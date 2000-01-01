Появилась аудиозапись телефонных разговоров, где мужчина умоляет бригаду экстренной службы приехать как можно скорее. Об этом сообщает life.ru.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, в новогоднюю ночь у женщины начались преждевременные роды. Она вызвала скорую помощь. Однако медики приехали только спустя два часа. В итоге роды у жены принял супруг.

В результате родившуюся раньше положенного срока девочку вместе с матерью увезли в родильный дом областной детской клинической больницы. Ребёнок находился в реанимации. В понедельник, 23 января, после проведённого лечения девочку перевели в отделение патологии новорождённых.

В результате этого инцидента главный врач Кемеровской станции скорой помощи лишился работы.