сработать при виде ребенка, вы о чем вообще? Какие флюиды? Какие мечты о сексе? У вас все в одну кучу. Еще и про кражу вспомнили. Украсть и человека убить - вещи вообще-то разные.
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Маргарита
25 13
После такой трагедии и выступать в передачах и ток шоу???
И что в этом плохого? Все такие моралисты...противно...Хватит уже устраивать судилище этой матери!!!
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Маргарита
31 10
Я одного не пойму что сложно было проводить ребенка до остановки? Здесь полная вина матери! А не кого больше!
Передачку убийце отнеси!! Не виновен же!!!
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Маргарита
5 5

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Ксения
4 6
Страшно! Но, в интервью чувствуется обида матери на всех людей кто не так сказал,не так посмотрел. Это понятно. Но показалось ,что она свою вину ,которая будет с ней всю жизнь ,перекладывает на чужих людей! Ну не должны в таком возрасте дети уходить из дома так поздно! Страшная трагедия!
Какую вину? Вы о чем?
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Ксения
16 6
Я одного не пойму что сложно было проводить ребенка до остановки? Здесь полная вина матери! А не кого больше!
Не всегда получается водить за ручку, 12 лет ...это не 5 .....в данной ситуации ....стечение обстоятельств....нельзя ее обвинять.
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Ксения
51 1
А может для начала каждый заглянет в свою семью и посмотрит, как он живет....Я сама мама двоих детей, старшему 22, младшему 12. Как бы не хотелось быть всегда рядом с детьми, не получается. Прежде чем осуждать мать Вики посмотрите на себя. На месте этой девочки мог оказаться любой ребенок. Район плохой? А где в Новокузнецке хороший район? Дебилов и идиотов везде предостаточно.
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Анонимный пользователь
8 0
Бедный ребенок. Бедная женщина...кошмар просто.
Удивила ведущая программы - с каменным лицом, твердым голосом, ни один мускул не дрогнул. Кремень.
Это работа ведущей программы. Да и она повидала уже всякое, работая на ТВ
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Правдоруб
26 12
Ну ну. А утром уехать никак? Обязательно в ночь? И вообще, достали тело, о как , тело, а не дочь. А старшая дочка вообще хамка и грубиянка. Люди у нее спрашивали что, да как, а она - я на допросе? А как по хамски деньги на похороны клянчила? Мать на Вику от шахты получала ежемесячно тысяч 30, не меньше. Свадебку дочке сыграли. А на похороны клянчила, пока люди не сделали замечание. Одна карта закончилась, другую выставила.
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Татьяна
24 8
А что ни кого не интересует, почему на междуреченском телевидении мать? Это же надо было ехать туда. Или там знакомые работают? Всего неделя после похорон, а даже и нет недели. Какое тут телевидение может быть, где взять силы? Но ....!
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Правдоруб
17 12
А что ни кого не интересует, почему на междуреченском телевидении мать? Это же надо было ехать туда. Или там знакомые работают? Всего неделя после похорон, а даже и нет недели. Какое тут телевидение может быть, где взять силы? Но ....!
Правильно, Татьяна мыслите. Какой траур, о чем это? Скоро на Пусть говорят приедет. Может какой богатенький буратинка квартирку новую купит, чтобы не жить больше на 3/4.
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Нн
26 17
Волосы дыбом, когда я узнала, что Вика была подписана на фу,шлюхи.( Не поленилась набрать в инете, посмотреть что это). Да Вы о чем? Да бедный ребенок, да никому не была нужна она. если в таком возрасте, и уже такие склонности.. Они в этом возрасте еще в куклы играют... а тут.. фу. А мать, тоже хороша! вместо того, чтобы ребенком заниматься, не успев мужа похоронить, уже завела любовника! Это как? Поэтому и ребенка выставили из дома. ой кошмар, сердце сжимается. Тем более ВРАЛИ сначала, что мать была на работе в этот день!!! Везде одно вранье! Вот все и факторы сошлись и привели к трагической гибели ребенка.
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Татьяна
8 7
Я в доме живу 26 лет и ни разу никто не пропадал и с детьми ничего не случалось. Я полагаю, как родители заботятся о детях, так и получается. Не считая случаи ЧП. Детей очень жаль, но мозг ни кому не вставить!
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ххх
15 0
А сколько лет его детям? Уж не может ли он просто вину на себя взять? А то чет подозрительно все слишком... молчит, улики все на виду лежат...
Экспертизы там делались многочисленные. Это не просто так, кто-то что-то сказал. Это уголовный процесс, все исследуется и протоколируется. Дело несколько томов занимает.
