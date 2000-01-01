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В Кузбассе штормовое предупреждение

Обнародована запись разговора, где кемеровчанин умолял приехать к его рожающей жене

09 февраля 12:08
7659
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
mylikemafia.beon.ru

Появилась аудиозапись телефонных разговоров, где мужчина умоляет бригаду экстренной службы приехать как можно скорее. Об этом сообщает life.ru.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, в новогоднюю ночь у женщины начались преждевременные роды. Она вызвала скорую помощь. Однако медики приехали только спустя два часа. В итоге роды у жены принял супруг.

В результате родившуюся раньше положенного срока девочку вместе с матерью увезли в родильный дом областной детской клинической больницы. Ребёнок находился в реанимации. В понедельник, 23 января, после проведённого лечения девочку перевели в отделение патологии новорождённых.

В результате этого инцидента главный врач Кемеровской станции скорой помощи лишился работы.

Комментарии 3
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Макс
2 0
В качестве показательной порки, посадить на пару-тройку лет на общий.
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татьяна
0 0
не работы лишать,а расстреливать надо
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Дима
1 0
ну вызвал бы такси муж, или сам сел за руль.понятно что скорая виновата, но предпринял бы сам какие то меры.
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