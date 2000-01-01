Мать убитой 12-летней девочки Ольга Реймер в студии междуреченского телеканала «Июнь» рассказала о трагедии. Об этом сообщает novokuznetsk.su.

Новокузнечанка сообщила, что сначала не поверила, что в убийстве дочери обвиняется человек, с которым они знакомы с детства. На очной ставке она задавала подозреваемому вопросы, но он не отвечал, пользуясь 51-й статьей Конституции.

«Мы общались семьями. У него у самого дети. Сделать вот так — не знаю… Месть? Ради чего? Ребёнок в чём виноват? У него дома нашли простыню с кровью Виктории, телефон, две sim-карты и рюкзак», — рассказала Ольга Реймер.

По мнению Ольги Реймер, единственным наказанием, которого заслуживает убийца, является смертная казнь.

Напомним, подозреваемого в убийстве девочки задержали 31 января. На следующий день в вентиляционном штреке заброшенной шахты нашли тело ребёнка со следами насильственной смерти. Сам обвиняемый вину не признаёт и со следствием не сотрудничает.