ответить
аватар
123
10 11
Правильно, Татьяна мыслите. Какой траур, о чем это? Скоро на Пусть говорят приедет. Может какой богатенький буратинка квартирку новую купит, чтобы не жить больше на 3/4.
Фу. Животные. Вы.
ответить
аватар
Татьяна
18 12
Фу. Животные. Вы.
А что вы тут из себя строите, фукаете? Себя поставьте на место родителя. Не все даже мужики через месяц-два, могут без слёз говорить о погибших детях. Вы бы смогли это сделать через четыре дня?
ответить
аватар
13
7 2
Волосы дыбом, когда я узнала, что Вика была подписана на фу,шлюхи.( Не поленилась набрать в инете, посмотреть что это). Да Вы о чем? Да бедный ребенок, да никому не была нужна она. если в таком возрасте, и уже такие склонности.. Они в этом возрасте еще в куклы играют... а тут.. фу. А мать, тоже хороша! вместо того, чтобы ребенком заниматься, не успев мужа похоронить, уже завела любовника! Это как? Поэтому и ребенка выставили из дома. ой кошмар, сердце сжимается. Тем более ВРАЛИ сначала, что мать была на работе в этот день!!! Везде одно вранье! Вот все и факторы сошлись и привели к трагической гибели ребенка.
Удивитесь, но некоторые "дети" в этом возрасте уже рожают :)
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КоляYeti 11911
0 4
Какая-то непонятная история, правда. Почему избавился от тела, а от вещей девочки, нет? Ждал, когда к нему нагрянут обыском, а тут у него и кровь и симки и рюкзак...
Иди в следаки работать ежели такой сумлевающийся - как ещё попадаются преступники? Есть и по глупости, и случайно, тот "петух"(надеюсь что его уже "опустили") наверняка не год планировал .
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КоляYeti 11911
5 8
Волосы дыбом, когда я узнала, что Вика была подписана на фу,шлюхи.( Не поленилась набрать в инете, посмотреть что это). Да Вы о чем? Да бедный ребенок, да никому не была нужна она. если в таком возрасте, и уже такие склонности.. Они в этом возрасте еще в куклы играют... а тут.. фу. А мать, тоже хороша! вместо того, чтобы ребенком заниматься, не успев мужа похоронить, уже завела любовника! Это как? Поэтому и ребенка выставили из дома. ой кошмар, сердце сжимается. Тем более ВРАЛИ сначала, что мать была на работе в этот день!!! Везде одно вранье! Вот все и факторы сошлись и привели к трагической гибели ребенка.
Ты щас такой разборчивый в жизненных ситуациях других договоришся, что тот педофил, надеюсь его уже "продырявили" по понятиям, насильничал из благих побуждений - прям "санитар общества".
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Леонора
4 3
Так писали, что девочка на автобус шла, а мать лайки в Одноклассниках ставила. Виктор реймер 43 года страница в Одноклассниках отца Вики. Он погиб, а страница осталась.Там лицо беспробудно бухающего человека. Вот вам и семейка. Теперь только поздно уже. Не надо перед людьми оправдываться. Виновата , так сиди и молчи. Объяснять дочери надо было чтобы не садилась к чужим мужикам одна.
Когда и вам ,Мнение,придется отвечать за то,что Вы озвучили
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аватар
КоляYeti 11911
4 2
Какое начало может сработать при виде ребенка, вы о чем вообще? Какие флюиды? Какие мечты о сексе? У вас все в одну кучу. Еще и про кражу вспомнили. Украсть и человека убить - вещи вообще-то разные.
Это он по себе судит - шарится по порносайтам, вот единственную извилину, в рассуждениях, "налево" заворачивает...
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аватар
555
17 1
Удивитесь, но некоторые "дети" в этом возрасте уже рожают :)
Наверняка у этих "деток" соответствующие и мамы. В нашем подъезде такая одна семья жила. Дочь доучилась только до 7 класса, а потом пошла "по рукам". Мама работала на рынке "На Садовой", гости из солнечной Средней Азии посещали эту семью каждый день. Результат - к двадцати годам у дочки четверо детей от разных отцов (чудом один русский среди них затесался).
На матерях девочек особая ответственность - не только выкормить, позаботиться о здоровье, дать образование, но и вырастить нормальную девушку, будущую любящую мать и жену.
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Христианин
40 3
Люди,да вы что!Вы реально скоро договоритесь до того что она сама его соблазнила и в шахту кинулась а он ее спасал.С какими сплетниками приходиться жить в одном городе!(((
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Правдоруб
1 10
Он не санитар леса, он мразь. Или мститель . Мамаша про месть лепит .Дорогу крепко перешла ему похоже, что так крышу снесло. Если мститель, тогда явно не педофил. Чем насиловал тогда только? Подручными средствами? История темная. Все соседи уверены, что он был прям мужик, женщин любил, но чтоб детей? Интересно, готов ли анализ .
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Екарный Бабай
11 13

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Екарный Бабай
20 9
А что ни кого не интересует, почему на междуреченском телевидении мать? Это же надо было ехать туда. Или там знакомые работают? Всего неделя после похорон, а даже и нет недели. Какое тут телевидение может быть, где взять силы? Но ....!
Нет всех интересует твой ******* порок сердца и отношение к нему профессора Горбатовского. Достала уже всех.
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))))
13 9
Нет всех интересует твой ******* порок сердца и отношение к нему профессора Горбатовского. Достала уже всех.
Бабайка, тише сиди. Татьяна верно подметила. В Одноклассниках с дочкой на пару сидели , теперь на телевидение рванула. Так не скорбят.
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ТАТЬЯНА
8 4
В том что спрятал дома, тоже кажется странным. Но ведь в первый раз , да такое преступление, напуган был наверное. Говорят судим за кражу был. С шахты наверное металл украл и осудили, да еще и условно наверное. Не прожженый зек, не умеет заметить следы. Девочка в контакте была подписана на группу фу шлюхи.Там такие видюхи порно, что ужас. Мечтала видать о сексе, но рано еще же. А мужик посадил на снегоход перед собой, наверное почувствовал , что девочка излучает флюиды. Вот и сработало мужское начало .Я только так могу это объяснить.
этот дом был у него -типа дачи ,а жил он в другом месте раньше металл принимал там, вот поэтому мать и пошла на эфир что грязью стали поливать и ВЫ что 123 с ней общались в ВК?,так утверждаете и тоже с чужих слов ,ребенок поехал к сестре ,три остановки всего ехать там ее должна она была встретить,мать то работает ,не сидит дома, откуда люди у вас столько желчи и злости?
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аватар
виктор
16 3
Он не санитар леса, он мразь. Или мститель . Мамаша про месть лепит .Дорогу крепко перешла ему похоже, что так крышу снесло. Если мститель, тогда явно не педофил. Чем насиловал тогда только? Подручными средствами? История темная. Все соседи уверены, что он был прям мужик, женщин любил, но чтоб детей? Интересно, готов ли анализ .
жалко что он тебя животное,не прокатил на снегоходе . за одно под самыи нос тебе поднес то чем насиловал .
ответить
аватар
Ольга
2 22
жалко что он тебя животное,не прокатил на снегоходе . за одно под самыи нос тебе поднес то чем насиловал .
А что ? Может мужика вообще подставили. Вон пишут металл принимал. Может еще какой бизнес имел?
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аватар
123
4 5
этот дом был у него -типа дачи ,а жил он в другом месте раньше металл принимал там, вот поэтому мать и пошла на эфир что грязью стали поливать и ВЫ что 123 с ней общались в ВК?,так утверждаете и тоже с чужих слов ,ребенок поехал к сестре ,три остановки всего ехать там ее должна она была встретить,мать то работает ,не сидит дома, откуда люди у вас столько желчи и злости?
Набираете в Яндексе Вика Реймер. Открывается ее страничка. Там она Вика Волкова. Фото ее, в друзьях все ее фото. Слева надпись группы. И одна из групп фу шлюхи. Для девочки 12 лет очень печально состоять в такой группе. Вышивка, стряпня,куклы, но не такой же сайт. Сайт точно ее, там в друзьях дети с класса .
ответить
аватар
Христианин
12 1
Набираете в Яндексе Вика Реймер. Открывается ее страничка. Там она Вика Волкова. Фото ее, в друзьях все ее фото. Слева надпись группы. И одна из групп фу шлюхи. Для девочки 12 лет очень печально состоять в такой группе. Вышивка, стряпня,куклы, но не такой же сайт. Сайт точно ее, там в друзьях дети с класса .
Да,б..ле..а..т..ь на суде это примут во внимание!
ответить
аватар
Екарный Бабай
1 6
Бабайка, тише сиди. Татьяна верно подметила. В Одноклассниках с дочкой на пару сидели , теперь на телевидение рванула. Так не скорбят.
Я то бабайка,а ты то слизь ичмо.
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аватар
Ирина
9 9
Правильно, Татьяна мыслите. Какой траур, о чем это? Скоро на Пусть говорят приедет. Может какой богатенький буратинка квартирку новую купит, чтобы не жить больше на 3/4.
Не судите да не судимы будете. Согласна,но при таком горе ещё и свежий маникюр .
ответить
аватар
Татьяна
0 3
Нет всех интересует твой ******* порок сердца и отношение к нему профессора Горбатовского. Достала уже всех.
Вольному воля, вас здесь никто не держит. Не нравится, вали. Про порок сердца никто не писал, очнись бесёнок! Видимо вы из медиков что так вам плохо становится от правды людской.
ответить
аватар
123
7 6
А что вы тут из себя строите, фукаете? Себя поставьте на место родителя. Не все даже мужики через месяц-два, могут без слёз говорить о погибших детях. Вы бы смогли это сделать через четыре дня?
Я не хочу даже фантазировать на эту тему. А вот ваши влажные фантазии при таком горе вызывают омерзение.
ответить
аватар
Маша
7 7
Вот сейчас 8 вечера. Защитники мамашек-кукушек, открывайте двери. Отправляйте детей к друзьям одних на автобусе. Да, свет отключили , тьма полная. Нет? Боитесь?Правильно.
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аватар
Т
9 12
Да да, я тоже обратила внимание: свежий маникюр, да к тому же яркий! Очень много читается между строк. Видать маме наплевать на дочку было совсем. Не нужно было давать ей это интервью. Подтвердила обвинения людей, что мать виновата. Упустила дочь. Мне еще и непонятно: с год , как отец умер - а она уже с любовником. И ЭТО на глазах у дочери. И это в доме, в котором папа жил,с любимой и любящей дочкой. Вот и случилось то, что случилось. А потом все виноваты ей.. Убийцу и насильника нисколько не оправдываю. Но вина матери - 80 % Бедная бедная девочка. Эх.. Сколько же таких матерей безотвественных
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аватар
Татьяна
1 3
Я не хочу даже фантазировать на эту тему. А вот ваши влажные фантазии при таком горе вызывают омерзение.
Возможно вы правы, это омерзительно, иметь такую волю. Вы бы смогли, а кто-то нет. Уже стало привычным состоянием потеря родных людей, для большинства. Может быть это и правильно, чем убиваться. Что толку, ведь умершего не воскресить, а жизнь продолжается. Но не всем дано легко справиться с горем.
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аватар
Светлана
4 0
Прочла , что сейчас у нас 2000 пожизненно осужденных за убийство и терроризм. Делим на 65 областей и краев, примерно 30 человек на область? И после этого вы говорите, что должно быть так спокойно, что дети могут гулять в любое время. Не будет так никогда. Берегите детей.
ответить
аватар
458
11 6
этот дом был у него -типа дачи ,а жил он в другом месте раньше металл принимал там, вот поэтому мать и пошла на эфир что грязью стали поливать и ВЫ что 123 с ней общались в ВК?,так утверждаете и тоже с чужих слов ,ребенок поехал к сестре ,три остановки всего ехать там ее должна она была встретить,мать то работает ,не сидит дома, откуда люди у вас столько желчи и злости?
А причём тут металл и потому мать пошла на эфир? Кто и где её стал грязью поливать? А по-моему, в таком горе не до того чтобы следить в интернете и следить кто что говорит про неё и её семью. И что за месть у них была? В своём городе не могла обратиться на телевидение? Мы все такие разные, жёлтые, белые, красные! Что теперь обсуждать, раньше надо думать.
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аватар
Татьяна
8 5
Ведь мама Вики говорит что, она видела следы дочери на остановке. А вот следов снегохода там она не видела. И девочка была на остановке. Но как она потом попала на снегоход? А потом в дом Батурина? Тайна покрытая слухами в этом деле.
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Ольга
10 8
Мама 3 раза сказала я не кому бы такого не пожелала. Потом сказала не судите, не переворачивайте грязное белье. Такое ощущение, что если мы начнем ее обсуждать, она нам желает того же. Мне одной так показалось?
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КоляYeti 11911
3 6
Зачем убийце прятать вещи убитого человека у себя дома, особенно сим-карты?
Когда освободится, у него и спросишь, а то поразвелось мля сумлеваюшихся, невиновный бы по любому доказывал свою невиновность, а у этого криминалисты в доме нашли все следы преступления, поэтом тот "дырявый" и умничает с Конститутцией.
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Татьяна
12 3
Мне до сих пор не понятен видео эфир мамы. Какова была её цель на самом деле? Да плевать на мнение всех людей, мало ли кто чего скажет? Разве можно уследить за мнением в момент такого горя? И для чего следить за мнением людей? Есть я, есть моё горе, есть моя семья, близкие и друзья. Всё. Как можно при таком разглядеть у кого какое мнение прячется за улыбкой на лице? Мы посочувствовали и забыли, а семье и матери жить с этим всю оставшуюся жизнь.
ответить
аватар
угу
12 2
Мне до сих пор не понятен видео эфир мамы. Какова была её цель на самом деле? Да плевать на мнение всех людей, мало ли кто чего скажет? Разве можно уследить за мнением в момент такого горя? И для чего следить за мнением людей? Есть я, есть моё горе, есть моя семья, близкие и друзья. Всё. Как можно при таком разглядеть у кого какое мнение прячется за улыбкой на лице? Мы посочувствовали и забыли, а семье и матери жить с этим всю оставшуюся жизнь.
М.б. за деньги?
ответить
аватар
Ирина
12 14
Не стоило ей приходить на программу , тем более в дни траура. Это только оттолкнуло людей. Убитая горем мать должна целыми днями могилу обнимать , выть от боли, винить себя за преступную халатность. А тут пришла, обвиняет всех, своей вины не чует, так еще и прямым текстом нам , мол заткнитест, или пусть ваши дети умрут в муках. Столько людей им сочвствовали, а это как плевок нам в лицо. Что денег мало? Кончились? Вика погибла, не будет теперь пенсии по потере кормильца. А это 50% от среднего заработка Шахтера. Платят ежемесячно. Ну что могу сказать, хахаль был дороже в тот вечер. Пусть теперь замуж зовет и содержит.А на нас нечего зло срывать.
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аватар
Я
7 1
Мне до сих пор не понятен видео эфир мамы. Какова была её цель на самом деле? Да плевать на мнение всех людей, мало ли кто чего скажет? Разве можно уследить за мнением в момент такого горя? И для чего следить за мнением людей? Есть я, есть моё горе, есть моя семья, близкие и друзья. Всё. Как можно при таком разглядеть у кого какое мнение прячется за улыбкой на лице? Мы посочувствовали и забыли, а семье и матери жить с этим всю оставшуюся жизнь.
А тем более не понятно почему именно Междуреченский телеканал? По-моему скорбящих больше в Новокузнецке. Какая-нибудь из наших телекомпаний по любому бы захотела взять интервью.
ответить
аватар
1 6
Ведь мама Вики говорит что, она видела следы дочери на остановке. А вот следов снегохода там она не видела. И девочка была на остановке. Но как она потом попала на снегоход? А потом в дом Батурина? Тайна покрытая слухами в этом деле.
Голова у вас совсем дырявая.
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аватар
Да я это я
7 8
После такой трагедии и выступать в передачах и ток шоу???
А почему нет то ,чтобы все четко знали что произошло. А не догадывались. Она я думаю щас уже не только горем , но и злобой ведомая. Будет идти до конца, правильно пусть эту гниду подожгут.
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аватар
????
7 4
А почему нет то ,чтобы все четко знали что произошло. А не догадывались. Она я думаю щас уже не только горем , но и злобой ведомая. Будет идти до конца, правильно пусть эту гниду подожгут.
Что то напоминает родителей Карины Залесовой. Так увлеклись местью, что денег отжали достаточно. Ну там мужик , а мать так, на поддтанцовках. А тут что? Да так бы и сказала, что хочет бабла с него срубить. Почему мама Лены Полуниной не шастала по передачам?
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новокузнечанка
14 5
Не верится, что поймали именно того, кого надо. Послушала маму её и вопросов больше, чем ответов. Нашли в доме рюкзак,телефон, симки и простынь. А трусики не снимал с неё? Да и на улице зима, колготки или брючки? Одел всё на неё потом что ли? Позаботился об одежде, а простынь для жены стирать оставил? Мать её говорит, что (многие злорадствовали...и ..какой бы она не была, но она её кровь..) Значит не подарок была девочка и могла в автобусе с кем то заговорить.
Так же она говорит об версии, что не мог её сбить он, как об этом говорилось раньше. На скутере нет следов и не слышно было шума от него т.к. они всегда слышали шум. А до остановки 5 мин. К тому же видели её на остановке и не видели его рядом. Пьяный был когда его забирали и даже оказывал сопротивление. Конечно..не понял за что..
Повесить можно на любого, лишь бы дело закрыть. Как о штоке догадались, в котором девочка была? Наводчики были..вот и отвели от себя. Сколько таких случаев, когда сами же убийцы участвуют в поисках и находят..
Жалко её маму..Жалко девочку.. Но наказан должен быть тот, кто это сделал. Ведь представьте..того посадят, а педофил на свободе. Сколько ещё пострадает детей? И с каждым разом он будет умнее, что бы поймали..но не его.
Ну, а если все же этот сосед виноват..пусть покарает его правосудие, те кто в камере с ним будут и бог. Ведь так страшно представить, что перетерпел ребёнок..
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аватар
Да я это я
2 3
В том что спрятал дома, тоже кажется странным. Но ведь в первый раз , да такое преступление, напуган был наверное. Говорят судим за кражу был. С шахты наверное металл украл и осудили, да еще и условно наверное. Не прожженый зек, не умеет заметить следы. Девочка в контакте была подписана на группу фу шлюхи.Там такие видюхи порно, что ужас. Мечтала видать о сексе, но рано еще же. А мужик посадил на снегоход перед собой, наверное почувствовал , что девочка излучает флюиды. Вот и сработало мужское начало .Я только так могу это объяснить.
Вот то то и странно , в дни поиска я не могла найти её страницу .А щас вдруг появился. Могли создать.
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аватар
новокузнечанка
9 4
А что ни кого не интересует, почему на междуреченском телевидении мать? Это же надо было ехать туда. Или там знакомые работают? Всего неделя после похорон, а даже и нет недели. Какое тут телевидение может быть, где взять силы? Но ....!
За интервью деньги дают. Видно там больше дали, чем в Новокузнецке.
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аватар
Да я это я
5 0
Про Спесивцева почитайте, всю одежду и обувь нашли,даже игрушки. Личные вещи т.д. он тоже ничего не прятал. У него расчленённые трупы детей неделями дома лежали.
ответить
аватар
Я
0 7
Может кто знает? По слухам говорят что с этой же ямы еще одного ребенка достали? Уже разложившегося, лет 10 - 12? Это правда? Или уже народ придумывает?
ответить
аватар
Да я это я
3 0
В том что спрятал дома, тоже кажется странным. Но ведь в первый раз , да такое преступление, напуган был наверное. Говорят судим за кражу был. С шахты наверное металл украл и осудили, да еще и условно наверное. Не прожженый зек, не умеет заметить следы. Девочка в контакте была подписана на группу фу шлюхи.Там такие видюхи порно, что ужас. Мечтала видать о сексе, но рано еще же. А мужик посадил на снегоход перед собой, наверное почувствовал , что девочка излучает флюиды. Вот и сработало мужское начало .Я только так могу это объяснить.
Я извеняюсь, как мужское начало может сработать на ребёнка. Перед тобой ребёнок.. Как??? Это тоже самое, что у её мамы на его сына бы женское начало сработало.
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аватар
Елена
16 2
Убитой горем матери не до того чтобы ездить в другой город давать интервью лишь для того что бы все знали что да как произошло. Тем более в начале интервью ведущая сказала, что она сама позвонила в эту передачу и предложила выступить.Для чего??? В таком горе видеть, слышать ничего не должно хотеться, а она сначала собирает под фото дочери по несколько тысяч комментариев, где не только соболезнования, но и грязь льется.А теперь уже на телевидение переключилась.
Здесь темная история.Что то тут не то!
Безумно жаль девочку.
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новокузнечанка
5 0
Послушала сейчас наши новости. Там говорят, что не у него одного был снегоход. А так же говорят, что он её к себе в гараж увез и там надругался, а после вывез. А после стали проверять всех у кого снегоходы и типа.. у него в доме кровь нашли. Он что, с гаража пришёл и стал мазать в доме? Утром, сегодня ему предъявили обвинения только в убийстве и оставили под стражей. А на счёт экспертизы..ещё ждут. Если кровь на простыне, узнать её или нет кровь можно и не за 2 недели. И этот шток далеко, через лес. Показали, как её доставали от туда. С чего взяли волонтеры, что надо искать так далеко и в заброшенном штоке? Там узенький колодец, метан и глубина почти 100 метров. Не могли же они увидеть её на такой глубине..Кто то их навел..
ответить
аватар
Житель
4 0
Вот то то и странно , в дни поиска я не могла найти её страницу .А щас вдруг появился. Могли создать.
Была ее страница все дни. И ссылку на порно сайт сразу заметили. И в Твиттере была, и в Одноклассниках. Полиция проверяла страницы каждый день. У нее псевдоним Волкова, может вы сразу и не сообразили.
ответить
аватар
Елена
8 4
После просмотра интервью создалось впечатление, что мать с себя вину полностью снимает. Она не видит ничего страшного в том, что 12-летняя беззащитная девочка в столь позднее и тёмное время суток одна передвигалась по городу. Мать сама призналась, что это было не в первый раз. И старшей дочери наверняка тоже позволялось такое. Видимо, так же воспитывали и саму мать её родители.
Поэтому эта несчастная женщина искренне считает себя непричастной к гибели дочери. Но как тут не вспомнить мудрую пословицу: "Бережёного Бог бережёт".
ответить
аватар
Горожанин
2 0
Послушала сейчас наши новости. Там говорят, что не у него одного был снегоход. А так же говорят, что он её к себе в гараж увез и там надругался, а после вывез. А после стали проверять всех у кого снегоходы и типа.. у него в доме кровь нашли. Он что, с гаража пришёл и стал мазать в доме? Утром, сегодня ему предъявили обвинения только в убийстве и оставили под стражей. А на счёт экспертизы..ещё ждут. Если кровь на простыне, узнать её или нет кровь можно и не за 2 недели. И этот шток далеко, через лес. Показали, как её доставали от туда. С чего взяли волонтеры, что надо искать так далеко и в заброшенном штоке? Там узенький колодец, метан и глубина почти 100 метров. Не могли же они увидеть её на такой глубине..Кто то их навел..
Может работает программа защиты свидетелей? Мужика закрыли, чтобы найти настоящего ?
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Светик
1 0
Вообще уже должны быть готовы анализы спермы кторые взяты у девочки в ходе расследования
И по ДНК определить Бухарина она или нет.
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Марина
6 9
ЛЮДИ очнитесь , что вы пишете , какая грязь льётся. Убили ребёнка , вы мать, сестру осуждаете , копаетесь в грязи . Когда в интервью мама говорит , что кто то смеялся над её горем и злорадствовал , я не верила , что такое может быть , а сейчас прочитав комментарии у меня слёзы льются , я не хочу верить что моём любимом городе живут такие гнилые,жестокие люди.
ответить
аватар
*
10 3
ЛЮДИ очнитесь , что вы пишете , какая грязь льётся. Убили ребёнка , вы мать, сестру осуждаете , копаетесь в грязи . Когда в интервью мама говорит , что кто то смеялся над её горем и злорадствовал , я не верила , что такое может быть , а сейчас прочитав комментарии у меня слёзы льются , я не хочу верить что моём любимом городе живут такие гнилые,жестокие люди.
Кто злорадствует? Окстисесь! Люди говорят о том, что вина матери тоже есть, одно дело когда не можешь встретить или проводить ребёнка, потому что на работе или по другим причинам, но когда сидишь дома и отправляешь одного это как? Да, так не должно быть, но мы живём в такое сложное время и нужно быть бдительным. На улицах полно наркоманов, вышедших на свободу зэков и с ними никто ничего не хочет делать, президент только амнистии раздаёт, поэтому только нам самим остаётся беречь себя и родных. Боюсь, что дальше будет только хуже жить и 90-е будут казаться цветочками...
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аватар
злой
0 2
Правильно, Татьяна мыслите. Какой траур, о чем это? Скоро на Пусть говорят приедет. Может какой богатенький буратинка квартирку новую купит, чтобы не жить больше на 3/4.
Какой буратинка ? Если только бомж какой позарится...
ответить
аватар
злой
2 0
КоляYeti:
Ты щас такой разборчивый в жизненных ситуациях других договоришся, что тот педофил, надеюсь его уже "продырявили" по понятиям, насильничал из благих побуждений - прям "санитар общества".
Прошли те времена Коля,давно прошли...
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аватар
Христианин
2 6
ЛЮДИ очнитесь , что вы пишете , какая грязь льётся. Убили ребёнка , вы мать, сестру осуждаете , копаетесь в грязи . Когда в интервью мама говорит , что кто то смеялся над её горем и злорадствовал , я не верила , что такое может быть , а сейчас прочитав комментарии у меня слёзы льются , я не хочу верить что моём любимом городе живут такие гнилые,жестокие люди.
Марина,не думайте что все такие в городе.Я вчера специально опрос провел на эту тему с несколькими людьми и все как один были удивлены едкими и злыми комментариями под этой статьей. Ну есть такой тип людей обделенных в жизни вниманием,осознающим бесцельность своего существования...И самоутверждаются они за счет таких двуличных и лицемерных высказываний.Я почему то уверен что увидев они настоящее преступление,пробегут мимо поджав хвост и вся их храбрость пропадет подавляемая инстинктом самосохранения.
ответить
аватар
Светлана
8 4
Боже мой, прочитала все это и ужаснулась.......ЛЮДИ!!!!! Убит ребенок...Будьте милосердны.... Не важно из какой семьи, не важно на какие группы кто подписан и кто где кому ставит лайки... Обвинить можно кого угодно даже тех людей кто рядом на остановке стоял, что не обратили внимания...... Совершено убийство ребенка...все точка... Работа следствия - доказать вину и наказать УБИЙЦУ
ответить
аватар
Просто человек!
2 5
Как можно вести развязанный грязный диалог-сплетни.Когда какой то изувер, мразь надругался ,убил ребёнка, осуждать поведение матери, делать грязные выводы. Только вникните совершено бесчеловечное убийство ребёнка. Отнята каким то уродом ,нелюдим ЖИЗНЬ только подрастающего человека! Без вас разберётся СК. Лучше и по чаще обращаться,собирать подписи, выходить на митинги к администрации, в выше стоящие правовые органы,к зданиям судов, прокуратуры, полиции с требованиями об ужесточении наказании к убийцам всякого рода, кто бы то он не был= одиночка,уголовник,чиновник, директор, полицай,прокурор,адвокат,депутат... Творящим беспредел, вседозволенность, лишающих жизни ребенка либо взрослого. Жизнь она одна и не восполнима. А такие твари будут прикрываться адвокатами, смягчающими, детьми, не вменяемостью, престарелыми родителями, откупом уходя от справедливого наказания, отсидев радоваться жизни, общения своей семьёй. Только вот у потерпевшей семье боль души,сердца, горечь утраты, потеря смысла жизни не уйдут до конца их жизни. Только адекватное должно быть наказание таким убийцам.
ответить
аватар
,,,,,,
5 1
Как можно вести развязанный грязный диалог-сплетни.Когда какой то изувер, мразь надругался ,убил ребёнка, осуждать поведение матери, делать грязные выводы. Только вникните совершено бесчеловечное убийство ребёнка. Отнята каким то уродом ,нелюдим ЖИЗНЬ только подрастающего человека! Без вас разберётся СК. Лучше и по чаще обращаться,собирать подписи, выходить на митинги к администрации, в выше стоящие правовые органы,к зданиям судов, прокуратуры, полиции с требованиями об ужесточении наказании к убийцам всякого рода, кто бы то он не был= одиночка,уголовник,чиновник, директор, полицай,прокурор,адвокат,депутат... Творящим беспредел, вседозволенность, лишающих жизни ребенка либо взрослого. Жизнь она одна и не восполнима. А такие твари будут прикрываться адвокатами, смягчающими, детьми, не вменяемостью, престарелыми родителями, откупом уходя от справедливого наказания, отсидев радоваться жизни, общения своей семьёй. Только вот у потерпевшей семье боль души,сердца, горечь утраты, потеря смысла жизни не уйдут до конца их жизни. Только адекватное должно быть наказание таким убийцам.
Прочтите новую статью. Вышла сегодня. Дело обрастает новыми подробностями . Он ли виноват? А людям замечание делать не стоит, это соц сети, каждый может говорить что думает. Ребенком не занималась, отправила поздно вечером без какой либо необходимости , каркает на наших детей, не вылазит из одноклассников, ребенок не белый и пушистый оказался. Вот если у нее траур, пусть дома сидит, молитвы читает, а не занимается анализом кто где и что написал.
ответить
аватар
Ольга
0 0
Боже мой, прочитала все это и ужаснулась.......ЛЮДИ!!!!! Убит ребенок...Будьте милосердны.... Не важно из какой семьи, не важно на какие группы кто подписан и кто где кому ставит лайки... Обвинить можно кого угодно даже тех людей кто рядом на остановке стоял, что не обратили внимания...... Совершено убийство ребенка...все точка... Работа следствия - доказать вину и наказать УБИЙЦУ
Да это просто люди с гнилью внутри!!! Что это пишут ужас!!! Какая разница с кем была мать, или в каких группах девочка состояла, это все не важно товарищи. Не пишите пожалуйста токай хрени. Правильно мама Вики сказала, врагу такого горя не пожелаешь. Оленька держитесь и не обращайте внимание на общество которое такое пишет, это гнилые и злые люди.
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